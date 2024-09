/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Tak Baník v týdnu před reprezentační pauzou urval dva body. Upřímně, za mě je to málo. V Karviné to nebyl dobrý zápas, i když jasně, můžete namítnout, že tam bylo to dlouhé oslabení.

Červená karta smolná, holt ale podle pravidel i současného trendu je to tak, že se u těchto zákroků to tak posuzuje. Osobně si myslím, že by se měla zohlednit i jeho intenzita a také míra zavinění. Tady si nemyslím, že to o úmysl, spíše o nešikovnost. Nešťastná, velice nešťastná červená, ale holt takový je fotbal.

Nakonec Baník měl i v deseti možnosti na vítězný gól, ale abych se přiznal, čekal jsem i tak víc. Myslím si, že se měl tlačit dopředu, chtít rozhodnout a získat tři body. Střeleckých pokusů ale bylo strašně málo, na bránu vlastně jen jeden. Škoda.

Martin Lukeš (45 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Jinak Karviná, a její hra, mě zaujala. Nedostanu se zas tak často ke sledování jejích zápasů, ale tady jsem si říkal, že hrají zajímavý fotbal a nechtěla Baníku půjčit míč. I když… Znovu je nutné přihlédnout k té dlouhé přesilovce. O poznání rozdílný – a lepší – zápas Baník odehrál v Olomouci. Krása, nádherná kulisa. Samozřejmě, opět ztráta. Ani ne tak kvůli průběhu, který byl vyrovnaný a vyhrát mohly oba týmy, ale když pár minut před koncem vedete, tak už to chcete udržet.

Baník měl své vedení spíše navýšit, šance na to měl, hlavně ta Ewertonova hlavička volala po gólu. O koncovce jsem ale už několikrát mluvil a je to pořád dokola. Prostě mít Ostrava střelce, který to umí proměnit, tak se bavíme, že má bodů víc. Souhlasím ale s trenérem Hapalem, že je potřeba respektovat sílu Sigmy.

Vyzdvihnout musím ale Šína. Nejen kvůli dvěma gólům, ale hlavně výkon, kdy se mu vyplatila ta jeho buldočí povaha, touha prosadit se. To mi strašně moc imponuje, že se nebojí, nic ho nezastaví postupovat dopředu a to mu přineslo úspěch. Ostatně i v boji s nemocí. Že je mezi náhradníky reprezentace je super. Podobně i Buchta a myslím si, že si to zaslouží i Markovič.

Zevrubnější hodnocení dosavadního průběhu sezony v případě Baníku bych si nechal na příští týden, nicméně ten minulý nepovažuji za úplně vydařený. Hlavně po bodové stránce. Ta je ve výsledku pak i nejdůležitější. Přitom v Olomouci bylo vše top, paráda, jak říkám, skvělý zážitek, jen si myslím, že v Baníku litují, že vedení minimálně neudrželi, když ho rovnou nenavýšili.