Když ale Slezané kanonádu soupeře po přestávce utlumili, byl pozitivnější. „Není třeba kritiku zbytečně přehánět. Je určitě dobré si z toho vzít ponaučení, říct si, co a proč se stalo. Navíc si myslím, že i sestava byla trochu hádankou pro prvního soupeře v lize. Řekl bych, že Baník nechtěl úplně odkrývat karty,“ vysvětluje své úvahy někdejší technický středopolař.

„Nebylo to dobré, ale určitě bych doporučoval nepanikařit. Slavia je u nás momentálně nejlepší, tak je nutné to i brát, a když už se to stalo, přijmout to, a jak jsem řekl, poučit se,“ opakuje Lukeš.

Klad vidí ve druhém poločase. „Už jen to, že skóre zkorigovali, je dobře. Stav 2:4 vypadá určitě jinak než 0:4. Aspoň se příznivěji naladili na ligu,“ míní Martin Lukeš.

Už v dresu sešívaných nastoupil Yira Sor, který se z Ostravy do Prahy přesunul teprve před pár dny. Lukeš tento obchod kvituje. „Já myslím, že je to v pořádku,“ přikývl. „Za lepších podmínek už snad odejít ani nemohl, protože Baník nehraje evropské poháry, aby prodával ven a dráž. A pokud chtěl pryč on sám, tak nebylo asi jiné možnosti,“ připomíná zájem hráče.

„Navíc – možná se mýlím – ale podle mě Sor není hráč do základní sestavy. Já ho vidím spíše jako brejkového fotbalistu, který vám pomůže, když jste pod tlakem soupeře. Pak využije svou rychlost. Nebo proti už unavenějším obráncům,“ pokračuje.

„I pro klub a majitele je určitě důležité nikoli jen dávat, ale také dostávat. Zvlášť pokud přijde adekvátní nabídka. Celkově si myslím, že Baník nemohl vytěžit o mnoho víc,“ dodává Lukeš.

Chválí fakt, že Slezané udrželi Davida Lischku, zvědavý je pak na posily. Především Ubonga Ekpaie, či Šimona Faltu. „Ekpai dal teď gól, to je pozitivní. Myslím, že může být přínosem, protože je silný v soubojích, přišel ze Slavie, takže kvalitu musí mít. Uvidíme, jak to pojme. Podobné to bude i u Falty,“ soudí Lukeš.

Naopak za citelnou ztrátu a komplikaci považuje zranění Daniela Tetoura, který minimálně v Mladé Boleslavi nenastoupí. „Duše zálohy, klíčová postava, takže je nepříjemné, když hráč takhle neabsolvuje přípravu. Bude chybět, snad to nebude dlouho,“ přeje si s tím, že má svůj tip, kdo by ho mohl nahradit. „Jméno mám, ale radši si ho nechám pro sebe,“ usmívá se Martin Lukeš.

V Lokotrans Aréně očekává v sestavě FCB oproti střetnutí v hlavním městě změny. Personální i v rozestavení. „Vše bude směřováno plně k tomu, aby Baník uspěl. Trenéři určitě vědí, co dělají. Generálka proběhla, jak proběhla, ale nemusí se tam otvírat karty. Myslím, že už to byl určitý taktický boj i směrem k Boleslavi. Tam to bude o něčem jiném, než na Slavii,“ míní Lukeš.

„V Boleslavi bude Baník aktivní, napadat, soupeře dostane pod tlak, tím získá půdu pod nohami a postupně může třeba i dominovat. Určitě tam zaboduje,“ předpovídá na závěr Martin Lukeš.