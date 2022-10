Další změna trenéra v Baníku. Od pondělního rána neřeším s přáteli, nebo lidmi v práci nic jiného. Každý se mně na to ptá. Až se zdá, že se čas i klub vrátil o půl roku zpět. Upřímně řečeno, moc mě to mrzí, nejen já jsem byl nadšený, když Pavel Vrba přicházel. A vždy jsem se ho během těch pěti měsíců snažil hájit.

ZNÁMKOVÁNÍ BANÍKU: Zeď v brance a nebezpečný Plavšič, zbytek průměr. Co říkáte?

Už nějakou chvíli mám ovšem pocit, že pro to, aby jeho angažmá v Baníku bylo úspěšné, moc neudělal. V médiích se toho už napsalo dost, já se nemohu ubránit dojmu, že v květnu chtěl využít momentu, kdy Baník hledá trenéra, on je volný, a tak to zkusí. Třeba uspěje. A když ne, tak skončí.

Vrba udělal některé chyby už na začátku. Od toho se odvíjela hra, výsledky a hlavně výkony v přípravě, a na to navázala liga, kdy trenér byl podrážděný. Ať už na hráče, kdy jen řval na hřiště, co hrají, a až se vyřval, otočil se na střídačku a kroutil hlavou. Nebo na rozhodčí.

PŘEHLEDNĚ: Co přineslo pět měsíců Pavla Vrby v ostravském Baníku? Takto vypadalo

Četl jsem názor pana Paličky, že už vidí Vrbův rukopis. Abych byl upřímný, nevím, o čem mluvil. Já nic takového neviděl. A že má slabý kádr, si začal stěžovat až po výprasku od Olomouce. Přitom si myslím, že tým kvalitní je a má na čtvrté páté místo.

Martin Lukeš (43 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Asi se to odvíjelo od kabiny. Sám jsem se doslýchal, že to nefunguje. Přitom každý ví, že je základ mít v pořádku realizační tým a šatnu. Táhnout za jeden provaz, jak se říká. U tak zkušeného trenéra mě překvapuje, že se mu to vymklo tak brzy.

Střídání Vrby v Baníku: Návrat k původní volbě? Hlavním kandidátem je Hapal

Co mě mrzí ale nejvíc, je fakt, že odstavil takřka všechny odchovance. Jaroň, Buchta, Smékal… Nikdo z nich v posledních zápasech téměř nenastupoval. Přitom nevěřím, že by s nimi byl Baník horší. Ano, Plavšič ukazuje vysokou úroveň v každém zápase, ale Cadu? Ten na hřišti není. Tohle mi nikdo nevysvětlí a zklamalo mě to. Zvlášť, když ve Spartě mladým šanci dával.

Ale samozřejmě není to jen trenérem, hodit vše na Vrbu by nebylo fér. Do svědomí si musí sáhnout vedení i hráči, protože to, co v některých zápasech předváděli, není hodno Baníku.

Baník mění trenéra: Pavel Vrba po sérii nezdarů v Ostravě končí

Zajímalo by mě, kdo konkrétně trenéra hledá. Luděk Mikloško? Nezbývá, než mu přát, že bude mít šťastnou ruku, protože je to osobnost. Byl výborný gólman, ale nevím, jaký je manažer. Věřím, že když dostane prostor, může hodně pomoci. A teď se zdá, že ukáže na Pavla Hapala.

Sám jsem jeho éru v Baníku zažil. Je to férový chlap, charakter, který dlouho netrénoval, ale kdoví. Třeba mu to prospělo, bude mít chuť, energii a ve výsledku se se svými pochybami, které mám, budu mýlit a on uspěje. Budu mu to přát.

Já si každopádně pořád stojím za tím, co jsem řekl na jaře. Baník by měl angažovat Martina Svědíka. A myslím si, že vedení ví, že by to mělo udělat. Asi si ale budu muset počkat.