Baník je definitivně zachráněný, asi málokdo si uvědomil, že před deseti lety jsme si říkali něco podobného. Ovšem daleko hluubšího. Nešlo totiž o boj na hřišti. Člověk si ani neuvědomí, že už je to dekáda, kdy tu celý Baník málem nebyl. Nebo minimálně ne v současné podobě. Asi dodnes si každý baníkovec pamatuje hlasování na radnici o tom, zda město koupí Bazaly. Já určitě!

Byli jsme tam i s Milanem Barošem, který snad dokonce měl koupit značku FC Baník Ostrava, aby mohla dál existovat, kdyby došlo ke krachu. S námi sedělo na balkoně i několik fanoušků a povím vám, tam bylo ticho. Nikdo ani nedutal, všichni jsme se jen v duchu modlili, napjatě čekali, co se bude dít, protože tady se doopravdy lámal chleba. Bez přehánění šlo o život. Fotbalový.

Zvlášť když nejprve zastupitelé odhlasovali, že stadion nekoupí. Vybavuji si, že jsme s Barym odcházeli chodbou ze síně s tím, že je to v hajzlu a půjdeme do Jindřišky zapít žal. Pocity? Šílené. Hlavně zmar, protože sám nic neuděláte. Já ani nepřemýšlel, že bych tím přišel o práci. Pro mě byl prioritou klub jako takový. Šlo mi jen o Baník. A najednou tu být neměl. Konec. Krám se zavírá.

Už jsme byli na ulici, šli jsme v menším davu, když se najednou začaly ozývat hlasy, že se máme vrátit, protože se bude hlasovat znovu. Tak jsme hned utíkali a byla to pravda. Z naděje do bezmoci a pak zpátky, až z toho bylo nadšení. Neskutečné štěstí, protože možnost záchrany Baníku na nejvyšší úrovni se otevřela. Takhle by spadl snad do divize a bůhví, jak by to pokračovalo dál.

Ani přesně nevím, kdo z politiků svůj postoj změnil, a proč, ale asi si dotyční uvědomili, že město má nejvíc právě v Baníku. Chci věřit, že tomu tak je. A nemůžu nezmínit ještě jeden faktor.

Rozhodně tady nechci chválit tejdejšího majitele Petra Šafarčíka. Prožil jsem si s ním své a nejednou jsem ho kritzoval. Měl svůj podíl na tom, kde se klub dostal, že jsme vůbec na tu radnici museli jít, ale jedna věc se mu musí nechat. Jeho projev na tom zastupitelstvu. Dal do toho vše a zapůsobil. To on ostatně uměl vždy, i když si vybavím jiný projev, ze kterého jsme byli hodně nešťastní. Ale to už zabíhám někam jinam. Každopádně tady tohle byl asi nejpozitivnější a nejlepší okamžik Šafarčíka v Baníku.

Nakonec jsme do Jindřišky stejně šli, ale slavit. A myslím si, že to za ty nervy stálo. Byly to krušné chvíle, ale Baník žije, díky jinému majiteli stojí na pevných základech a toho by si lidé měli vážit. Je to sice deset let, ani bych to neřekl, ten čas letí, ale člověk to má v paměti pořád, a občas si na to vzpomene. Třeba jako teď. Tak na to hlavně nezapomeňme. Historie se zapomínat nemá.