/FOTOGALERIE/ Hned při své ligové premiéře v květnu 2014 v dresu pražské Dukly nasbíral dva body za gól a asistenci. Od té doby občas nějaká přihrávka, případně branka, ale nic velkého. Ústřel přišel až v sobotu, kdy proti Zbrojovce Brno (4:0) nahrál na trefy Brazilce Cadua a Muhameda Tijaniho, ve druhé půli pak sám krásnou ranou skóre uzavřel. Minimálně tímto počinem prožil obránce Jan Juroška nejlepší ligový zápas kariéry. „Z pohledu čísel ano,“ přitakal třicetiletý krajní bek ostravského Baníku.

Když došlo na otázku k představení Jana Jurošky na tiskové konferenci, trenér Pavel Hapal se jen pousmál. „On to tak má. Pak přijde zápas, kdy si to předkopne, nebo kopne do autu,“ prohodil. „Výborný výkon, ale i v Olomouci hrál dobře. Jeho centry byly vynikající a gól tomu dal tečku,“ doplnil Pavel Hapal.

V 10. minutě přesně a cíleně Juroška našel Cadua, po půlhodině nigerijského střelce. „V Brně (1:2) nás uhlavičkoval brněnský Tijani, teď to vyšlo nám. Snažil jsme se to dávat více na zadní tyč, protože na přední to dokáže odvrátit, je v tom silný. Ve výborném postavení byl i Klimič, doplňoval ho (Tijaniho v dresu Baníku). Prostě parádní,“ rozplýval se Juroška.

Nebylo divu, že poločasová přestávka v šatně Brňanů měla ke klidu hodně daleko. „Něco jsme si k tomu řekli,“ hlesl jen brankář Martin Berkovec. „Takhle jsem naposledy nadával v Karviné, když jsme prohrávali doma 0:3 s Bohemkou. Bylo to stejné, možná ještě horší,“ přiblížil gólman.

Po čase zase zažil, že v podstatě co šlo na bránu, to v ní skončilo. „Říkali jsme si, že nemůžeme domácí pouštět do centrů, ani do náběhů. Ale pustili jsme je. K tomu nesměli být sami ve vápně. A byli. Když se to sečte, je logické, jaké góly jsme dostali,“ pokrčil rameny Berkovec. „Pak šel na mě sám (Plavšič), a že to tak trefí (Juroška), to je zase něco jiného,“ dodal.

Brankář Brna Martin Berkovec.Zdroj: Deník/Petr Kotala

„Už jsem Berkovcovi jeden takový v přípravě dal,“ culil se Juroška. „Hned, jak mi to Plavša přihrál, věděl jsem, že si to posunu a budu se snažit to poslat na zadní. Kluci mě samozřejmě hecují, že je to náhoda. Úplně si to nemyslím, ale vyšlo to. Jsem rád. Šlo to pěkně do růžku,“ pochvaloval si Jan Juroška.

„Byla pěkná. Takové góly dostávám teď skoro pořád. Na mě si protihráči udělají nějaký pěkný gól týdne, nebo roku,“ postěžoval si Martin Berkovec. „Když tam není od nás výstup, má čas na střelu… To my nemáme. Proto nemáme střely, proto nemáme šance, a nemáme góly,“ kroutil hlavou strážce branky Zbrojovky.

„Pro něj to určitě bylo nepříjemné, ale na to se my nemůžeme ohlížet,“ pronesl jen Juroška, který příliš neprojevil radostné emoce. „Prostě takové byly,“ usmál se jen.

Bylo zjevné, že Juroška při svých asistencích naplno využil bídného bránění ze strany Alliho, jehož krátce před pauzou trenér Martin Hašek vystřídal. „Potřebujeme správně bránit a nenechat soupeře centrovat, když víme, že je z tohoto nebezpečný. V prvním poločase jsme se ani nedokázali vracet se svým hráčem do správných pozic,“ věděl.

„To jsou základní věci, na to nepotřebuješ být velký hráč, abys běhal se svým hráčem nebo obráncem, když zaútočí. Nesouvisí to s kvalitou, ale spíše s ochotou. Ti, co nemají ochotu bránit, ale zase mají přidanou hodnotu směrem dopředu. Musí se to namixovat,“ pokračoval Martin Hašek.

„Jsem rád, že jsme to zvládli, že jsme byli produktivní stejně jako v Olomouci. Vletěli jsme na ně, a vše, co jsme si řekli, jsme splnili do puntíku,“ byl spokojený Jan Juroška. „Hráli jsme s chutí. Byl to důležitý zápas, je to vzpruha,“ podotkl.

Zatímco na jihu Moravy tak budou mít záchranářské starosti až do konce, Baník se baráži vzdálil na sedm bodů. Zdá se tak, že bude mít ve zbytku ročníku pohodu. „Šly šumy, že to bude jednoduché, že se Baník zachrání. Kdybychom to ale s Brnem nezvládli, tak se dostaneme až do posledního kola pod obrovský tlak, ostatní soupeři přece jen mohou více získat, my spíše ztratit. Jsme rád, že jsme první zápas zvládli. Dá nám to klid, ale také věřím, že nepřijde žádné uspokojení,“ poznamenal Juroška.

„Nechci říct, že do této skupiny nepatříme. My jsme si to způsobili sami, a o to víc se musíme předvést. Nejen dneska, ale v každém zápase,“ měl jasno zadák, který si trvalé místo v sestavě hýčká od utkání s Libercem (0:0).

Je tak zřejmé, že v přípravě to budou mít Muhammed Sanneh a navrátilec z hostování v Liberci Gigli Ndefe složité, aby se přes rodáka z Valašského Meziříčí do základní jedenáctky probili. Proč to ale teď – v závěrečné fázi sezony – Baníku tak jde?

„Těžko říct, ale naše výkony měly rostoucí tendenci od Liberce. Začalo se nám více dařit, na hřišti víc fungujeme jako tým. Ale bohužel hrajeme tuto skupinu. Do konce zbývají čtyři zápasy, ty budeme chtít všechny zvládnout,“ uzavřel pozitivně Jan Juroška.