/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Bývalý fotbalový záložník Martin Lukeš, jedna z legend Baníku Ostrava, se i v této sezoně vyjadřuje coby expert Deníku k aktuálnímu dění ve slezském klubu z Bazalů.

Ligová sezona se blíží k konci. S tím souvisí i tvorba kádru pro nový ročník, tenhle proces čeká i Baník. A rozhodování, který z hráčů na hostování bude, či nebude pokračovat. Pokud se nemýlím, tak ti jsou v Baníku čtyři. Na ně jsem se krátce zaměřil.

Loni hostování nevyšla, to si ještě pamatujeme. Obecně můj názor je takový, že Baník by měl primárně těžit z vlastních kmenových hráčů. Z výborných odchovanců, na kterých se vše postaví, a doplní je zkušení kluci odjinud, ale ti budou patřit klubu.

Hostování nejsou ideální cesta. Ani pro Baník. Hráči nemají vztah ke klubu, k městu, regionu, lidem, což je kolikrát víc, než prostá kvalita. Ale chápu, že jsou přichází i chvíle krize. To byl příklad příchodů Cadua a Plavšiče ještě za trenéra Vrby.

Martin Lukeš (43 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Plavšič byl dobrý tah, na podzim předváděl výborné výkony. Horší je, že z toho nebylo tolik gólů a nakonec i bodů, kolik by mohlo. Tady si ale myslím – a nejsem sám – že to nedopadne. Finanční nároky jsou asi mimo možnosti Baníku a i sám hráč, řekl bych, má své a vyšší ambice.

Jako o posile bych nejspíš nemluvil o Caduovi. Sice to není důležité, ale moje očekávání nenaplnil. Tady upřímně říkám, že odchovanci by hůř nehráli. O tom jsem přesvědčený. Přitom hráč na hostování – a k tomu cizinec – musí ty domácí převyšovat.

Opci má Baník na Letáčka s Šehičem. U prvního bych ji uplatnil. Všichni víme, jak chytá od chvíle, kdy se dostal do brány, a co jsem se bavil s Luďkem Mikloškem, i na tréninku vypadá výborně. Nabízí se to, i když by mě mrzelo, že by se možná příležitost vzdálila Hrubému. Rozhodují ale lidé, kteří je vidí denně. To já nejsem. A podobné je to i se Šehičem. Ještě před pár týdny bych na něj určitě opci neuplatňoval, osobně mě nepřesvědčil. Teď se ale zvedl, takže jasno nemám. Stejně je ale nutné někoho přivést.

V Karviné má Baník však Sebastiana Boháče. Zaujal mě proti Vyškovu. Dal gól, celkově se zlepšil. Už není tak zraněný ani divoký, jako dřív, vyzrál, takže v přípravě by si zasloužil šanci.

Ani Lukáš Budínský nevypadal špatně, je znát, že i když není tak běhavý, fotbalista to je. Záleží na plánech Baníku. Každopádně Karviné přeji. I kvůli trenéru Hejduškovi bych byl rád, kdyby se vrátila do ligy a měli jsme tu zase vyhecované regionální derby.