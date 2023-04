/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Bývalý fotbalový záložník Martin Lukeš, jedna z legend Baníku Ostrava, se i v této sezoně vyjadřuje coby expert Deníku k aktuálnímu dění ve slezském klubu z Bazalů.

Pochod fanoušků Baníku Uherským Hradištěm (8. dubna 2023). | Video: David Hekele

Baník a překvapení. Spojení, kterého jsme se na jaře i v celé sezoně dočkali už několikrát. A většinou to fanouškům v Ostravě radost neudělalo. Tentokrát je to naopak. A co je na výhře na horké půdě Slovácka nejpozitivnější, byla zcela zasloužená.

Proč? Jednoduše šancí měl Baník víc. Naproti tomu u Slovácka si navzdory řadě náznaků a situací, které mohly skončit všelijak, nevybavuji opravdu vyloženou možnost. Byl to spíše pseudotlak, s čímž si obrana Baníku poradila a byla schopna to vyřešit.

Slovácko vůbec celé utkání pojalo špatně. Místo toho, aby se hráči soustředili na hru, tak neustále něco komentovali, stěžovali si rozhodčímu – asi chtěli, aby si oblékl jejich dres – a ve všem viděli, že se jim ubližuje. Naopak Baník makal, dřel, frajeři jeli jeden za druhého. Jestli někdo ztratil míč, nebo prohrál souboj, okamžitě ho nahradil a doplnil jiný. Nic neodevzdali. Mohl bych jmenovat, ale změna u některých hráčů byla obrovská. Viditelně chtěli vyhrát, protože to potřebovali, a odměnou jim jsou tři body.

Martin Lukeš (43 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Nevím, jestli je to jen můj pocit – myslím si, že ne – protože to ocenili i fanoušci přímo na stadionu po zápase děkovačkou.

Pamatuji si, že jsem se tu opíral do slov trenéra Hapala o tom, že v repre pauze budou pracovat. Jde sice o teprve druhý zápas, ale asi si můžeme přiznat, že to zabralo. Už s Libercem šlo o zlepšení, to jsem to přičítal i soupeři, ale teď to pokračovalo a navíc s dobrým výsledkem. Jako jsem předtím kritizoval, nazval to žvásty, tak teď se sluší uznat, že to nebylo úplně namístě. Na druhé straně, před těmi pár týdny jsem to tak prostě cítil.

Křivdil jsem i Tijanimu, že si neumí najít míč v šestnáctce. Vyvedl mě z omylu, jen tomu chybí góly. Jsem rád, že se trochu vedlo Buchtovi, protože měl tam několik nebezpečných centrů, dařily se mu standardky. Téměř z každé byla příležitost, nakonec i gól, který sice vypadal jednoduše, ale pro Bitriho je to určitě vzpruha. I ten výkon v obraně, který byl fakt dobrý.

Minulý týden se hodně lidi bavili o tom, že by se vrátil Baroš. To bylo spíše přání trenéra, já jsem ale očekával, že se tak nestane. V předchozím komentáři jsem také řekl proč. Marcela Frajta znám, několikrát jsme se potkali, a vím, jak dobře s devatenáctkou pracuje. Je to dobrý chlap a trenér, který bude prospěšný i áčku.

Za prvé si myslím, že to je osvěžující prvek do ligové kabiny, do tréninkového procesu. Také se nabízí i přesah do mládeže, odkud by někteří kluci mohli mít díky Marcelovi v budoucnu trochu blíž do A-týmu, protože je podrobně zná.

Výhra na Slovácku určitě týmu pomůže. Hráči se přesvědčili, že jsou schopni porazit silného soupeře. Třeba i teď Plzeň. Každopádně je to jen jeden zápas, není co oslavovat.