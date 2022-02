Pochopitelně nemohlo nedojít na hodnocení podzimu, či zimních přestupů. „Jsem fanoušek jako vy a z tohoto pohledu doufám, že klub opravdu stoupá nahoru. Před necelým rokem jsme na záskok vzali ze svých zdrojů Ondřeje Smetanu, který tady zatím odvádí skvělou práci. Zároveň však máme velké očekávání od jarních výsledků mládeže,“ uvedl Brabec s tím, že cílem ligového mužstva je čtvrté místo, které by v případě triumfu Sparty, Slavie, či Slovácka (a zároveň jejich umístění do třetího místa v lize) v MOL Cupu znamenalo start v letních předkolech Konferenční ligy.

Pro splnění těchto plánů Baník v zimě na jedné straně posílil, na druhé ale několik hráčů kádr opustilo. Ať už trvale, či na hostování. Tím největším odchodem byl přesun křídelníka Yiry Sora do pražské Slavie za zhruba 30 milionů korun, procenta z dalšího prodeje a zapůjčení s opcí Ubonga Ekpaie do konce ročníku.

Svou hodnotou tak Sor překonal letní odchod Patrizia Stronatiho do maďarského Puskáse. Václav Brabec podle webu banikbaniku.cz fanouškům potvrdil, že se po jeho šestiletém působení v Baníku jednalo o nejhodnotnější přestupy. Zároveň ocenil trvalý přestup Davida Lischky ze Sparty, jemuž ale vedení klubu v případě atraktivní zahraniční nabídky nebude překážet v dalším angažmá.

V budoucnu Brabec očekává největší zájem o trio Filip Kaloč, Matěj Šín, Ladislav Almási. U slovenského reprezentanta pak přiznal to, co se objevilo v médiích, že se na něj poptávala pražská Slavia, je pravda. „Přestup Almásiho však aktuálně není na pořadu dne,“ řekl Václav Brabec.

Bez ohledu na to vlastník Baníku nevyloučil, že se klub bude snažit sehnat hráče na posty brankáře, levého obránce a středního záložníka. Na posledně jmenovaný post byl na Bazalech na testech Junior Olaitan Ishola, beninský reprezentant, který sice zaujal. Ishola však náhle bez vědomí klubu odcestoval do Francie, kde se přidal do tréninku s celkem z druhé ligy. Jeho testy tak v Baníku skončily.

Jinak však Brabec předpokládá, že v zimě už mužstvo posílí maximálně jeden hráč. Obecně se očekává, že by mělo jít o Ladislava Takácse ze Slavie. Jan Laštůvka se podle něj do branky na jaře dostane, záleží však na jeho zdraví a formě. Rodák z Havířova také uvedl, že ambicí klubu je dostat B-tým do druhé ligy. Zejména kvůli odchovancům, aby nemuseli jít hostovat jinde.

Závěr besedy patřil oslavám sta let klubu, které vyvrcholí letos na podzim festivalem, na němž vystoupí známí interpreti z regionu včetně populární kapely Kryštof, či písničkáře Jaromíra Nohavici. Díky případně podpoře Radegastu by dokonce mohla v blízkosti památníku na Slezské Ostravě vzniknout provizorní hospoda. Potvrdil i jednání s celosvětově známým západoevropským soupeřem v rámci letní generálky na novou sezonu.

Nezapomněl ani poděkovat fanouškům, kteří sice ještě v únoru budou na stadionech v omezeném počtu, ale od března by mohla být otevřena plná kapacita tribun. „Jako spolek vás opravdu vnímám a jste pro mě obrovskou energií. Bez fanoušků, jaké Baník má, by mě to v klubu nebavilo,“ prohlásil Václav Brabec.