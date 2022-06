Rýsuje se první posila? Baník by měl být blízko návratu bývalého kapitána

Myslím si, že práce s mladými hráči se realizačnímu týmu dařila, moc se mi líbila. Hlavně si je nutno uvědomit, že Baník neměl cíl postoupit do druhé ligy. Na rozdíl třeba od Sigmy Olomouc.

Tlačit na to, asi by to vypadalo jinak, ale vedení tomu dávalo volný průběh, ať to dopadne, jak to dopadne. Samozřejmě kdyby se to povedlo, určitě by se tomu nikdo nebránil, bylo by to něco navíc.

Martin Lukeš (43 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Primární je zapracovat mladé kluky, rozvíjet další hráče a v neposlední řadě jako vytížení pro méně ohrané hráče z áčka. Myslím, že tuto roli B-tým splnil. Abych byl upřímný, ani nejsem toho názoru, že by béčko ve druhé lize byla pro Baník výhoda.

Ano, kluci by nemuseli chodit na hostování do Táborska, Karviné a jiných klubů v republice. Byli by pořád pod dohledem Baníku. Jenže druhé lize by už muselo odpovídat složení kádru, aby byl konkurenceschopný, protože tohle už je o něčem jiném než MSFL. S tím souvisí i finanční stránka, náročnost na ni.

A co je možná nejdůležitější, je vliv na přirozený vývoj mladých hráčů. Co si já pamatuji, tak béčko hrálo vždy třetí ligu. A myslím si, že pro kluka z devatenáctky je příjemnější a přirozenější přejít do třetí ligy, než do druhé, kde to je řežba, nikdo se s vámi nemaže. Není to takový skok, ale daleko schůdnější cesta.

Samozřejmě pravdu ukáže až realita. Bude zajímavé sledovat, jak si tam povede Sigma, ale jak jsem už řekl, nemyslím si, že by to pro klub jako takový byla v jeho vývoji proti Baníku výrazná výhoda. Koneckonců když se hrál s Olomoucí na Vistě na jaře vzájemný zápas, vyhrál 3:1 po kvalitním výkonu a jasně ji přehrál. To myslím, že také stojí za zmínku.