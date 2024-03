My jsme do klubu s tímto úmyslem šli. Měli jsme zpracovanou studii od pana architekta Davida Kotka, který ji tuším dělá i teď, takže o tom ví nejvíc. Studie byla podle našeho názoru nejen pěkná, určitě ji najdete prezentovanou i u vás v Deníku, a za mě byla i racionální a atraktivní. Samozřejmě v momentě, kdy jsme v jednání s městem narazili na to, že v jednu chvíli nelze financovat dva stadiony, a že rekonstrukce Městského stadionu ve Vítkovicích už byla rozběhnuta, byly na ni vázány i dotace, tak logicky dostala přednost. Byl přislib, že jakmile dozraje čas, tak se město k Bazalům vrátí. Bylo to ve dvou krocích.

Ewerton exkluzivně: o zimě ve Slavii, návratu do Baníku i Ostravě. Co v létě?

Co říkáte na snahu města zjistit, zda lze mít na Bazalech stadion? Co jste si o ní pomyslel?

První byl, že město samo vyhodnotilo, že Bazaly jako sportovní areál jsou neocenitelné, takže tam vybudovalo tréninkové centrum. A teď se po dvanácti letech vracíme k meritu věci, že se uvažuje o regulérním stadionu, ostravském chrámu fotbalu.

Šlo by přiblížit parametry, jak by u vás eventuální přestavba Bazalů vypadala?

Určitě to byl komplexní projekt, musel řešit i všechny parametry, které stadion v té době nesplňoval. Třeba parkovací místa. Přiznám se ale, že studii už k dispozici nemám, takže by bylo férovější se zeptat právě Davida Kotka. Zároveň je to dvanáct let zpátky, doba se už posunula, nicméně si myslím, že na tehdejší vizi se dá stále stavět. Samozřejmě s využitím aktuálních a moderních technologií i toho, co se proinvestovalo v rámci tréninkového centra. Proto bude muset vzniknout úplně nová studie s novými parametry, takže po letech je irelevantní jít do detailů té původní studie.

VIDEO: Ostravští „All Blacks“. Fanoušci Baníku zahalili Zlín do černa, podívejte

Petr Šafarčík v roce 2014.Zdroj: Deník/Pavel Sonnek

Kolik by to tehdy stálo?

Měli jsme základní hrubý projektový odhad od architekta, který hovořil o 400 milionech korun. Aby byly Bazaly stoprocentně zastřešeny, splňovaly parametry FAČR a byly v modernějším designu. Ale tou sumou už dneska moc nejde operovat, protože jsme o dvanáct let dál, takže je řeč o jiných číslech.

Občas se zmiňují pro takový stadion i jiné lokace v Ostravě, kde by vyrostl „na zelené louce“. Za vás to bylo také téma?

Za mě určitě ne. Jednak jsme měli svých starostí dost, protože jsme museli zabránit insolvenci a krachu klubu, což ve fotbalovém prostředí znamená jeho zánik, protože přichází o veškerá práva na hráče a podobně. Prostě tak, jako se trápila Bohemka v insolvenci, vyhrabávala se z ní deset let, a dodnes nejsou některé právní spory vyřešeny. To byl náš prioritní úkol. Součástí toho byla i záchrana Bazalů. Vlastně existovaly jen dvě varianty. Buď zůstaneme na Bazalech, ty se zrekonstruují, a po tu dobu budeme ve Vítkovicích, nebo se Baník na čas do Vítkovic přestěhuje, a až bude vhodná doba, tak se vrátíme k projektu Bazaly.

Uměl jste si představit, že by Baník měl stadion jinde? Mluvilo se o Svinovu i jiných lokalitách…

O Svinovu se mluvilo ještě před naším vstupem do klubu. Já si nemyslím, že by to byla optimální varianta pro Baník i město. A to hovořím velmi diplomaticky. Myslím si, že jediným důvodem, proč se mluvilo o Svinovu, byl ten, aby se na Bazalech mohl realizovat developerský projekt, který měl připraven předchozí majitel Tomáš Petera.

Hapal o šancích Baníku: Tanko v tréninku góly dává. Útočníci? Někoho jím uděláme

Dřívější stadion Bazaly v Ostravě.Zdroj: Deník / Pavel Sonnek

Podle tisku z roku 1996 se řešila rekonstrukce Bazalů už v té době, účelem měla být i kandidatura Česka spolu s Rakouskem na pořádání Eura 2004. O tom nic nevíte?

Já byl v Baníku poprvé v roce 2003/04, když se získal titul, a o těchto historických věcech jsem ani neslyšel.

Nezalitoval jste někdy s postupem času toho, že se za vás Bazaly prodaly za více než sto milionů městu Ostrava?

Já toho určitě nikdy nezalitoval, protože jiná varianta pro nás nebyla. Kdyby se Bazaly městu neprodaly a nestaly se základním kamenem celkové restrukturalizace, která během čtyř let vyšla na pět set milionů korun, tak by to dopadlo špatně. Ve finále se se všemi odepsanými pohledávkami nasbíralo dvě stě milionů dluhů, které se musely uhradit. My na tu dobu měli velmi skromný rozpočet kolem 75 milionů na sezonu. Kupeckými počty pak zjistíte, že záchrana Baníku těch pět set milionů stála, a prodej Bazalů byl toho součástí. Navíc když jsme to přebírali, což bylo teď v únoru dvanáct let, tak to bylo pár dní předtím, než financující banka chtěla Baník dát do insolvence, že se nesplácí úvěr, který byl tím stadionem zastaven. Ve výsledku by to znamenalo, že by stadion připadl bance a ta by neměla zájem na něm provozovat fotbal. Ty pozemky byly a jsou natolik lukrativní, že by si s nimi poradila jinak. Proto toho v žádném případě nelituji. Jiná alternativa nebyla.

Lukeš: S útočníky Baníku je to zákon schválnosti, Tanko musí prodat sebevědomí

Věříte, že si jednou zajdete na Baník na nový stadion? Ať bude stát kdekoliv.

Já byl naposledy na Baníku na podzim při zápase se Spartou, kam mě vytáhla moje sedmnáctiletá dcera. Víte, něco vám k tomu řeknu. Já v roce 2002 poprvé přišel do Baníku jako místopředseda představenstva. S Jarkem Nohavicou jsme domlouvali, že by složil hymnu. On mě poslal někam, že nic skládat nebude, protože baníkovská hymna je, jen vybereme nejlepší z chorálů, které budou zpívat fanoušci. A bylo to při zápase se Spartou, kdy jsme zlevnili vstupné na deset korun, aby se tribuny naplnily, kolem stadionu jsme rozeseli ruchové mikrofony, a nakonec jsme vybrali „Baníčku, my jsme s tebou…“, což se pak natočilo s hráči a fanoušky i ve studiu. Ale co tím chci říct.

Povídejte…

Byť atmosféra na zápase Baníku se Spartou teď ve Vítkovicích byla výborná, tak se nedá srovnat se stejným obsazením soupeřů před 21 lety na Bazalech. Proto si myslím, že se toho dožiju, jsem optimista a věřím, že si jednou na zápas Baník – Sparta na nově zrekonstruovaných Bazalech zajdu zafandit.

Vám tedy přebudování Bazalů dává smysl?

Ano, dává mi to smysl.