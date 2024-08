Rozumím kroku Baníku, který v situaci, kdy dva venkovní zápasy v Evropě dělí šest dní, požádá o odklad ligy. A bylo to správné. Spíše by byla hloupost nevyužít takové možnosti a konsolidovat všechny síly i energii do utkání v Kodani, protože kdyby se podařilo přes ní přejít, byl by to bezesporu obrovský úspěch.

Martin Lukeš (45 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Ale k tomu vede dlouhá cesta, která začne v Dánsku. Přiznám se, nejsem žádný odborník na dánský fotbal, nevím, co tam Baník čeká, jak kvalitní v současnosti Kodaň je. Ano, vím, loni vyřadili Spartu, byli v osmifinále Ligy mistrů, ale v lize skončili až třetí, což muselo být pro takový klub velké zklamání. Nezjišťoval jsem, zda jim někdo výrazný odešel, nebo naopak posílili.

Bylo by určitě fajn, kdyby si Baník nechal na Kodaň pár gólů z předchozího předkola v Jerevanu za ty neproměněné šance. Tam toho bylo hodně. Je ale jasné, že teď to bude chtít ještě výrazně lepší výkon. Hrát takhle na půl plynu bude málo. Osobně si ale myslím, že role totálního outsidera nemusí být pro Baník špatná.

Už několikrát jsme se v českých podmínkách přesvědčili – proti Spartě nebo Slavii – že Ostravě tohle vyhovuje. Nic se nečeká, spíše jde o překvapení. To může být příjemné.

Pár lidí se mě ptalo, co by bych považoval za dobrý výsledek, který dává naději do odvety. Dneska, když už neplatí venkovní gól jako dřív, je to skoro jedno. Pokud tedy neprohrajete nula pět. Remíza by ale byla parádní, k zahození není ani prohra o gól, i když to zní divně. Chce to ale skóre, které tomu dá náboj, vyhecuje lidi, aby za týden přišli a doma hnali hráče za vítězstvím. Tady je klíč k postupu.

Na závěr bych ještě něco řekl k béčku, na které jsem se byl v neděli podívat. I když prohráli, musím říct, že jejich vstup do sezony se mi líbí. Na Spartě srovnali stav 0:2, ještě mohli vyhrát. V Táborsku se jim obrat povedl. Pokaždé ukázali srdce i koule. Celé to okořenil Říha parádním gólem. Musel jsem si ho pustit několikrát, abych uvěřil, že ho dal stoper. Byl jsem vykolejený.

I proto, že doma se nezadařilo. Viděl jsem ten zápas z tribuny a škoda. Nicméně Vyškov se ukázal jako zkušené druholigové mužstvo s kvalitou ve svých řadách. Myslím si, že se na Baníku projevilo i to prostředí, které není jednoduché a je to jiné, než na Bazalech, kde to totálně znají. Navíc přišlo téměř tisíc lidí, což na některé – zejména ty mladší – jistě zapůsobilo. Zbytečně nervózní. Ale co… Jede se dál. Teď hlavně, ať Baník zvládne Kodaň.