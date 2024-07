Přípravu jsem sledoval spíše výsledkově, maximálně jen nějaké ohlasy. Jasně, výsledky nic moc, ale o tom to není. Pokud trenér Hapal ví, co dělá, a já věřím, že ano, tak není nic z toho, co se na hřišti dělo, úplně důležité. Nebo není záhodno to přeceňovat či podceňovat. Jen Hapal ví, zda ty zápasy splnily očekávání.

Martin Lukeš (45 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Z posil je samozřejmě nejviditelnější Ewerton. Asi šlo o nemalou investici, slyšel jsem o milionu eur, ale o správnou. Je ozkoušený, klub i město zná, líbí se mu tam, takže nebyl důvod, aby do toho Baník nešel. Správný tah, který se vyplatí a ocení ho i fanoušci, i když bych nesouhlasil s tím, že tím majitel ukázal, že to s Baníkem myslí vážně. To Václav Brabec ukazuje už daleko delší dobu.

Myslím si, že ty poháry v tom sehrály velkou roli. U dalších posil musím říct, že jsem zvědavý, co předvedou a hlavně v jaké budou pozici, protože zdaleka ne každá z posil má jistou sestavu.

Ano, zaznamenal jsem, že chybí jméno, které by „zvonilo“. Vím, že se Baník s Libercem přetahoval o Hlavatého, což by asi byl hráč této kategorie. Kdyby to vyšlo, bylo by to super, ale nelze mít všechno. Baník se asi soustředil hlavně na Ewertona, navíc hráč se nějak rozhodl a je třeba to respektovat.

Celkově bych řekl, že Baník posílil. Třeba na stoperu. Přišel Chaluš a odešel Blažek, což považuji za byznysový počin léta v Baníku. Vykouzlit na něm šest milionů, to je skoro neuvěřitelné.

Tím se postupně dostávám k té absolutní bombě. Letáčkovi. Někdy předloni zadarmo drahý, teď odchází snad za padesát milionů. Usmálo se na něj sportovní štěstí, kterému ale šel naproti. Co vím, tak dřel, makal, nenechával se odradit a teď za to sklízí úrodu. Velkou úlohu asi sehrál i agent, ale to k tomu prostě patří.

Povedla se velká věc, strašně výhodná pro všechny strany. V Baníku z toho asi zprvu nebyli úplně nadšení, ale tady nemělo smysl mu bránit a držet ho. Klub získal obrovské peníze, díky nimž může dál nakupovat a investice do Ewertona asi nevypadá tak velká, protože i pro movitého majitele je jistě takový příjem příjemný. Navíc účastí v pohárech se může hodnota Ewertona třeba ztrojnásobit. Perfektní stav, řekl bych.

Zároveň Baník má i náhradu. Kdykoliv Markovič v minulé sezoně naskočil, byl oporou, chytal dobře, tady bych se toho vůbec nebál. A jestli přijde i Holec, bude to zase silná dvojice. A kdo bude lepší, ten bude chytat.

Uvidíme, jestli klub další hráče udrží, třeba Riga, i když opravdu vysoké nabídce bych se být Baníkem nebránil. Každopádně v sezoně by měl být jasný cíl: v lize minimálně obhájit čtvrté místo. A možná pokusit se konkurovat těm nahoře. A samozřejmě zvládnout aspoň to druhé předkolo, ať si lidi Evropu trochu užijí. Prostě ať to má koule! Ale víc o tom zase příště.