Tak Baník má nového trenéra. Upřímně, když jsem v neděli odjížděl z juniorky a jel na áčko, říkal jsem, že pokud se s Hradcem nevyhraje, asi se něco dít bude. A tipoval jsem, že by to mohl vzít Galásek. Asi vedení usoudilo, že to tak nejde, výsledky nejsou, hra není dobrá, takže to potřebuje na pozici trenéra změnu a pokusit se sezonu zachránit.

Abych řekl pravdu, nedivím se, že jsou lidé po neděli smutní, zklamaní a naštvaní. Já taky. Hlavně z toho, jak zápas Baníku proti Hradci vypadal, jak probíhal. Největší rozdíl byl znát ve středu pole. Jednoznačně. Hradec hrál kombinačně, držel míč, na druhé straně nelze nezmínit, že měl minimum gólových šancí. Jestli si dobře pamatuju, tak jako stoprocentní se mi vybaví jen ta Vlkanovy ve druhém poločase. Gólovky měl spíš Baník.

Nejprve Buchta po nahrávce Kuzmanoviče. Na vteřinku ale zaváhal, koukal, že by nahrál ještě Almásimu, a to stačilo k tomu, aby se brankář k němu dostal hodně blízko. Dobrou příležitost měl i Almási hlavou a pak samozřejmě v závěru Kuzmanovič. Pěkná akce, ale škoda. Dát gól, sebevědomí by se zvedlo a obraz hry změnil. Bohužel.

Musím přiznat, že je pro mě nemilým překvapením, že Hradec je schopen Baník přehrát. Mělo by to být naopak. Čím to je? Tuto otázku si také pokládám. Nevím. Když se dívám na ten fotbal z tribuny, tak vidím, že středová řada Hradce je kombinačně úplně někde jinde.

Věděli jsme, že trenér Koubek vyrukuje s perfektní taktikou, tímto rozestavením, je to zkušený trenér. Horší ale je, že hráči Hradce měli všechny odražené míče, lepší a rychlejší byli v soubojích, dravější… To je určitě zklamání pro všechny. Jak říkám, nedivím se rozčarovaným fanouškům Baníku.

No nic. Nezbývá, než se koukat zase dopředu. Velkou komplikací jsou samozřejmě pro zápas v Plzni stopeři. Lischka vykartovaný, Svozil zraněný, to nejsou dobré vyhlídky. Ale byl jsem v Blansku, kde hrálo béčko, a Laco Takács to zvládl s přehledem. Je znát, že jde o ligového fotbalistu, ve kterém to je. Neměl problémy v soubojích, hrál fotbalově. Pokud bude fyzicky i zdravotně připravený, se zařazením do sestavy nevidím problém.

O tom, že Pokorný může hrát, se nemusíme vůbec bavit, ale byl nemocný, tak uvidíme. Pak zbývá Chlumecký, který naposledy hrál v základu s Teplicemi. Ten zápas se nepovedl nikomu, nejen jemu, a nelze hráče na základě jednoho utkání odstřelit. Je to už dávno, od té doby hrál párkrát za béčko, kde jsem ho viděl, neměl žádný problém, s Hradcem to zvládl, takže nevidím důvod, proč by nemohl hrát. Určitě se to nabízí. Rozhodnutí je na trenérech. Teď už těch nových.

Ještě bych se ale vrátil ke Svozilovi. Je to smůla, osobní sportovní tragédie. Už když ho odnášeli, bylo jasné, že to dobré není. Možná trochu zbytečná věc, protože se to stalo po ofsajdu. Rozhodčí postupují podle určitého pravidla, které se ukazuje být hloupým. Nevím, kdo to vymyslel. Kdyby se mávalo hned, nemuselo k tomu dojít. Navíc když v prvním poločase bylo podobných momentů hned několik, že se nechává dohrávat situace a pak se teprve mává. Hodně nešťastné.

Trenér se pokusil proti minulým zápasům něco změnit. Nestřídal Kuzmanoviče za druhého útočníka, ale sundal Almásiho. Ve finále to mohlo být správně, kdyby Kuzmanovič dal gól. Málem to vyšlo. Pak bychom mluvili jinak. Takhle je nutné jít dál.

Určitě nelze říkat, že to bylo dobré. Nebylo. To každý viděl. Ale lámáním hole a skepsí se to nezlepší. Slovácko uniká, osm bodů je hodně, nicméně stále ještě není pozdě. Je třeba věřit, že změna trenéra bude pro mužstvo pozitivní a ve výkonech se to odrazí. Nejlépe už v Plzni. Rozhodně si nemyslím, že vyhrát tam je nemožné.

Martin Lukeš

Martin Lukeš (43 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.