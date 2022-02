Baník se podle jeho slov chce dívat pouze na sebe a navázat na výkony i výsledky ve druhé polovině podzimu, kdy neprohrál osmkrát za sebou. „A samozřejmě musíme vycházet z reálné situace v tabulce: to znamená v každém případě se poprat o čtvrté místo v tabulce, které nám za určitých okolností může přinést účast v pohárové Evropě,“ přiznal Grussmann pro stránky fcb.cz.

Kádr vedený trenérem Ondřejem Smetanou se povedlo zkvalitnit. Přišli Šimon Falta, Martin Chlumecký, Arťom Koncevoj, Ubong Ekpai, Jiří Boula, a také David Lischka. „Toho mezi posily v každém případě počítám, protože už je definitivně náš a vždycky platí, že jinak se v klubu cítí hráč, který je v něm jen na hostování, a jinak hráč, který je kmenový. David už je hráčem Baníku, což může jeho výkonnost ještě posunout,“ vysvětlil Grussmann a připomněl, že z B-týmu byl do áčka přesunut i Petr Jaroň.

„To je další pozitivní fakt,“ podotkl sportovní šéf. „Musím zmínit i mladého a perspektivního Karla Pojezného, kterého jsme přivedli z Jihlavy a obratem jsme ho poslali na hostování do Pardubic, aby získával ostruhy v nejvyšší soutěži,“ dodal Grussmann.

Za důležitý označil fakt, že samotní hráči do Baníku jít chtěli. „Jsem spokojený i s tím, jak se ukazuje Martin Chlumecký. Myslím si, že si to své v Baníku splní. A líbil se mi i Arťom Koncevoj. Myslím si, že v těch zápasech prokázal, proč jsme ho do Baníku přivedli,“ prohlásil Grussmann.

Za zajímavý označil potenciál záložníka Matěje Šína, nicméně nelze nic uspěchat. Proto potvrdil svá dřívější slova, že mladíci musí před zařazením do ligového mužstva musí projít rezervou.

„Bude ale samozřejmě připraven k případnému doplnění kádru áčka pro tréninkový proces.. A to se netýká jen jeho, takových hráčů je v béčku připraveno víc,“ poznamenal Alois Grussmann.

Výčet posil v zimním přestupovém období však nemusí být konečný. „Ještě se něco chystá a na něčem pracujeme. Nedá se vyloučit, že nějaké změny ještě nastat mohou,“ připustil.

Vyjádřil se také k odchodu Yiry Sora a vyřazení Dyjana Carlose de Azeveda. „Tahle věc dopadla v dané situaci a za daných okolností asi nejlépe, jak mohla. Sor chtěl do Slavie odejít, a tomu jsme těžko dokázali čelit. Jednalo se jen o tom, za jakých podmínek se tak stane a myslím si, že Baník vytěžil maximum možného,“ pronesl.

U Brazilce, který zamířil do slovenské Trnavy, viděl problém v tom, že nenastupoval vždy v základní sestavě. „Měl dobré momenty, ale místo v základu si neudržel. V létě mu končí smlouva, a rozhodli jsme se ji neprodlužovat. Proto jsme se rozhodli Carlose uvolnit už nyní. Myslím si, že hráči, které v kádru momentálně máme, ho nahradí,“ doplnil Alois Grussmann.

Zastoupit bude muset někdo v nejbližší době i středopolaře Daniela Tetoura, který stále léčí poraněný sval. „Tohle je taková jediná kaňka na zimní přípravě. On už trénuje, dohání manko, ale první jarní zápasy nestihne, což mě velmi mrzí,“ uvedl.

Příprava byla podle něj kvalitní. Soupeři jako Wisla Krakov, Lech Poznaň, maďarská Kisvárda, či Chimki Moskva tým prověřili. Vrcholem pak byl duel v Edenu proti Slavii, první poločas však FCB moc nevyšel a Baník nakonec padl 2:4.

„Řeknu to takto: nejlepší prověrka je náročná prověrka. A proto jsme si generálku se Slavií zvolili. Generálka je součást přípravy a já jsem za ni moc rád, protože nám ještě mnoho věcí ukázala. Šli jsme jinou cestou než v minulosti, chtěli jsme si ten tým otestovat se vším všudy. Věřím, že se nám to vyplatí,“ uzavřel Alois Grussmann.