/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Fotbalová liga nám v případě Baníku přichystala zajímavý konec. Poslední kolo nadstavby rozhodne, jestli se poháry vrátí do Ostravy. Na jedné straně je to krása, protože nikdo asi nechceme, aby se o všem rozhodlo dopředu, na druhé z pohledu Baníku škoda. Pozice po základní čísti byla lepší.

Choreo fanoušků Baníku Ostrava na Spartě (14. května 2024). | Video: David Hekele

Vím, Baník to nemá ve svých rukou, ale otevřeně si myslím, že vlastně má. Boleslav v Edenu body neudělá. Slavia nemá titul, sezonu tam považují za zklamání a nepotřebují, aby se na ně pískalo, když vypustí zápas. A bez toho, aby ho vypustili, body Boleslav nezíská. O tom jsem přesvědčený.

Bod by tak měl Baníku stačit, i když cílit na remízu je blbost. Už proto, že v poslední minutě neubráníte standardku a jste v háji. S tím se kalkulovat nedá, musíte jít na vítězství. Zvlášť, když máte za sebou doma tolik nevydařených zápasů, lidi ale přijdou. Jsem zvědavý, jestli bude plno. Kdy jindy by ale mělo být?

Propuknou po letech na Bazalech oslavy? Brabcův Baník vyhlíží klíčový týden

Martin Lukeš (45 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Pozitivní vztah mám k Martinu Svědíkovi. Kdo mě zná, ví to. Rád vzpomínám na dobu, kdy nás vedl v Baníku a přál bych si, aby se jednou v budoucnu vrátil. Je jedno, jestli za měsíc, nebo za pět let. Ve Slovácku odvedl neuvěřitelnou práci a je jasné, že se nebude chtít loučit porážkami. Páté místo není daleko, když zvládne celkem dva zápasy, dostane klub zase do Evropy. Tady si dovolím říct něco neobjektivního: Snad se mu to nepovede. Jednu věc mu však závidím. Může jít s kolenem na operaci, aby neměl bolesti.

Kvůli Svědíkovi vím, že Slovácko přijede do Ostravy do detailu připravené. To si buďte jistí. Bude mít zmapovanou hru Baníku, jeho silné i slabé stránky. O to bude pozice domácích těžší. Kdybych si měl tipnout průběh, tak čekám spíše opatrnost a čekání na chybu. Baník umí udeřit z brejků, takže Slovácko to neotevře. Minimálně v prvním poločase ne. O to víc je důležité, aby se nestalo to, co s Mladou Boleslaví, tedy rychle inkasovaný gól. Klíčové budou individuální výkony všech.

Třeba vyjde Hapalovi jeho přání a konečně to bude pálit Kubalovi. Ve finále je ale jedno, kdo ty góly dá. Jde jen o výsledek a body. Tak jako v Plzni, kde mi udělal radost Buchta, který snad už pochopil, že na něm leží velká část zodpovědnosti. Že on je tím, kdo musí táhnout tým a dávat nejdůležitější góly. Teď je na něm, jestli to vezme za své a v posledním zápase to potvrdí.

Jinak Baník v Plzni se mi líbil. Jasně, přispěli k tomu domácí, kteří nehráli jako o život, zdaleka ne, ale ani nic nevypustili. Škoda toho smolného gólu, ale stejně jako trenér Hapal bych Plzni nevyčítal, že po zranění Lischky míč nezakopla. Sobotní fotbal Baníku je ale příslibem a povzbuzením, že to v neděli vyjde.