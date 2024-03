/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Bývalý fotbalový záložník Martin Lukeš, jedna z legend Baníku Ostrava, se i v této sezoně vyjadřuje coby expert Deníku k aktuálnímu dění ve slezském klubu z Bazalů.

Fanoušci Baníku Ostrava ve Zlíně (3. března 2024) | Video: David Hekele

Ještě někdy na podzim bych to asi neřekl, ale teď musím. Tři body ze Zlína jsou cenné. Pro Baník to platí dvojnásob, protože napravil zaváhání z domácího zápasu. Teď to musí potvrdit doma.

Ve Zlíně se bude hrát každému těžko. Trénuje tam Broňa Červenka, se kterým jsem kdysi rok a půl hrál. Překvapuje mě, jak rychle se do ligy dostal, ale když to tak zpovzdálí pozoruji, jeho práce se mi líbí. On už jako hráč byl dobrý, technický, obounohý, měl fotbalové myšlení, chtěl hodně míč, a to se teď projevuje i v jeho trenérské práci. Vždy byl fajn kluk, takže mu přeji, ať se daří.

Martin Lukeš (45 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Překvapilo mě, že za Zlín nehrál Tonda Fantiš a další zkušení. Každý trenér ví, že pokud se chcete zachránit, musíte stavět na starších borcích. Broňa to hodně omladil, jsou to šikovní kluci, ale aby se jim to ve vyhroceném závěru ligy nevymstilo. Já si myslím, že bez zkušených to nejde.

Ale zpátky k zápasu. Zaujali mě fanoušci, jejich choreo i pyro „All Blacks“, ale i výkon Baníku, který byl lepší, vyhrál zaslouženě. Jen Tanko mohl dát tři góly, proměňovat šance, mluvili bychom o tom vítězství jako o jednoznačném. Dostál byl ale famózní, to se musí nechat. Za mně ho Tanko udělal „mužem kola“.

Tankovi to holt teď úplně nelepí. Na konci podzimu se mu dařilo a asi ještě všichni máme před očima vítězný gól v Hradci, kde gólmana obešel. S klidem a jistotou. Tady mu to nevyšlo. Možná mu chybí po tom trestu trocha vyhranosti. Sebevědomí by ale měl mít, jen ho projevit a prodat.

Určitě souhlasím s trenérem Hapalem, že kdyby proměnil aspoň část svých šancí, musel by být nejlepším střelcem ligy. Myslím, že by mu už byla malá. Takhle má sedm gólů. K jeho štěstí se aspoň nachomýtl u vítězné trefy, sice se míče nedotkl, ale sehrál klíčovou roli, jinak by si ten centr v pohodě stáhl Dostál.

Všiml jsem si ale, že teď nebude moci hrát, stejně jako Adediran, další dva útočníci jsou zranění. Nám se to kdysi párkrát stalo taky s útočníky i se stopery. V té chvíli je to hodně na trenérovi.

Je to zákon schválnosti, protože pustili Almásiho, a teď by se hodil. To ale pochopitelně nemohl nikdo tušit. Myslím, že stojí za to se podívat do rezervy, nebo do devatenáctky. Tu jsem viděl – stejně jako šestnáctku a sedmnáctku – se zahraničními soupeři, a byly tam zajímavé výkony. Někoho aspoň na střídačku tam určitě lze najít. Třeba dostane nějakou minutu a překvapí.

Do základu bych ale dal Buchtu a pod něj Šína. To se podle mě jeví na první pohled. Jasně, není to jeho pozice, ale zakončovat umí, střílet góly také, viděl jsem i pár tréninků áčka, a když chce, jde mu to i hlavou. Komplexní fotbalista. Aspoň nebude muset tolik bránit. A kdoví, třeba se zadaří a už tam útočníky nepustí.