Je sobota večer, jedu zklamaný tramvají a lidé kolem říkají: „Však to nebylo špatné.“ A to poslouchám i později v hospodě. Řeč je samozřejmě o poháru mezi Baníkem a Spartou. Já s nimi souhlasím, ale zároveň dodávám: „Bylo to málo.“

Ještě když jsem šel v pondělí ráno z práce, dost jsem nad tím přemýšlel. Kdyby to byla jasná věc, neřeším to, ale jako bývalému hráči Baníku mě rve vyřazení srdce, protože vím, že bylo na to, aby se přes Spartu postoupilo. Hlavně lidi, kteří přišli a vytvořili kulisu, jaká u nás v republice nemá obdoby, by si to zasloužili.

Pak jsem se ale na to koukl objektivně. A řekl jsem to už v neděli na zápase juniorky i trenéru Hapalovi. Baník předvedl solidní výkon, ale ne takový, aby to na postup stačilo. Nebudu jmenovat, ale někteří kluci neukázali to, co umí. Svůj standard. Naopak na straně soupeře byly individuální výkony, které zaslouží uznání.

Třeba útočník Almási není ve vrcholné formě, přesto umí být nepříjemný a využít chybu. Zabiják! Stopeři Panák se Sörensenem mu však nedali prostor, aby se urval. Excelentní výkon.

Dost opak proti tomu, co se dělo na druhé straně. Ty góly… Juroška asi ví, že udělal blbost. Nemůže skákat ve vápně s nataženými rukami proti míči. Druhý gól? Debilní. Série chyb a smůla. O to víc to mrzí. Kdyby Sparta udělala krásnou akci, nebo skórovala nádhernou střelou, tak sklopíte hlavu a vezmete to. S tímto se ale těžko smiřuje. Sám to znám.

Martin Lukeš (43 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

To byl ale už vrchol. Přiznám se, že mě nepříjemně překvapil začátek. Čekal jsem, že Baník pod dojmem plného stadionu půjde Spartu sežrat. Jenže tempo hry diktovali hosté, kteří eliminovali snahu Baníku o nápor dlouhými nákopy a neriskovali v rozehrávce. Zároveň udávali ráz. Domácí? Žádný presink, kombinace, individuální akce… Nic, čeho by se lidi chytili tak, aby se Sparta začala vařit. Třeba tak, jako v derby.

Změna přišla s druhým poločasem. To byl Baník! Jenže takhle se měl prezentovat od první minuty a po většinu zápasu. Nebyla tam stoprocentní šance, ale střela, centr… Něco se ujmout mohlo, jen nebylo souzeno.

Nemohu se však ubránit dojmu, že ta nenáviděná Sparta prostě chtěla vítězství a postup víc. Podle toho si za tím šla. Víc pro něj i udělala. V klíčových a zlomových chvílích se její hráči hádali, požduchovali, simulovali, polehávali, natahovali čas… Můžeme si myslet, že to bylo nesportovní, působilo to nehezky, nekoukatelně, ale věděli, čeho chtějí dosáhnout.

Vyřazení dává ráz zbytku sezony. Ve hře je už jen liga, kde toho Baník zkazil dost a teď se potřebuje posunout. Nastavený směr se mi zdá být správný, má to hlavu a patu. Hapal za pár týdnů udělal kus práce.

Samozřejmě se nabízí, co dál. Určitě by součástí jara – a vůbec cesty Baníku – mělo být dát šanci mladým. Rozhodně by to ale nemělo znamenat odevzdání sezony. Baník potřebuje skončit co nejvýš. Kvůli lidem, kteří na fotbal chodí, i kvůli hráčům. Jak jinak chce klub udržet třeba Almásiho? Jen tak, že se bude hrát v tabulce nahoře a bojovat o poháry!

Na závěr musím smeknout před Zelinkou. Sudího jsem se upřímně bál. Udělal sice pár chyb, ale Spartě nepomohl a pískal rovinu. Kéž by takových výkonů bylo v lize víc.