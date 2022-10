Brankář Květon o krizi Vítkovic: V hlavě to šrotuje. Vždy uděláme totální blbost

Moc dobře vím, o čem mluvím. Právě v Kroměříži jsme jednou rozhodli až góly v závěru. To bylo snad za trenéra Látala a v poločase jsme prohrávali. Já byl tak naštvaný, že to odnesly dveře od kabiny. Byl jsem tam nepříčetný, že jsem je rozkopal. Samozřejmě jsem se omluvil a škodu uhradil, ale štvalo mě, že mladší kluci k tomu nepřistoupili správně. Naštěstí jsme to otočili.

Ještě horší to bylo v roce 2010. To jsme dokonce vypadli ve Slavičíně, který hrál snad divizi. Neves nedal ve hře penaltu, hned na začátku dostal Bolfík nešťastnou červenou a pak jsme pěkně hořeli. Jak papír. Frajeři začali po hřišti lítat jako blázni, lidí tam bylo za zábradlím kolem hřiště plno. Řvali, fandili, zvlášť po gólu, a my nevěděli, která bije. Šílené, pořád to mám v paměti.

Martin Lukeš (43 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Po zápase trenér Koubek řádil, fanoušci vlezli na hřiště a některým klukům pořádně spílali. I fyzicky. Bylo to hodně divoké. Dodnes si to pamatuji, i když já byl spíše mezi těmi, kteří v těchto fázích poháru odpočívali.

Také si vybavuji Uničov. Už nevím, ve kterém roce to bylo, ale i tam jsme prohrávali 0:1. Dlouho. Až jsme nastoupili já a Venca Svěrkoš někdy v 60. minutě, tak jsme to otočili. Chci tím říct, že také jsem si v poháru užil krušné chvíle. Ligový tým nemá co získat, jen ztratit. Pokud nesplní povinnost, tak to v očích veřejnosti a fanoušků vzbudí posměch. Nebo vztek.

Ale Baník postoupil, to je hlavní, protože sice uvidíme, jak se bude vyvíjet liga, ale tohle je další možná cesta do Evropy. Vedení i trenér Vrba to moc dobře vědí, a proto nasadil silnou sestavu. Navíc asi chtěl navázat na výsledky s Pardubicemi a se Spartou, aby hráči byli ve fyzické pohodě a herním rytmu. Zvlášť v době, kdy byla repre pauza. Podobně to asi bude muset vzít i příště, protože Velvary určitě nebudou jednoduchý soupeř. Loni to poznala Slavia. Stát se tam může vše. Klidně i zase penalty.

Kromě postupu je pro Baník pozitivní i definitivní návrat Almásiho. V zápase tolik vidět nebyl, ale důležité je, že nemá žádné zdravotní komplikace a může se soustředit na nabrání sportovní formy, aby navázal na minulou sezonu a zase dával góly. Pochopitelně to nebude hned, potřebuje čas, ale není důvod si myslet, že by se to nemělo podařit. Pokud by se trefil hned teď s Budějovicemi, bylo by to ideální. A třeba by to pak šlo i rychleji.