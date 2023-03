Jedeme dál, řeklo by se. Baník potřetí v řadě prohrál, podruhé doma. Nemilé. Zvlášť když neznám nikoho, kdo by si tohle ještě před pár týdny připouštěl. Že jsou tři body s Hradcem Králové pryč, je zlé, daleko horší je ale pocit z předvedené hry. A tabulka? Když to řeknu mírně, Baník je v hodně složité situaci. Pokud si toho patřiční lidé nevšimnou, nemusí to skončit dobře. Bude to dramatické jaro, s čím asi mnoho lidí nepočítalo.

Do 45. minuty Baník nepředvedl nic. Kromě pár kolmých přihrávek Šína, které měly oči. Drtivé většině hráčů chyběly základní fotbalové dovednosti – práce s míčem, běžecké schopnosti, rychlost, taktická vyspělost a také sebevědomí. Takhle neporazí nikoho.

Martin Lukeš (43 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

A do toho gól. Lašty moc dobře ví, že to promáchl. Ostatně vysoké míče nikdy nebyly jeho doménou. Mužstvo hodněkrát podržel, teď se nezadařilo. Stane se. Času na nápravu bylo dost. Další smolař byl Tijani. Nejprve hlavou trefí brankáře, a pak… Nevím, co k tomu říct. Prostě jsou věci mezi nebem a zemí, kdy dokážete něco, co ani nejde. A to se povedlo Tijanimu. Na druhé straně svým pohybem, živelností a stylem zaměstnával neustále obranu Hradce, která měla díky tomu místy problémy.

Sledoval jsem ho ale dál, a člověk by nepoznal, že zahodil takovou tutovku. Hned se hnal do další, chtěl hrát, nebál se. To se cení. Holt mu schází kvalita i štěstí, po jeho odchodu ale tlak opadl. A špatně bránící Baník inkasoval. Lidi to označovali za gól Laštůvky, já myslím, že to jde za Lischkou, který nechtěl dál hrát.

Přiznám se, že vydržím a snesu hodně, ale tohle už bylo moc a musel jsem odejít domů. Nemůžu vstřebat, co se děje, jak tenhle Baník vypadá a působí na hřišti. Kromě dvou lidí – Kaloče a Šína – tam není absolutně nic. Možná ještě Tijani. U mladých oceňuji, že chtěli hrát, je fajn, že to je důkaz schopnosti vychovat hráče pro áčko. Je jasné, že na nich bude, aby Baník pozvedli. Nikdo jiný to neudělá. Jestli si někdo myslí, že to zvednou hráči na hostování, tak vám garantuji, že ne. A mají na to!

Byl jsem šokovaný, když jsem nakupoval v týdnu v Mariánských Horách a kamarád z Ultras zcela vážně řekl, že jediným, kdo bojuje a hecuje to, je Plavšič. Chvíli jsem se na něj díval, nevěřil svým uším, protože jestli se podobné blbosti šíří mezi chuligány, tak to je teprve průšvih. To je mor a jed, úplně mě to dostalo.

Ale jinak se lidem nedivím, že skandovali, co skandovali, a po zápase chtěli dresy hráčů. Na takový fotbal tady nikdo není zvědavý. Jasně, i na nás se řvalo, ale čeho je moc, toho je příliš. Kuriózně Bitri, který hrál ligu poprvé, nepropadl, z obranné trojice byl nejlepší. Nechci nikoho urazit, ale z většiny hráčů mám pocit, jako by si říkali: Však co, výplata přijde, to je hlavní, a bude dobře.

Jak komu. Nechci být špatný prorok, ale pokud se nevyhraje v Pardubicích, čeká nás velká divočina. A kdoví, s jakým výsledkem.