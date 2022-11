Už jsem zvyklý, že vždy vytáhne důležitý zákrok a dá mužstvu možnost získat tři body. To teď platilo dvakrát, protože kromě první půle výrazně podržel v klíčovou chvíli i po snížení Bohemky.

Šlo o důležité momenty, zároveň si ale neodpustím poznámku, že i bez těch zásahů by podle mě Baník vyhrál. Měl jsem takový pocit od první minuty. Tým totiž vypadá tak, jak má. Zdravě, kompaktně, solidní obrana, nebezpečný útok, každý ví, co na hřišti má dělat. A občas se k němu přikloní i kousek štěstí.

Především to ale bylo Plavšičovo představení. Je znát, že má sebevědomí, formu, chuť… Neustále ve sprintu, vymýšlel přihrávky, nabíhal si, šel do zakončení, dal nádherný gól. Tohle sneslo nejvyšší měřítka a zaslouží absolutorium, protože hostování vzal za správný konec, a i díky němu Baník stoupá.

Martin Lukeš (43 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Zaznamenal jsem samozřejmě i hlasy fanoušků, kteří by ho do Ostravy rádi přivedli natrvalo. Pokud taková možnost existuje, měl by se do toho klub opřít. Otázkou je, zda je vůbec o čem jednat. Velkou roli hrají finance, také si ale myslím, že hráč jako on potřebuje vizi, protože věřím, že sám má představu o tom, co dál. Kam chce kariéru směřovat. Určitě chce hrát o titul, v evropských pohárech, má vysoké ambice.

Jestli to Plavšič bere tak, že je v Ostravě na půl roku, maximálně rok, těžko ho bude někdo přesvědčovat. A upřímně, po těchto výkonech bych se divil, kdyby po něm Slavia v zimě nesáhla. Už tak by mě zajímalo, co tam s ním dělali. Když ho člověk vidí, je nepochopitelné, že takového hráče nechtějí a zbavili se ho.

Četl jsem o tom, že padala varianta výměny za Almásiho. Stát to na mém názoru, tak bych to možná bral. Nebo bych o tom aspoň uvažoval, protože to na úvahu je. Takhle zvenčí by mi to dávalo smysl. Samozřejmě nejlepší by bylo mít oba, ale to asi není moc reálné.

Baník zakončil podzim desátý s dvaceti body. Před sezonou byly asi představy fanoušků jiné, lepší, ale vzhledem k začátku je tenhle stav hodně pozitivní. Výkony i tvář týmu jsou jiné, mužstvo za Hapalem jde, a když se takto Baník bude ubírat dál, udělá bodovou sérii, může se posunout do šestky. Ztráta není velká.

Celkově závěr ligy nemohl být lepší pozvánkou na vrchol podzimu. Pohár se Spartou, to chce vyprodaný stadion! Lidé o tom hodně mluví a to mě nabíjí optimismem. Bohemka Ostravu naladila a Spartu tady čeká peklo. Neříkám to jako bývalý hráč, nebo teď fanoušek, ale opravdu si reálně myslím – a nejen já – že Baník může Spartu vyřadit. Jsem přesvědčený, že tomu věří i hráči a trenéři. Bylo by to parádní zakončení roku. Tak uvidíme…