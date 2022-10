Myslím si, že Baník má za sebou poměrně vydařený týden. Postoupil v poháru, v Plzni hrál velmi dobře, i když výsledek body nepřinesl. Je to zvláštní, že Baník je v dolní části tabulky, ale přehraje mistra a lídra ligy. Ale i to se stává.

Už jsem to zmiňoval ve svém minulém komentáři, ale to měl trenér Hapal za sebou jen Slovácko. Teď se to dá tvrdit tím spíš: změna asi zabírá. Padá to na úrodnou půdu. Organizace hry, systém při napadání i bránění, přesouvání, to má smysl. Líbí se mi to. Tím spíše, že to je znát po pár trénincích. Jen škoda chyb v obraně, které nejsou systémové, ale individuální.

Přitom mnoho z nás si nechtělo připustit, že by konec Pavla Vrby pomohl, ale teď se tak stalo, a vidíme, že se to vyplácí. Zatím.

Smysl mělo, že Baník po Velvarech zůstal v Čechách. Sám trenér říkal, že s hráči hodně mluvil, využil toho času, aby s nimi pracoval po všech stránkách, což takhle během sezony nebývá zvykem. Pak při zápasech s týmem žije, nekroutí jen donekonečna hlavou. Holt Vrba asi nebyl v rozpoložení, aby byl schopný s Baníkem něco udělat. To ale Brabec nemohl v létě vědět. Nicméně teď z toho mám dobrý pocit.

Martin Lukeš (43 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Líbí se mi, že Hapal sám zmínil, že žádnou zášť necítí, když to v létě nevyšlo. Bral to tak, jak to je. Nešel do toho angažmá s nějakou uražeností, naopak se zápalem a chutí. Je takový, jakého si ho sám pamatuji. Rovný a férový chlap, podle toho se k situaci postavil a odměnou mu je, že tým teď za ním jde.

V kabině už tehdy uměl držet pozitivní náladu, nám se navíc dařilo, doma jsme vyhrávali, byli jsme pátí šestí, takže lidi byli spokojení. Co vím, tak už jako hráč byl v šatně osobnost, která povzbuzovala spoluhráče, rušivé elementy naopak uměl odstínit. A podobně funguje i jako trenér.

Teď by potřeboval pár dobrých výsledků, výher, aby se Baník posunul v tabulce a on i tým získali klid a pohodu na další práci. Myslím, si, že se mu to může povést.

Ještě bych se vrátil k poháru. Neberme jako automatické, že ligista porazí soupeře z nižší soutěže. Vidíme, jak dopadla Plzeň v Hlučíně. Frajeři přišli z práce a byli lepší, než mistr. Ten den jim to prostě sedlo. Tak to chodí, každý rok nějaká překvapení budou, a já sám jsem si to zažil. Už jsem tu o tom jednou mluvil.

Ani ve Velvarech to nebylo jednoduché, soupeř měl šance, ale hlavní je postup. Čerstvě s novým trenérem, po těžkém utkání se Slováckem a před Plzní, dal bych tomu kredit. Jen tak se to nikdy neudělá, soupeř se sám neporazí, ať je to kdokoliv.

Zároveň pohár je vzpruha. Teď se zdá, že právě tudy pro Baník povede cesta do Evropy. Klidně bych na něj kladl větší důraz. Na druhé straně v tříbodovém systému není pryč ani liga. Stačí povedená šňůra a jdete tabulkou nahoru. Tak proč nezačít v sobotu doma proti Boleslavi?