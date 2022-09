Baník má z Jablonce bod. Více se odsud na Bazaly v podstatě nevozí. Sám to znám, že se tam se hraje strašně špatně. A jiné to už ani nebude. Pamatuji si, že pár zápasů jsme tam zvládli, třeba se povedlo remizovat po dobrém výkonu 2:2. Většinou to ale byl boj, souboje a nikdy nevíte, co vám vyvede rozhodčí.

Legendy, trofej Ligy mistrů a nováček! Baník hostí Zbrojovku, potřebuje vyhrát

Jasně, ty časy Peltova velkého vlivu, kdy se děly hrozné věci, jsou pryč, ale i tady nakonec došlo na penaltu. Trochu nešťastnou. Je pravda, že když jsem Zelinku viděl na začátku zápasu, věděl jsem, že může něco vyvést. Tohle mohl písknout, nemusel, ale asi mu to potvrdil i VAR, takže si to nevymyslel. Obhájí si to.

Jinak úroveň utkání nebyla valná. Baník měl více ze hry, byl lepší, a kdyby se podle počtu šancí měl určit výsledek, vyhrál by. Kuzmanovič nádherný přímák, skvělá přihrávka na Klímu do sóla… Bylo toho víc, ale skoro nic z toho. Možná chybí trocha štěstí, ale je třeba, aby za to vzali i ostatní – Buchta, Jaroň, Kaloč – a prosadili se. Tohle zatím nestačí. Naopak Jablonec z minima příležitostí šel do vedení.

Lukeš: Hra na schovávanou do ligy nepatří! Příště může být kotel Baníku ostřejší

Martin Lukeš (43 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

I mě zaujala hozená lahev trenéra Vrby. Takhle na dálku přes televizi těžko říct, co bylo příčinou, ale je jasné, že emoce s ním hodně pracují. Byl angažován s nějakým očekáváním. Od lidí i majitele. Ale tohle bych nezveličoval. Je dobře, že na sedačce nikdo neseděl a ve finále se nic nestalo. Možná ho pokárá disciplinárka a tím bych to ukončil. Ale je cítit, že to s ním cloumá. Nedivím se mu.

Zároveň se snaží mužstvo chránit, pokud vidí, že sudí otáčí balony Baníku proti němu. Chce vytvořit tlak a týmu pomoci. Tak jako v týdnu, kdy zúžil kádr. Já to vnímám jako impulz pro mužstvo, signál, který má něco změnit. Pokud to týmu pomůže, je to dobře. Tím ale netvrdím, že ti kluci za něco mohou. To určitě ne, ale takový je život i fotbal.

ZNÁMKOVÁNÍ BANÍKU: Slibný start Takácse a Bouly, selhání v zakončení. Co říkáte?

Ve výsledku ten bod může být cenný a vše bych teď směřoval na Brno. Upřímně, moc bych si přál – a tím bych chtěl zburcovat lidi – aby přišli Baník podpořit. Já vím, je pracovní den, já jdu po zápase také na noční, ale je to nutné. Moc bych si přál, aby dorazilo aspoň osm tisíc lidí, nebo ještě lépe třeba deset, a na stadionu by byl takový hukot, že by Baník Zbrojovku rozstřílel. Tohle teď ten tým potřebuje. O to víc, že pak s Hradcem to bude těžké. Trenér Koubek je hodně mazaný frajer.

A mám dojem, že to vše fanoušci vědí. Výsledky nejsou, přesto věřím, že Baník přímo na stadionu podpoří a klukům pomohou. Teď je nutné vítězství urvat a nepovedený začátek sezony zlomit. Myslím si, že Brno je na to ideální.