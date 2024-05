/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Debakl s velkým D. Jinak to, co předvedl Baník na Slavii, se asi nazvat nedá. Těžko se to hodnotí. Domácí nastoupili od začátku, chtěli soupeře zlomit, jeden gól jim neuznali, druhý ano. Souhlasím s názorem, že dost se zápasem mohlo pohnout Rusnákovo vyrovnání, i když lze předpokládat, že Slavia by za stavu 1:1 zabrala ještě víc. Baník by však měl šanci na body. Místo toho přišel druhý poločas, gól a pak se vše sesypalo.

Fanoušci Baníku Ostrava při utkání B-týmu na Bazalech proti Bohunicím. | Video: David Hekele

Musím přiznat, že sestava mě hodně překvapila. Hlavně složení záložní řady, ta původní se úplně rozpadla, ale důvodům rozumím. Hapal to směřoval k zápasu s Boleslaví, který bude asi jeden ze dvou rozhodujících. To je to, oč tu běží.

Martin Lukeš (45 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

A myslím si, že to byl dobrý tah, který může být v sobotu klíčový. Když jsem viděl, jak pískal rozhodčí, jakou dostal Rusnák žlutou kartu, kdy vlastně nic neudělal… Asi mu bylo řečeno, že musí žlutit u hráče na pravé straně, ruka mu táhla do kapsy, ale nedošlo mu, že to není Buchta, a automaticky vytáhl kartu. Nevím, ale bylo to směšné, takže tohle kalkulování ze strany Baníku bylo správné. Holt zákulisní boje tu byly vždy a jen tak nevymizí.

Konečně dostal šanci mladý Grygar. Bylo super, že ve středu nastoupil i se Šínem. Dva mladí odchovanci, kluci z Ostravy, to je paráda. Pro Grygara byla Slavia vzhledem k okolnostem velké sousto, ale holt když příležitost přijde, musíte do toho jít, naskočit a hrát. A myslím si, že si s ním poradil. Rozhodně nelze říct, že by vyhořel, nebo zklamal, jen takových zápasů potřebuje víc. Pak prokáže, proč si ho dřív vyhlédl Inter Milán.

Utkání ovlivnila červená karta. Proti Slavii opět Tanko, ale teď se ho musím zastat. Na podzim byl úder do Douděry jasný, teď v tom ale nebyl žádný úmysl, spíše nešťastná událost, která vyplynula z jeho pohybu. Verdikt je ale správný.

Co je ale špatně, je hra obrany. Upřímně, místy to byla komedie. Jmenovat nebudu, nechci nikoho pérovat přes noviny, ale asi to viděl každý, kdo na to koukal. Já tomu moc nechtěl věřit.

Baník za pět zápasů dostal 15 gólů, což je obrovské číslo. Vím, že tady Frydrycha zmiňuji často, ale myslím si, že zrovna jeho nasazení by přispělo k tomu, aby obrana byla pevnější. Ukázalo se to během jara, nevím, proč od toho Hapal na Spartě ustoupil, jestli neměl třeba i zdravotní problém.

Autobusák, stavař, trenéři i kruté osudy. Co dělají mistři s Baníkem z roku 2004

Ale stalo se, je zřejmé, že o čtvrtém místě se rozhodne ve vzájemných zápasech s Boleslaví a Slováckem. Hlavu bych si z výsledku 0:5 na Slavii nic nedělal, spíše bych najel na jakýsi hokejový „play off mód“. Prohrálo se, ale další zápasy jsou před vámi, takže zapomenete a koukáte dopředu. Baník může být rád, že i Boleslav a Slovácko prohráli, takže se vlastně nic nemění.

Na závěr se rád vyjádřím trochu neobjektivně. Boleslav mi leží v žaludku od roku 2010, kdy nám vzala titul, takže budu velice šťastný, pokud ji uvidím odcházet ze hřiště poraženou.