/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Bývalý fotbalový záložník Martin Lukeš, jedna z legend Baníku Ostrava, se i v této sezoně vyjadřuje coby expert Deníku k aktuálnímu dění ve slezském klubu z Bazalů.

Dynamo České Budějovice - Baník Ostrava (18. března 2023). | Video: David Hekele

Tak reprezentační přestávka je za námi. Já k ní míval neutrální vztah. Záleželo, jak se dařilo. Pamatuji si, že v sezoně pod trenérem Koubkem, který byl ras, jsme dřeli, jak koně. Řekl bych, že až abnormálně. A to jsme byli v tabulce první, nebo druzí. První týden nám nedal vydechnout, jeli jsme od pondělí do soboty, večer jsme šli stmelit kolektiv, neděle byla volná, a od pondělí už probíhala příprava na soupeře. Fungovalo to perfektně.

Lukeš: Co předvádí Baník, není dobré ani jako hloupý vtip. Tvrdá práce? Žvásty!

Samozřejmě se nabízí otázka, jestli může Baníku nějak pomoci. Obecně platí, že každá repre pauza se tráví lépe, když jsou dobré výsledky, když se povede poslední zápas. V tomto případě to neplatí. Těžko říct, jestli to hráčům k něčemu bude, když bych se já měl vrátit o pár let zpět, tak mě by to příjemné nebylo. Chtěl bych co nejdříve další mistrák, abychom ty neúspěchy odčinili.

Martin Lukeš (43 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Minulý týden jsem tu kritizoval trenéra Hapala za slova o tvrdé práci. Nazval jsem to žvásty. Celkově nebylo Baník za co chválit. Teď chci být ale spíše pozitivní. Aspoň v rámci možností. Proto nezbývá, než doufat, že ta přestávka k něčemu bude, i když nevím o tom, že by se v posledních dnech v klubu něco razantně změnilo. Jen skončil asistent Oulehla. Ale jestli o něčem nevíme, nevadí, hlavně, aby se to projevilo na hřišti.

Velkou změnou bude chybějící kotel. S fanoušky jsem se ještě nebavil, jak se k tomu postaví, i když nepochybuji, že ti věrní na stadionu budou, ale celkově tomuhle nerozumím. Pokud by právě ti chuligáni nechodili – a je jedno, jestli jsou z Baníku, Sparty, nebo Slavie – tak si ta pravidla budou moci strčit… Víte kam. Trestat je za pyro, které nikomu neublížilo, a zrovna kluby, kde lidi ještě chodí, tak za chvíli budou ty stadiony všechny prázdné.

Lukeš: Debakl od Sparty, tabulka, soud… Srdce fandy Baníku krvácí. Chce to změny

Nevím, jestli je to trend FIFA, UEFA, nebo si to tu vytváříme sami, ale chtěl bych znát toho, kdo o tom rozhoduje. Jestli je cílem vymýtit chuligány, tak jo. V Anglii mají na stadionech pořádek, ale došlo to do extrému, že atmosféra je jak v divadle. Když se něco podaří, tak zatleskají, když ne, tak zabučí. To je vše. Prostě bez lidí a kulisy fotbal nemá smysl. Poznali jsme to při covidu.

V Ostravě jsou tisíce lidí, kteří když ráno vstanou, tak jako první je napadne Baník. I když to teď nestojí za nic, nedá se na to dívat, tak Baník Ostrava není věcí pár prohraných zápasů, ale celého života. Proto pevně věřím, že ho na holičkách lidi nenechají, v sobotu přijdou, a společně Liberec porazí. Slovan přijede neprohrát, na domácí bude tlak, ale už není kam uhnout. Je třeba zarvat, bojovat a nechat na hřišti všechno.