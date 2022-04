Baník odehrál v minulém týdnu dva ligové zápasy a musím se přiznat, že ten první mi udělal velkou radost. Ano, Jablonci se nedaří, nemá dobrou sezonu, to buďme objektivní, přesto z výkonu, přístupu, výsledku i předvedené hry jsem měl dobrý pocit. Není třeba to vítězství shazovat. Hlavně první poločas byl výborný, jen tomu chybělo větší gólové vyjádření. I po přestávce měl Baník šance, i když to tak dominantní nebylo. Jablonec ale neměl nic.

Skvěle se ukázali Jaroň se Smékalem, nebo i Buchta, který byl na jaře dlouho odstavený. Nakonec rozhodl a prokázal, že góly dávat umí. Líbil se mi i Kaloč, díky němu Baník Jablonec přehrával kombinací, vždyť měl tolik míčů, jako snad ne za celé jaro. Věřím, že v něm něco nadstandardního je, jen to ve druhé polovině sezony nebylo vidět. Těžko říct, kde se z něj ten vydařený podzim ztratil. Když hraje takto, hned vypadá hra zálohy úplně jinak.

A to se pomalu dostáváme ke Spartě, kde mohl jet Baník v pohodě, bez obav a uvolněně. Z čeho mít strach? Nakonec nehráli úplně špatně, ale vydařený výkon to nebyl. Rozhodl v podstatě první gól, který ale platit neměl. Pešek už zahrával míč za brankovou čárou, to je můj názor, holt rozhodčí to viděli jinak. Těžko říct, jak to hráče ovlivnilo, ale chování obrany už těsně před tím gólem, a samozřejmě i v dalším průběhu, bylo špatné.

Martin Lukeš (43 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Baník nedokázal být dostatečně nebezpečný vepředu, přitom měl k tomu hodně prostoru, řada momentů šla vyřešit mnohem lépe. Byla tam ustrašenost, nerozhodnost, málo sebevědomí jít za gólovou příležitostí. Škoda. Sparta Baník nepřeválcovala, jen se nedařilo udržet míč, místo toho se pak stupňoval její tlak.

Co mě mrzí, že nedošlo na vzájemný zápas v Ostravě. Před plným stadionem by to byl tady úplně jiný zápas.

Potěšilo mě, že pořádnou příležitost teď dostával v těch minulých zápasech Dan Smékal. Zvlášť když dokázal, co jsem dřív říkal, že na to ti mladí v Baníku mají. Šanci si zasloužil, teď se ji chopil za správný konec. Na Spartě sice nastoupil na kraji, ale myslím, že trenéři si to moc dobře mezi sebou vykomunikovali a věděli, co dělají, protože jinak je to typický hrotový útočník.

Musím přiznat, že mě překvapil. Viděl jsem ho hodněkrát na tréninku i v zápasech, ale nikdy jsem si neuvědomil, jak je rychlý. Jsem rád, jak se ukázal, protože on žije fotbalem, žije pro Baník, v tréninku pracuje, a vyvrátil názory, které jsem slýchával, že mladí na ligu nemají. Snad jim vydrží zdraví i zápal pro fotbal.

Baník to určitě bude potřebovat. Mluví se třeba o zájmu o Almásiho. Pokud to tak je, a odešel by, myslím si, že by ho v budoucnu Smékal byl schopný nahradit. Předpoklady pro to má. Je to jen o tom, aby se dál rozvíjel a časem byl schopný těch čtrnáct patnáct gólu v sezoně dát.

V klubu ale vidím několik dalších nadějných kluků, nejen ty tři, kteří se teď do áčka zapojili. Za nimi figurují třeba Sebastián Boháč, nebo hodně se mi líbí Zdeněk Říha. Ani oni určitě nejsou bez šance. Uvidíme. Baník má v nich budoucnost.