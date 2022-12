Baník pod podzimní lupou: Kdo zazářil, kdo vyhořel? Jak to vidí Lukeš? Hlasujte!

S koncem podzimu je čas na hodnocení. V případě Baníku je to na dlouhé lokte, ale shrnu to v rychlosti a krátkosti. Je škoda promarněných měsíců na začátku. Už od přípravy to nešlo, nebylo to dobré, do toho zranění. Vše pak potvrdil start ligy.

I na tu bídu ale fanoušci tým skvěle podporovali a vrcholem byl zápas se Spartou, kdy vytvořili unikátní kulisu. Jen ukázali, že Chacharů je v Ostravě pořád dost, a že u nás nemají konkurenci. Každopádně všichni si z toho těžkého období v létě snažili vzít něco pozitivního, protože věřili v obrat, který nepřišel. Vše se zvedlo až s Pavlem Hapalem.

Už jsem několikrát říkal, že udělal u týmu v krátkém čase hodně práce a lidem nezbývá, než věřit, že na to v zimě a pak na jaře naváže. Jsem na to zvědavý, protože bude mít celou přípravu a možnost si vše udělat, jak potřebuje. Já si myslím, že potenciál tu je, aby se dostal na příčky hodných klubu, jako je Baník.

Doufám, že Luděk Mikloško zúročí léta strávená v zahraničí, kde viděl, jak se má fotbal na nejvyšší úrovni dělat, a bude schopný to přenést do Ostravy. Pokud to tak bude, půjde Baník nahoru. I v mém okolí jsou lidé díky němu pozitivně naladění. S trenérem Hapalem však, zdá se, současnému kádru věří.

Martin Lukeš (43 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Přiznám se, že já mu věřil od začátku sezony. Samozřejmě kdyby byla dostupná možnost získat hráče, který může Baníku pomoci, tak proč ne? Nehrnul bych se ale do přeplácení, nebo drahých nákupů. To je nesmysl. Když ale bude za rozumnou cenu, bude chtít přijít a pasovat Hapalovi do systému, tak klidně. A jak čtu vyjádření Luďka Mikloška, hodlá jít dobrou cestou.

Záležet bude i na případných odchodech. Pochopitelně Fleišman asi nebude hrát do smrti, takže levý bek bude do budoucna nutný. Špatný by nebyl ani kreativní a konstruktivní střední záložník s dobrou střelou. To si ale musí vyhodnotit vedení a majitel.

Jako každý jsem zaznamenal Pavla Vrbu ve Zlíně. Upřímně, nechci to komentovat. Snad jen… Na konci ledna tam hraje Baník první jarní kolo. Nic jiného, než tři body, z toho být nesmí.

Ale to předbíháme. Je tu pauza, nechám se překvapit, co se v ní bude dít, ale každý fanoušek bude dění v Baníku bedlivě sledovat. Konec podzimu zvedl lidem náladu a chuť. Těším se na to.