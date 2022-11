Už na začátku sezony jsem po jednom ze zápasů říkal, že silou Baníku by měly standardky a centrované míče. Je to jednoduché. V kádru jsou hráči schopní to dobře kopnout i pohotově zakončit. A teď se to ukázalo. Trenér Hapal mluvil, že to trénují. Je jasné, že také vidí, koho v mužstvu má, a že by byl hřích toho nevyužít. Velké týmy si standardkami pomáhají. Navíc o Frydrychovi jsem mluvil, je schopný v sezoně pět šest sedm branek dát.

Lukeš: Změna v Baníku zabírá, tak si Hapala pamatuji. Kladl bych důraz na pohár

Líbilo se mi ale, že proti Mladé Boleslavi to nebylo jen o standardkách. Šlo o přesvědčivé vítězství po přesvědčivém výkonu. Vyjma střely do tyče a jedné dvou šancí, které vychytal Laštůvka, nebylo takřka celou dobu pochyb o tom, kdo získá tři body. Ano, obrana se stále nevyvaruje chyb. Minule je potrestala Plzeň, Boleslav teď nikoliv, ale ve fotbale to tak bývá, že můžete podat jistý výkon, přesto se soupeř k něčemu dostane. Stejně si myslím, že obrana byla zase o kus lepší.

Moc mě těší Juroška, který byl za trenéra Vrby poslán do béčka. Důvody neznám, stejně tak nevím, co je s Ndefem, že teď nehrál, ale Jurošku znám poměrně detailně právě ze zápasů ve třetí lize. Několikrát jsem ho viděl. Vybavuji si jeho nádherný gól z pozice pravého obránce. Je to moderní bek, teď jen potvrzuje, že fotbal hrát umí. Ale to bych předchozímu trenérovi nezazlíval, protože se to stává, že hráč pod jedním koučem nastupuje, pod jiným zase ne. Zvlášť, když jeho v minulosti brzdily zdravotní problémy. Rozhodně ale není na odpis a pro mužstvo bude platný.

Lukeš: Konečně! Za lajnou Baníku byl pozitivní chlap. A hra měla hlavu a patu

Martin Lukeš (43 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Jak jsem na začátku mluvil o výkonu, tak to nejen mně dodává pozitivní pocity před těžkým zápasem na Slavii. Jasně, nebude to Boleslav, navíc v Praze, kde je Slavia dominantní, v Edenu všechny válcuje svou ofenzivou. Ale to neznamená, že tam Baník nemůže bodovat.

Nečekám žádný beton, ale aktivní hru a snahu hrát dopředu. A nikde napsáno, že Hapal nemá v hlavě něco, co může i Slavii zaskočit. Tak jako vymyslel dobrou taktiku na dosavadní soupeře. Vycházet lze i ze zápasu v Plzni, i když na Slavii to asi bude jiný fotbal. Co třeba zmíněné standardky? Slávisté nejsou zrovna soubojoví.

Lukeš: Vrba pro úspěch v Baníku mnoho neudělal, ale není fér na něj hodit vše

Hodně ale bude chybět Plavšič. Momentálně tahoun Baníku, možná nejlepší hráč, ale i s tímto vědomím si ho z Edenu asi do Ostravy brali. Holt ho budou muset zastoupit jiní, nejspíš Jaroň. Buchta teď nebyl ani na lavici, tomu moc nerozumím.

Na závěr bych zmínil, že mě potěšil i los poháru. Sparta doma, nic lepšího si fanoušek v Ostravě přát nemohl. Já měl tohle vždy rád, takže snad přijde hodně lidí a věřím, že ji Baník vyřadí. Venku by to bylo horší, ale takhle to bude hukot!