Výjimečný poločas. Jinak se druhá půle v podání Baníku v Teplicích nazvat nedá. Nastřílet za 45 minut pět branek, to se neděje každý víkend. Přiznám se, já byl nějakou dobu v domnění, že to skončilo čtyři nula, protože za tohoto stavu jsem přenos vypnul a šel ven. Tak mě to později ještě trochu potěšilo.

Dokonce jsem ale podobný poločas zažil. Ani jsem si to v první chvíli neuvědomil. Žižkov z devadesátých let si už nepamatuji, ale Teplice 2002 na Bazalech trochu ano. Matně. Parádní zápas. Bylo to všelijaké, ale kuriózně nás nastartoval inkasovaný gól.

O poznání víc si vybavuji výhru v Tbilisi v pohárech 6:0, také tady pět branek padlo ve druhém poločase. Po třetím místu pod trenérem Koubkem jsme byli ještě docela ve formě, ale bylo tam strašné vedro a vlhko. Hráli jsme dobře, jasně vyhráli, pak i postoupili, bohužel v dalším kole jsme skončili.

Ale vrátím se k sobotě. První půle debaklu nenapovídala, navíc Teplice měly šance, jakýsi tlak, náznaky, ale Baník zvedl Cadu. Konečně něco zahrál! První gól vypracoval. Ustál faul soupeře, nezastavil se, běžel dál a nakonec vytvořil skvělý centr. Tady bych vyzdvihl i pohyb Klímy.

Chování v šestnáctce, náběh a zakončení, které nebylo jednoduché. I když do té doby nic neměl, byl v klidu a jistý si tím, že šance přijde. Přišla a dalo to utkání ráz. Odměna za poctivý výkon, kdy dokáže hrát vlastně kdekoliv a vždy je platný.

Na to se nabalily další branky, a Teplice pochopily, že na body nemají. A když je možnost soupeři naložit, tak proč ne, že? Až mi hlava nebere tu absurditu, že s nimi na podzim Baník prohrál. A nic na tom nemění ani to, že Teplicím teď chyběli dva útočníci.

Martin Lukeš (43 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Na Baníku pod Hapalem se mi líbí, že pohybově a fyzicky vypadají hráči lépe, než po letní přípravě. To s postupem času uvadali, teď jsou schopní hrát devadesát minut a naopak ještě tempo stupňovat. Škoda remízy ve Zlíně. Sice jsem před jarem řekl, že čtyři body by byly fajn, ale teď myslím, že tam se dva ztratily.

Z čeho mi však bylo smutno, byl pohled na tribuny v Teplicích. Přitom tam je výborný fotbalový stadion, pamatuji si, že když hrály nahoře, zažil jsem tam dvanáct tisíc lidí a skvělou kulisu. Bohužel. Není lehké na to koukat, když je tam oficiálně dva a půl tisíce, z toho tři stovky našich a tisícovku si přidají.

Mělo by se ale zvážit, zda má smysl hrát fotbal v lednu a únoru. Je zima jako prase, k tomu hrozný vítr, takže pocitová teplota je tak minus čtrnáct. A v tom sedět na tribuně? To není normální! Strašná kosa. Zvlášť když v létě budou kluci běhat po parku, místo toho, aby hráli. Nevím, no. Myslím, že bez lidí to cenu nemá, ale nelze se jim divit, že v těchto časech nechodí. Hodně nešťastné.

Stejně jako ta hodně diskutovaná „pardubická klec“ to není správný signál vůči fanouškům. Ale to proberu zase jindy…