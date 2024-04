/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Bývalý fotbalový záložník Martin Lukeš, jedna z legend Baníku Ostrava, se i v této sezoně vyjadřuje coby expert Deníku k aktuálnímu dění ve slezském klubu z Bazalů.

Před zápasem Jablonec - Baník Ostrava. | Video: David Hekele

Nic netrvá věčně, každá série jednou končí. Své o tom ví i Baník. Po Teplicích a přetržení šňůry domácích neúspěchů vyhrál po letech i v Jablonci. Přiznám se, že nevím proč, ale celý týden jsem měl pocit, že se to zlomí. A byl u toho opět Pavel Hapal.

Já ho v poslední době zmiňuji často. I v době, kdy je kritizován, je na něj vyvíjen tlak, fanoušci skandují, aby skončil. Do toho informace v médiích o údajné schůzce vedení Baníku s trenérem Kováčem. Aura okolo Hapala nebyla dobrá, ale on na to reagoval nejlépe, jak mohl. Asi ho to vybičovalo a vyhecovalo, protože poslední dva výsledky jdou zvolenou sestavou i taktikou za ním.

Z naděje tahounem: Rigo o Baníku, odchodu z domova, fanoušcích i oslavném gestu

Tým za ním evidentně stojí, hráči měli totiž dost možností, jak dopomoci k jeho odvolání. Kolikrát možná stačilo prohrát a bylo by hotovo. Jenže se dostavil opak a teď všichni společně šlapou za čtvrtým místem, jen chybí lepší produktivita. Pokud by Baník proměňoval šance, měl by řadu zápasů jednodušších.

Martin Lukeš (45 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Občas se mě lidé nebo kamarádi zeptají, jestli by měl Hapal pokračovat. I když otázka trenéra je vždy složitější téma, pokud by Baník dotáhl do Evropy, tak by si o setrvání řekl. Tým je teď v laufu, který ale musí potvrdit s Karvinou. Nesmí se opakovat dva roky staré derby a ta ostudná porážka 1:3. Doufám, že se Ostrava konečně pořádně na*ere a naplní stadion ve Vítkovicích.

Ještě bych se vrátil k té sestavě. Kpozovi asi ta jednozápasová pauza prospěla. Konečně předvedl výkon, který je hodný posily a toho, proč ho Baník angažoval. Přitom bylo vidět, že má ještě řadu rezerv. Myslím si ale, že v něm dřímá velký potenciál.

Nevím, co stálo za tím, že dosud mu ty centry nešly. Jestli roli hrálo rozestavení? Že už nemá před sebou Ewertona a může jezdit po celé lajně? Těžko říct. Rozhodně se ale dostával dopředu častěji, což mu asi vyhovovalo. Centr krásný mířený, Klíma parádní gól, který potřeboval. Kpozova branka naopak velmi šťastná, ale i taková se počítá.

Stejně jako ty tři body, které upevnily čtvrté místo. Ale nic není hotovo. Pořád bych si dával pozor na Boleslav, neodepisoval bych ještě ani Slovácko a bacha na Liberec, který chytil fazonu, dotírá, a navíc hraje v posledním kole v Ostravě. Nemůžu si jen odpustit jednu poznámku. Kdyby Boleslav postoupila do pohárů, co tam chce dělat? Fotbalově O.K., ale chodí jim tam patnáct stovek diváků, nikoho tam fotbal nezajímá. Je jen na Baníku, jestli ji umožní se přiblížit. Rozhodně nesmí podlehnout uspokojení.

Na závěr ještě jedna věc. Bylo mi líto Latoše (Radka Látala). Je to srdcař a člověk oddaný fotbalu, a vím, že i v Jablonci do toho dává tisíc procent. Mám ho rád po sportovní i lidské stránce, věřím, že se ještě zvednou, a utečou z té poslední skupiny.