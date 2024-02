/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Bývalý fotbalový záložník Martin Lukeš, jedna z legend Baníku Ostrava, se i v této sezoně vyjadřuje coby expert Deníku k aktuálnímu dění ve slezském klubu z Bazalů.

Hodnocení zápasu s Oboloní Kyjev v podání trenéra Pavla Hapala a záložníka Matěje Šína. | Video: David Hekele

Tak, a je to zase tady. Začíná liga. Musím říct, že se těším. Po týdnech, kdy se nic neděje, člověk má takové prázdné víkendy, bez napětí, se bude zase na co dívat. Jasně, byla příprava, ale tam to nikdy nemá náboj jako soutěžní zápasy. A přiznám se, v podstatě nic jsem v ní neviděl.

Proto bych se věnoval spíše dění okolo, hlavně pohybům v kádru. Radost mi udělalo zařazení mladých, k tomu má Baník dvě posily, ani jednu příliš neznám. Rusnáka tedy vůbec, vím jen to, co se obecně píše a mluví, Adedirana jen okrajově. Snad mu bude fungovat zdraví. Jinak nezbývá, než věřit, že lidé v klubu vědí, proč je pořizovali. Jsem zvědavý.

Martin Lukeš (45 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Naproti tomu jsou dva odchody. Významné, řekl bych. Upřímně, u obou mi to dává logiku. Ze strany hráčů i klubu. Co je paradoxní, Kaločovi se začalo hned dařit. Asi tu změnu potřeboval. Já mu to ale přeji. I Almási přišel o svou pozici v týmu, povedla se mu jedna sezona, od té doby se jí spíše vzdaloval, než že by ji napodobil, nebo překonal. Držet ho dál na lavici a doufat, že se při jiném způsobu hry probudí, to asi nemělo smysl.

Fotbal se vyvíjí směrem, že se hodně dává na pohyb a rychlost. Na druhé straně je to typ útočníka, který bude vždy v určitých fázích zápasů i sezony potřeba. Chápu ale, že ho v jeho věku nebaví vysedávat a doufat, že se na pár minut dostane do hry.

Myslím si, že oba odchody ale Baník nepoznamenají. Střed zálohy má dobře pokrytý, útok také, navíc tam je typově podobný Klíma. Jen právě pohyblivější, teď musí trenéři doufat, že mu bude držet zdraví, protože v přípravě ukázat, že je gólový.

Je to ale zvláštní. Myslím si, že vedení Baníku si v určitých fázích působení obou hráčů představovalo, že budou odcházet za jiných okolností a jiným způsobem. Na přestup a za pořádné peníze. Holt i takový je fotbal.

To Baník poznává i u Ewertona. Těžko se mi to komentuje, ale je to divné. Hlavně to vypadá, že Slavia ani neví, co chce. Na jedné se něco říká, na druhé něco jiného dělá. Nevím. Zájem Baníku chápu, protože byl produktivní, dělal mu hru, klub zná, je v něm zaběhnutý, ale Slavia má asi nějaké finanční požadavky.

Co vnímám trochu jako problém je, že pár dní před začátkem ligy nevíte, jestli takového hráče budete mít, nebo ne, i když je jasné, že připravený bude a Hapal ví, co od něj čekat. Nicméně nešťastná situace, která potřebuje rychlé řešení. Teda hlavně z pohledu Ewertona a Baníku, Slavii to asi tolik nepálí.

Začátek jara na hřišti posledního je zdánlivě ideální, zároveň o to zrádnější. Budějovice budou chtít překvapit, Baník ale určitě nemá důvod k obavám, musí si jít za svým a pro tři body. Nekoukat na to, kdo je favorit. Je však jasné, že se čeká vítězství.