/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Bývalý fotbalový záložník Martin Lukeš, jedna z legend Baníku Ostrava, se i v této sezoně vyjadřuje coby expert Deníku k aktuálnímu dění ve slezském klubu z Bazalů.

Baník Ostrava v Turzovce. | Video: David Hekele

Pozitivní léto. Takhle bych krátce nazval dosavadní dění v Baníku od konce minulé sezony. Ta nedopadla dobře, přesto se ale povedlo za velmi dobře prodat Tijaniho. Jak říkal Václav Klaus, peníze jsou až na prvním místě. Šlo o velmi výhodný byznys, protože co mám informace, tak Václav Brabec je všechny investoval do posil. To by každý majitel neudělal.

Teď jen, aby se mu to ze strany hráčů vrátilo. Co jsem ale viděl, nebo slyšel, tak výborně vypadá útočník Tanko a obránce Kpozo. Na ligové úrovni jsem na ně hodně zvědavý a jsem hodně v očekávání, jak se s ní poperou. Těším se. Celkově lze mluvit o dění v kádru Baníku jako o průvanu. Ale z mého pohledu pochopitelném. Nešlo totiž se stejným týmem pokračovat.

Martin Lukeš (44 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Změny nastat po takové sezoně musely, bylo jasné, že budou bolet. A odnesli to Lašty s Kuzmanovičem. Podrobnosti neznám, nechci se pouštět do spekulací, co ale vím, že zejména Lašty by měl mít důstojnou rozlučku. Takovou, jakou si zaslouží.

Působí to na mě, že kádr je hodně nabitý. Velká a zdravá konkurence, každý musí makat na totální maximum, aby dostal jakoukoliv šanci. A tu pak chytit. Jinak prostě nehrajete. I výkony a výsledky v přípravě nebyly špatné, většinou.

Já vím, že tady není z pohledu sezony důležité, jestli se daří, nebo ne, klíčová je liga, ale každý radši vyhrává a hraje dobře, než naopak. Pak se vám i do soutěže jde lépe. Takže nepřeceňovat, ale ani nepodceňovat. Vzít si ze zápasů to správné, ze špatného se poučit a jít do sezony s čistou hlavou.

Loni jsme se spálili s losem, kdy se mluvilo, kolik bodů po kterém kole bude a nakonec to skončilo příšerně. Ono realita je často jiná, než předpoklady. Teď je papírově těžší, ale moc bych nad tím nepřemýšlel. Neplánoval. Bral bych to, jak to je, a šel zápas od zápasu. Vím, že je to klišé, ale jinak se k tomu přistupovat nedá.

Samozřejmě Liberec venku není na start jednoduchý soupeř, ale Baník musí jet pro body. Nevidím důvod, proč by neměl vyhrát a vlítnout do sezony tak, jak se má.

Rozhodně se ale nedivím, že fanoušci, se kterými se v Ostravě potkávám a mluvím, jsou pozitivní. Zase se těší, nikdo už nepřemýšlí nad tím, co bylo a proč. Doufají, že budoucnost je světlá a Baník bude zase nahoře. Už aby to začalo!