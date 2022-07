Jsou to sotva dva týdny, kdy Baník odehrál zápas proti Celtiku, a musím se přiznat, že to ve mně stále zůstává. Proto začnu tímto a schválně fanouškovskou stránkou, protože to bylo představení na vrcholné evropské úrovni. Fantazie, byl jsem z toho unesený a mám z toho zážitek na celý život. Sám jsem před výbornou kulisou fanoušků Baníku hodněkrát hrál, ale v tomto rozměru to bylo asi nejsilnější.