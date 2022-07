Baník začal přípravu, příchodů zatím mnoho není, ale moc se mi líbí, že se podařilo přivést Frydrycha. Už jsem to říkal dříve, je to baníkovec srdcem i duší, výborný charakter, i fotbalově je na tom stále dobře, takže doufám, že mu to půjde. Správná posila.