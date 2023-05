/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Bývalý fotbalový záložník Martin Lukeš, jedna z legend Baníku Ostrava, se i v této sezoně vyjadřuje coby expert Deníku k aktuálnímu dění ve slezském klubu z Bazalů.

Baník v Jablonci opět bez vítězství. Říkal jsem to už minule, je to tam těžké. Potvrdilo se. Nešlo o bůhvíjaký fotbal, ale Ostrava brala to, pro co si přijela. Má bod a jen kousek chybí k jistotě záchrany.

Zápasu se moc věnovat nechci, není moc čemu, jen bych zmínil, že kromě Plavšiče se mi líbil i Cadu. Dřív jsem ho hodně kritizoval, nicméně v posledních zápasech se zvedl, dostal se do formy. Jen škoda, že to přišlo až na konci sezony. Je to trochu úsměvné.

Asi se všichni shodneme, že Baník je v suchu. Jinak to ale bude zajímavé. Zatím to vypadá na Zlín, který není schopen pravidelněji bodovat. A do toho udělá Grygera kravinu, kterou nejde napravit, i když mám pro něj pochopení. Zlín je zajištěný klub, který když je nad propastí, musí nervy létat vzduchem. A s pocitem křivdy…

Martin Lukeš (43 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Upřímně, když sebe znám, tak být v mé době VAR, možná bych občas měl také chuť si to jít s nimi vyříkat rovnou k nim do vozu. Sám jsem několikrát v kariéře vletěl za rozhodčími do jejich šatny. A řeknu vám, místy to bylo divoké. O podrobnostech a důvodech mluvit nemohu, ale poetické výrazy tam zrovna nepadaly. Dokonce jsem i jednoho sudího honil po hřišti. Tehdy se ale ještě respektovalo i chování, které bylo za hranou. To by teď nešlo.

Chci ale říct, že znám, když verdikty sudích člověk nese těžce. Dneska je to o to horší, když to přijde, byť existuje video. Stejně vás poškodí. Nebo vy si to aspoň myslíte.

Vybavuji si, že jednou jsme hráli za trenéra Koubka doma na Bazalech s Teplicemi a Mario Lička dal gól, že se míč od břevna odrazil za čáru a ven. Bylo to složitě vidět. Rozhodčí dal pokyn, aby se hrálo dál. Já byl však přesvědčený, že je to gól, běžel jsem za pomezním a řval jsem na něj tak dlouho, až to nechal uznat. Naštěstí se v televizi ukázalo, že jsem měl pravdu.

Holt emoce pracují, možná i frustrace, každopádně chodit za sudími do šaten, nebo k VARu, je špatně. Zaslouží to trest, navíc i mediálně se to otočí proti němu. Zlínu, který je už tak v těžké situaci, tím nepomohl. Pardubice hrály dobře v Brně, takže nevím, jestli ještě existuje cesta k záchraně. Spíše to vypadá, že ne.

A podobné je to i nahoře. Spousta lidí říká, že penalta v závěru derby nebyla, za mně je jasná. Byl to zkrat Ogbua. Šílené. Nedělá mi to radost, byť Spartu jsem měl rád jako soupeře, ale už si to asi pohlídá. Nutno uznat, že i když to dlouho na titul nevypadalo, vzepřela se tomu a zvedla se. Když jsem ji viděl naživo, tak pokud jsem si odmyslel její rudé dresy, hra se mi líbila. Stejně jako to, že lidi na ni chodí. Derby byla atmosférou reklama na fotbal, i díky slávistům. Pohár ale bude asi ve správných rukou.