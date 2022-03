Lukeš: Nemilé překvapení pro fandy Baníku. Ideální možnost omluvy bude na Spartě

Jasně, zažil jsem za Slavii i jedno pražské derby, ale to byl takový omyl. Už ani nevím, jak to dopadlo. Ale Baník – Sparta? Většinu zápasů si pamatuji, mám hodně vzpomínek.

Ano, přicházelo i zklamání a porážky, ale radši si vybavuji ty chvíle, kdy se dařilo. Třeba sezona 2010/11. Sice „jen“ remíza, ale úroveň fotbalu skvělá, já se cítil výborně. Super zážitek.

Specifikem bývaly vyprodané Bazaly. To mi utkvělo navždy. A ani venku jsme nebyli sami, fanoušci nám ale vytvářeli skvělé podmínky, nikdy nás nenechali osamocené. V roce 2008 – za trenéra Večeři – jsme na Letné bojovali o třetí místo, o Evropu, já se stále vracel po zranění a vyhráli jsme 2:1. Na stadionu 17 tisíc lidí, čtyři a půl od nás. Jako doma. Úchvatné.

ZNÁMKOVÁNÍ BANÍKU: Šest propadlíků, obstál jen Almási, pomohl Ekpai. Co říkáte?

Vybavuji si to dodnes. Nahrával jsem Otepkovi na gól, druhý zařídili Rajtoral se Svěrkošem. Měli jsme výborné mužstvo a Spartu přehráli. Nezapomenutelné. Sice jsem dostal červenou, ale o týden později jsme doma porazili Bohemku a třetí místo urvali.

Bohužel se s tím pojí i smrt fanouška, který vypadl z vlaku. Dost nás to vzalo, jeho památku jsme chtěli uctít černými páskami na rukou, trenér s tím však nesouhlasil, aby nás to nerozptylovalo a mysleli jsme jen na fotbal. Byl z toho trochu spor, fanoušci byli naštvaní, ale nakonec se to urovnalo.

Ndefe o Baníku i Češích: Měl jsem obavy, ale jsou milí. Poznávají mě, což potěší

Nemohu ale zapomenout ten asi úplně nejvíc zápas se Spartou. Na jaře 2003 jsme vyhráli 3:2, krásný fotbal v nádherné atmosféře, Mario Lička dal dva góly, Venca Svěrkoš z penalty. Sparta měla mužstvo jako víno. Blažek, Poborský, Sionko… hrávala Ligu mistrů. A my ji zválcovali. Noviny sice psaly, že na Bazalech bylo 17 tisíc lidí, ale byla tam i místa na stání, takže přes dvacet bylo určitě. Hukot, jak blázen! O tomhle se v Ostravě dlouho mluvilo.

Na ten zápas si ale pamatuji i z jiného důvodu. Po něm mě chtěl pan Brückner povolat do reprezentace, ale neměl jsem v Baníku dojednáno prodloužení smlouvy. Nemohli jsme se s Peterou shodnout, tak mě přeřadil do béčka. Asi z recese. Brückner mi tak volal s tím, že se nemůže míchat do našich sporů pozvánkou do nároďáku. Dobrá levota od Tomáše Petery. Škoda. Nevím, jestli bych nastoupil, ale v týmu bych byl. Formu jsem měl velkou.

Lukeš: Baník na Slovácku neztratil dva body, jeden získal. U Sora jsem se mýlil

Se Spartou to ale mělo vždy grády. Třeba Vráťa Lokvenc, ten si kolikrát počínal až za hranou. Ve hře i verbálně. Přitom je to super kluk. Těžko překonatelný byl v době nejlepší formy Řepka. U některých kluků budil až strach, ale byl férový.

Musím říct, že se na sobotu těším. A jsem optimistický. Chci být. Nebaví mě negativní komentáře, takže věřím, že Baník uspěje. Myslím, že se mu na hřišti favorita bude hrát lépe, než doma s Karvinou. Sparta se musí tlačit dopředu, tvořit hru, být aktivní, a toho Baník musí využít ke kontrům. To je recept. Sparta je těžký protivník, ale ne neporazitelný. Na to musí hráči i trenéři myslet. Bude to bolet, musí ze sebe vytáhnout maximum, nadstandardní výkon, ale půjde to. Věřím ve vítězství!

Martin Lukeš (43 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.