Tento text bude trochu jiný. Nevzniká z Ostravy v době, kdy bych byl ještě plný zápasu po návratu domů, ale ze zahraničí. Jsem s rodinou na dovolené, takže pár dní úplně nežiji událostmi v Česku. Samozřejmě se ale vše snažím sledovat, Baník nevyjímaje.

Přímý přenos utkání s Jabloncem jsem neviděl, koukal jsem na to až ze záznamu. Ještě před výkopem jsem četl, že nevyhráli snad dvanáct zápasů venku v řadě. Upřímně, nejsem pověrčivý, a nevěřím, že se taktika může dělat na základě nějaké předtuchy, ale každá série jednou končí. Nic netrvá věčně a bylo jasné, že se blíží den, kdy Jablonec zvítězí. Je k vzteku, že zrovna v Ostravě.

Když jsem viděl záznam, musím ovšem konstatovat, že Jablonec udělal pro vítězství hodně. Nebylo to tak, že by jen čekal, co s ním Baník provede, a hrál na náhodu. Byl aktivní, nebezpečný v brejcích, zároveň vzadu pevný. Baník díky tomu neměl vyloženou šanci, jen střely z dálky a územní převahu.

Už po Pardubicích jsem říkal, že by si Baník měl umět více pomoci standardkou. Za každou cenu. Nechci se plácat po ramenou ani rozdávat rozumy, ale možná nebylo od věci tomu od určité chvíle podřídit vše a dát tam Frydrycha. Rohů a přímáků měl Baník dost. Byl by v této činnosti platnější, než Pojezný.

Zaregistroval jsem chválu na adresu Martince. Upřímně, neznám ho, ale tenhle zápas se mu povedl. Stejně jako Latošovi (Radku Látalovi) taktika. Podle toho, co Jablonec předvedl, nepatří v tabulce na místa, na kterých je. Na druhé straně Baník tím zazdil body z Teplic, a spolu s remízou s Pardubicemi je to další nečekaná domácí ztráta, ale co už… Musí se jet dál.

Je k vzteku, když si člověk uvědomí, že Baník mohl být třetí. Liga je kromě Sparty a Slavie vyrovnaná, ztratili Plzeň, Sigma, Liberec, Bohemka i Slovácko, toho se mělo využít. Je jasné, že v dalších zápasech se možná bude lámat sezona. Baník má před sebou – stejně jako na začátku – těžký program.

Souhlasím s fanoušky, že teď Zlín – a vůbec pohár – by měl mít velkou prioritu. I když pozor… Po výměně trenéra to bude jiný Zlín, než za Vrby. Přesto nepřipadá v úvahu nic jiného, než postup. Osobně se těším na nedělní derby. Už budu na stadionu, a pokud Baník oba zápasy zvládne, na Jablonec se zapomene.

Co ale udělat pro to, aby Ostrava uspěla? Je jasné, že se musí naučit hrát do plných, překonat obranu soupeře, který jen čeká, aby mohl utéct. Zaznamenal jsem, že možná měl hrát Kaloč, ne Šín. Za mně si Šín v minulých zápasech, když naskočil, o místo řekl. Zasloužil si ho. Teď nezářil, ale nikdo by ho neměl odepisovat.

Trenéři musí s hráči najít recept, aby Baník i v takových utkáních, kdy se soupeř zatáhne a v deseti brání, uměl pravidelně vyhrávat. Zatím se to nedaří.