Každý, kdo někdy hrál fotbal, takový zápas asi zažil. Já si vybavuji jeden a zrovna proti Budějovicím. V sezoně pod trenérem Koubkem, kdy jsme skončili třetí, nás na dva zápasy přeložili z Bazalů do Vítkovic, tehdy ještě nezrekonstruovaných.

Lukeš: V poháru jsem s Baníkem zažil krušné chvíle. V Kroměříži to odnesly dveře

První utkání s Jabloncem jsme zvládli 4:1, ale pak přijely Budějovice a prohráli jsme 0:1. Měli jsme taky hromadu šancí, ale nebyli jsme schopni dát gól. Oni byli snad jednou za půlkou a skórovali. I tyhle body nám nakonec chyběly k titulu. Holt když je ten den branka zakletá… může se to stát. Tady je klíčové ten míč do brány dotlačit. Jakkoliv. Baníku se to ale tentokrát, stejně jako nám tehdy, nepodařilo. Fotbal je většinou spravedlivý, ale někdy i krutý. Občas nemá logiku a Pánbůh holt není doma. Teď nebyl.

Já myslím, že to viděli i fanoušci na stadionu, kteří tým nevypískali, ale naopak ocenili. Dali najevo, že s výkonem a předvedenou hrou nejsou nespokojeni.

Lukeš: Bod vydolovaný z ničeho. Baník mohl ukázat víc, Klíma měl ale dres Sparty

Martin Lukeš (43 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Hodně z nich nevěřilo, že třeba Klíma přestřelil skoro z brankové čáry. Nemyslím si ale, že by měl v té chvíli moc možnost usměrnit míč, navíc tam asi byla teč, která z tribuny vidět nebyla. Byl tam volej a hlavička Almásiho, na kterém bylo znát, že nemá ještě takovou formu jako loni. To je ale pochopitelné. Kdyby ji měl, klidně dva góly dát mohl a utkání by skončilo jinak. Je ovšem pozitivní, že se do šancí dostal, umí být v dobrém prostoru. Jakmile dá gól dva, tak se to zase začne sypat. Potřebuje čas.

Hru hodně oživil Tijani. Dal gól, měl další šance. Škoda, že z půl metru trefil jen břevno. Ale asi mu spíše vyhovuje vstup do zápasu třeba v 60. minutě, než od začátku. Baníku to hodně pomohlo, bylo to ale jen jedno ze dvou střídání. Já sice říkám, že pro mě je třeba Buchta nejproduktivnějším záložníkem Baníku posledních let, a když není v základu, měl by jít do hry v průběhu.

Lukeš: Posily daly Baníku impulz, Pardubice ale nejsou měřítko. Sparta? Nebát se

Trenér Vrba to ovšem vidí nějak, má svůj styl, systém práce a zásahu do utkání, věřil hráčům na hřišti. Že tolik nestřídal bych mu nevyčítal. A určitě mu nebudu ani radit.

Je ale pravda, že teď přijdou těžší soupeři, než jsou Budějovice. Liberec, Slovácko, Plzeň a další. Bude daleko složitější se prosadit, ale po tomto výkonu bych sezonu neodpískával. Baník ukázal, že je schopný hrát kombinačně a na tom bych stavěl. Pokud v tom budou pokračovat, góly přijdou. Je třeba myslet pozitivně.