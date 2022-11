Ano, Baník měl v prvním poločase štěstí při břevnu Lingra, Frydrych tam ještě vytahoval míč z čáry. Přežil to a sám mohl udeřit. Při šanci Šehiče musím vyzdvihnout přihrávku Almásiho. Počkal si na pravou chvíli a krásně mu to poslal do běhu. Ale nedal. Pro Ostravu bohužel.

Kapitolou samou pro sebe jsou rozhodčí. Jistě, někdo může namítnout, že Kaloč měl dostat červenou kartu. Buďme objektivní, mohl jít ven, protože pohyb nohou do Olayinky tam byl.

Z mého pohledu ale daleko důležitější situací byla ta, která se stala před druhým gólem Slavie. A to neříkám proto, že jsem baníkovec. Myslím si, že každý viděl, že Olayinka fauloval Ndefeho. Že to ušlo sudímu na hřišti, dobře, lze to ještě pochopit. Ale to, že se nešel podívat na video a VAR doporučil branku uznat, to absolutně nechápu.

Martin Lukeš (43 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Řeknu to jasně. Já si myslím, že sudí chtěli Slavii pomoci. A pomohli! Retardovaný není, slepý také ne a pravidla zná. Jenže Slavia slavila sto třiceti let, dohání Plzeň, potřebuje všechny body. K tomu plný stadion, skvělá atmosféra, všichni natěšení, Tvrdík rozdává dárky, pije se šampaňské. Tomuto tlaku, který si ani neumíme představit, prostě podlehl. A poškodil Baník.

Škoda, byl to zajímavý zápas, Slavia Baník vyloženě nepřehrála. Určitě ne tak, jak by se dalo čekat. Postupem času byla nervózní a sama nebyla schopna ho zlomit. Udolat. Tak přišla pomoc zvenčí.

Přemýšlel jsem nad tím, proč je teď těch chyb sudích – i s VARem – tolik. V Plzni, kde jen Chorý ví, jestli chtěl protihráče hlavou udeřit, byť ze záběrů to vypadá jasně. Tak stejně i na Slavii. Gól na 2:1 byl rozhodujícím momentem.

Zaznamenal jsem i ohlasy, že Laštůvka měl tu střelu mít. Nejsem gólman, ale tady bych ho nevinil. Určitě to měli dohrát lépe, nenechat Juráska střílet, ale spíše bych tam viděl frustraci obrany Baníku, že zákrok na Ndefeho měli za jasný faul.

Slavia je holt zakletá, Baník s ní dlouho nevyhrál. Tímto výkonem ale ukázal, že nepatří na místa v tabulce, kde teď je. Hrál organizovaně, místy se favoritovi v poli vyrovnal, nepropadl, hrozil i dopředu. A to je pro budoucnost potěšující.