/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Pro Baník téměř dokonalý týden. V Kodani jednogólová porážka, což splňuje to, o čem jsem mluvil minule, že by bylo fajn, kdyby si přivezl hratelný výsledek, a následně výhra v lize. Takhle nějak si myslím, že si to fanoušci představovali, protože díky tomu mohou být v tomto týdnu natěšení.

Asi neřeknu nic nového, když vyjádřím překvapení z výkonu Baníku v Kodani. Hrál nebojácně, odhodlaně, útočně, akorát tomu chyběl vstřelený gól, na což měl dost šancí. Nebo aspoň nedostat ten v závěru. Přitom jsem čekal, že domácí budou mít jasně navrch, že prodají zkušenosti z minulých let, ale asi se projevilo to, o čem se před zápasem mluvilo, že to není ta Kodaň z loňska.

Naopak co vím, tak baníkovce ten první zápas nabil optimismem. Aby ne. Člověk si říká, že pokud se něco podobného bude dít v Ostravě před vyprodaným stadionem, může to na Kodaň dolehnout. Přece jen, Dánové musí postoupit. Nic jiného se od nich nečeká. Jen se z této šance Baník nesmí podělat.

Martin Lukeš (45 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Naopak být sebevědomý a tentokrát trestat chyby soupeře. Pozitivní je, že Kodaň bude v Ostravě chtít hrát fotbal, nezaleze, takže bude prostor si to rozdat. Nemůže si to dovolit. Rozhodně to nebude jako teď s Hradcem, Baníku se budou otvírat okénka na protiútoky, čehož se dá využít. Zásadní bude produktivita Baníku.

Nechci se tady zaobírat detaily, ani chválit jednotlivce, protože to byl týmový výkon, ale jednoho bych zmínil. Brankáře Markoviče. Od začátku sezony ukazuje, že by měl být skvělou náhradou za Letáčka. Nebýt toho jeho zákroku, těžko říct, jak by se to vyvíjelo.

Přiznám se k jedné věci. Myslím si, že Baník je schopný Kodaň doma o gól klepnout, a kdyby to došlo až do penalt, Markovič bude klíčovou osobností, protože je vychytá. Opět má Baník brankáře s velkým B. Kdybych si měl tipnout, byť se to mísí lehce i s přáním, tak myslím, že Baník postoupí na penalty.

Ještě krátce k Hradci. Upřímně, když padla ta červená karta, moc radost jsem neměl. Rozhodně nebylo co slavit. Tíha vyhrát padla definitivně na Baník, všichni už pokládali jeho výhru za jasnou, přitom bylo zřejmé, že se z relativně otevřeného zápasu stane dobývání, které hostům vyhovovalo. Soustředili se na bránění, každý odkopnutý balon byl malým vítězstvím a každou minutou to bylo náročnější. Lidi by si měli uvědomit, že to není hokej, kde je přesilovka velkou výhodou.

Výkon Baníku se mi ale líbil, zkoušeli to nejrůznějšími způsoby, až to nakonec se štěstím prorvali. Takové výhry jsou ale často cennější, než kdyby je rozebrali tři nula. Navíc v minulé sezoně tyto zápasy Baník nezvládal. Zápasy s Jabloncem i Hradcem jsou dalším signálem nějakého posunu dopředu.

Mám však jednu výtku, kterou jsem zde už v minulosti prezentoval. Standardní situace. Baník je v nich téměř neškodný, přitom tohle jsou typické zápasy, kdy si v nich může pomoci.

Pojďme ale koukat dál. Kodaň bude největší zápas v Ostravě za řadu let, bude vyprodáno, super atmosféra. Moc se těším, co fanoušci předvedou, protože věřím, že to bude obrovský zážitek. Snad i vítězný a postupový.