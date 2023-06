/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Bývalý fotbalový záložník Martin Lukeš, jedna z legend Baníku Ostrava, se i v této sezoně vyjadřuje coby expert Deníku k aktuálnímu dění ve slezském klubu z Bazalů.

Kotel Baníku proti Pardubicím (28. května 2023) | Video: David Hekele

Konec kariéry. Některé fotbalisty k tomu dožene zdraví, jiní to musí udělat sami, případně to za ně provede někdo další. Klub. A to bývá hodně těžké. Sám vím, o čem mluvím, také jsem to v určité fázi života řešil, když jsem věděl, že se to blíží.

To vám zase začíná nová sezona a víte, že může být poslední. Divný pocit, uvědomíte si, že těch sedmnáct let rychle uteklo. Dodnes si pamatuji, jak mi bylo blbě, protože to bylo skoro nevyhnutelné. Ale ještě jsem si říkal, že sice nebudu hrát celý zápas, ale platný můžu být aspoň na jeho část, nebo v kabině. Vydrželo to půl roku, než mě vyprali. Holt ty pověstné kopačky na hřebíku čekají každého.

Martin Lukeš (44 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Kdoví, třeba to teď dohnalo Honzu Laštůvku. Těžko se mi o tom mluví, je to kamarád, přál jsem mu ještě rok, umím se do něj vžít, protože jsme to měli podobné, byť on za důstojnějších okolností. Přiznám se, že mě krok klubu v první chvíli překvapil, protože jsem zaslechl, že by měl v týmu dál působit, dělat dvojku, a být oporou pro mladší kluky. Předávat jim zkušenosti. Za mně by tato varianta byla prospěšná pro obě strany, nicméně pokud se klub rozhodl jinak, je to jeho právo. Určitě pro to trenér a sportovní ředitel ve spolupráci s majitelem měli důvod. Není na tom nic nenormálního.

Lašty si ale zaslouží důstojné rozloučení, takové, které bude na úrovni, bude mít koule. Pro Baník toho udělal hodně, titul z roku 2004 jde hlavně za ním. A pořád je to gólman, který na svůj věk má vysokou výkonnost, i když na ligu už je to možná málo.

Že je kvalitní fotbalista, si myslím i o Kuzmanovičovi. Kreativní, výborné fotbalové myšlení, ale rychlostně a běžecky už to není ono. A tímto směrem se dnešní fotbal ubírá. Je hodně atletický. Já si myslím, že by uplatnění v mužstvu našel, byť by třeba nehrál pořád a od začátku, ale klub to viděl asi jinak. Takhle budou mít prostor mladí, kteří mají budoucnost. Logiku mi to dává a tyto kroky Baníku chápu.

A to stejné u Fleišmana, který v týmu zatím zůstává. Ani jeho roky nikdo nezastaví. Mnoho jiných variant na jeho post asi trenéři teď nemají, on navíc je spolehlivý, umí být pořád produktivní, takže to má smysl. Uvidíme, jestli někdo přijde.

Dost se mluví i píše o odchodu Tijaniho. Četl jsem něco o sumě okolo třiceti milionů, že by ho koupila Slavia. Za mně bych ho za takové peníze prodal hned. Neváhal bych ani vteřinu.

Na závěr ještě baráž. Se Zlínem to vypadalo hodně bledě, záchrana byla spíše v oblasti teorie, ale nakonec to zvládli, byť měli opravdu hodně štěstí. Vyškov hrál dobře a byl nebezpečný. Fotbalově vstal Pavel Vrba z mrtvých. Já myslím, že jako fanoušci Baníku bychom mu to měli přát. Minimálně za ten titul z roku 2004.