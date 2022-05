Vrba má mít o asistentech v Baníku jasno. A co posily? Kdo zamíří na Bazaly?

Četl jsem o Eduardovi z Karviné, který teď byl v Plzni, a má určitě potenciál. Vypadá šikovně, ale zdá se, že o něj usilují i pražské kluby. Určitě by se ale dal v budoucnu dál prodat. Otázkou je jeho cena, navíc prý má mít vysoké nároky, takže je třeba si vše promyslet a spočítat.

Jednoznačnou volbou by ale byl Frydrych. Z pohledu fotbalového i lidského. Znám ho moc dobře, hráli jsme spolu, je to srdcař, poctivý kluk, má výborné charakterové vlastnosti, takže být trenér, chtěl bych takového hráče v mužstvu. Sezonami ve Slavii hodně vyrostl, je to spolehlivý stoper, který navíc umí dávat i góly. V Polsku teď snad dělal dokonce kapitána, takže ideální možnost.

Smetana o Baníku: Udělal jsem chyby, ale odcházím lepší. Kam půjde? A co Sor?

Martin Lukeš (43 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Pochopitelně je tu otázka perspektivy. Má 32 let, těžko ho budete někam ještě prodávat, takže by bylo důležité to, kolik by stál. Myslím si ale, že aspoň tři roky by hrát ještě mohl, takže mě tato varianta zaujala.

Baník by ale potřeboval i kvalitního levého beka. Pochopitelně nejlepší by bylo to pokrýt z vlastních zdrojů, ale takový hráč, který by nahradil Fleišmana, tu teď není. Mluví se o Šehičovi, jen nevím, jestli tohle je hráč pro Baník. Ani ho pořádně neznám. V Karviné jsem si víc všiml útočníka Durosinmiho.

ROK BANÍKU OČIMA DENÍKU: Radosti i zklamání. Kdo byl podle Lukeše likvidován?

Třeba to bude také téma, protože fanoušci očekávají, zda zůstane Almási, Nevím, jestli a jaké jsou na něj nabídky, ale dal v sezoně hodně branek a je předpoklad, že je bude dávat stále. Bohužel pro Baník ale ne v pohárech, což jeho cenu nenavýší. Pokud by ale ležel na stole výhodný obchod, bavím se třeba o částce přes padesát milionů korun, tak je to asi jasné. Za co jsem, rád je fakt, že tady ale Baník neprohraje. Buď ho výhodně prodá, nebo bude mít gólového útočníka.

Celkově jmen, které by mohly do Baníku přijít, je asi víc. Kapitolou samou pro sebe jsou křídla. Na jaře hostování hráčů na tento post nevyšla, teď by to chtělo mít šťastnější ruku. Slyšel jsem něco o Sadílkovi, který je kvalitním fotbalistou, zájem ale má mít i Sparta, prý je tam vysoká přestupová částka. To také nevidím jako cestu pro Baník, protože nemáte jistotu, že naplní očekávání tak, aby se vyplatil.

Baník chystá kádr pro Vrbu, zatím čistí kabinu. Komu řekli na Bazalech sbohem?

Já ale věřím, že Pavel Vrba ví, jak to má udělat, má představu o kádru, aby to mělo hlavu i patu a Baník konkurenceschopný a úspěšný.