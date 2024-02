/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Bývalý fotbalový záložník Martin Lukeš, jedna z legend Baníku Ostrava, se i v této sezoně vyjadřuje coby expert Deníku k aktuálnímu dění ve slezském klubu z Bazalů.

Baník proti Oboloni Kyjev. | Video: David Hekele

Přiznám se, že natěšení ze startu ligy mi pořádně zhořklo. V Ostravě a okolí nejen mě. Solidní příprava, setrvání Ewertona, a pak výbuch v Budějovicích. Děs. Ale nejprve k Ewertonovi.

I od Michala Běláka vím, že sám chtěl zůstat. Šel s penězi dolů, což svědčí o tom, že to bere srdcem, zároveň o síle a podmínkách v Baníku pod Václavem Brabcem. Dřív by tohle dopadlo opačně. Prý měla vliv i manželka. Holt, jak se říká, za vším hledej ženu…

Nepřekvapilo mě, že v Budějovicích nehrál od začátku. Trenér Hapal věřil hráčům, které měl celý týden na očích, a chystal je do základu. To bych mu nevyčítal, i když třeba nasazení Šehiče se ukázalo jako chyba.

Martin Lukeš (45 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Je to pořád dokola, do hlavy mi nejdou standardky. Pro hráče jako Ondrášek musí být paráda hrát proti takhle bránícímu týmu. On hlavičkuje, parťák doráží, a všichni jsou volní. A u druhého gólu je Ndefe spíše stínem Králika, než aby ho bránil.

Jde o situace, kde se vše maže. Jestli jste první, nebo poslední, rychlý, či pomalý, dobrý fotbalista, či špatný, dostáváte výplatu, či nedostáváte… Nic z toho nehraje roli. A tým jako Baník si nechá nafackovat dva lehké góly. Jeden spoléhá na druhého, nula zodpovědnosti. Víc bych to nerozebíral, slušně o tom mluvit nelze a nechci nikoho urážet. Ale je to skandální chování. Nechápu.

Standardky jen podtrhly celkový výkon. Jasně, lze se ptát, co by bylo, kdyby Kubala dal první šanci. Přitom udělal téměř vše dobře, těžký míč výborně zpracoval, jen gólman vyběhl včas. U gólu se není o čem bavit, Klíma v ofsajdu byl. Místo impulzu, že se do obrany lze dostat, to byly z pohledu Baníku jediné klady. Inkasovat mohl víc, než tři branky.

Po první mě zarazilo mě, že na to nikdo nezareagoval. Na střídačce ani na hřišti, kde mi chybí někdo, kdo slovem, činem, či celkovým výkonem dal najevo, že takhle to nejde a ostatní nakopl. Nechci komentovat šatnu, protože v ní nejsem, ale každý viděl, že na place nikdo nezavelel. Aspoň aby byla vidět snaha, třeba by přišly šance. Místo toho jen odevzdanost.

Překvapila mě slova trenéra Hapala, že to bere na sebe, že tým nepřipravil. Samotného by mě zajímalo, jak to konkrétně myslel. V Dohránu jsem slyšel, že zase může být pod tlakem a jeho pozice nemusí být luxusní. Já jen zopakuji, že na podzim se mi fotbal Baníku líbil, bavil mě, byť bodů mělo být víc.

Zaznamenávám nelibost lidí po tomto představení, a nebál bych se říct, že s Plzní a v Boleslavi bude Baník muset udělat čtyři body, aby to nebylo ještě horší. Hráči ale musí zvládat základní věci. Když při rohu neumíte udržet frajera tak, aby nezakončil, je jedno, kdo vás trénuje. Tahle nezodpovědnost a pohodlnost trvá už moc dlouho.