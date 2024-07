/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Spokojenost. Asi tímto jedním slovem bych označil minulý týden Baníku a to, jak ho vnímá ostravská veřejnost. Vysoká výhra v poháru, která dává klid do odvety ve složitých podmínkách, a ohromně cenné vydřené tři body s Jabloncem. Myslím si, že by si toho všichni fanoušci měli vážit.

Výsledek 5:1 překvapil asi každého. Já sám tipoval a za super pozici bral výhru o dvě branky. Zaujal mě ale markantní rozdíl mezi oběma týmy, který se po nervózním začátku projevil. Technická vyspělost Arménů? To ještě dobře, ale vypadali, jako kdyby se viděli pospolu poprvé, protože nebyli schopni jakékoliv souhry a souvislejší akce.

Velký podíl na tom měla hra Baníku, který rychle napadal, nedával soupeři čas něco vymýšlet. Takhle by to mělo vypadat v každém zápase. Oku lahodící góly byly jen vrcholem všeho. Ve čtvrtek jsem se na fotbale opravdu bavil.

Martin Lukeš (45 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

A to i díky atmosféře. Ta je na Baníku vždy výborná, zvlášť, když je stadion zaplněný, nebo úplně plný, třeba při zápasech se Spartou, ale teď to mělo takový zvláštní nádech už při příchodu. Nálada jiná, pozitivní, trochu svátečnější, než při lize. Měl jsem dojem, že tentokrát fandil opravdu celý stadion, že to nebylo jen o kotli, který to teď pouze celé dirigoval a usměrňoval. Úchvatná kulisa, opravdu. Šmrnc tomu dalo heslo „všichni v bílém“.

Jasně, se Spartou je to vždy paráda, protože na protilehlé tribuně bývá nějaké choreo, ale myslím si, že tohle bylo srovnatelné s předloňským Celtikem. Nakonec stadionem ještě běžela mexická vlna, kterou pamatuji i z Bazalů. Na takový fotbal stojí za to jít, protože když se k tomu přidají góly a hezké akce, je to zážitek. Stejně jako u hráčů by i tohle chtělo přenést do ligy.

Škoda inkasovaného gólu, ale ta důležitější nula pro Markoviče přišla v neděli. Vědělo se však, že s Jabloncem to bude těžší zápas. Trenér Hapal sáhl ke změnám, což čekal málokdo. Jednu dvě možná, ale sedm? To těžko. Ale ukázal, že má plán.

Já si totiž myslím, že záměrem bylo rozhodnout a Jablonec zlomit po přestávce. Už jsem to tady uváděl několikrát, dneska rozhoduje fáze po 60. minutě. A plán vyšel. Ewerton se sice prosadil o chvíli dřív, ale čerstvý do toho vletěl a bylo to znát. I když tu akci udělal zejména Šín. Správně navedl míč, krásná nahrávka do kroku, skvělé zakončení Ewertona, který má velkou formu. Mimochodem, moc mě těší, že Šín měl kapitánskou pásku. Tohle je směr, kterým se má Baník ubírat.

Přitom první poločas moc ke koukání nebyl. Všichni asi čekáme herně od Baníku víc, bylo to hlavně bojovné, soubojový, ale Jablonec takhle vždycky bude hrát a vždy to s ním bude těžké. Myslím si ale, že kluci, kteří hráli, nezklamali, hosté ztratili hodně sil, což po nástupu Ewertona a dalších projevilo.

Teď Baník musí zvládnout odvetu, protože může mít vliv na psychiku týmu, a pak ho čekají dvě těžké zápasy za sebou – Karviná a nejspíš Kodaň. Sám jsem zvědavý, jak si poradí, ale s tím se muselo počítat, když se postoupilo do Evropy. I trenér Hapal to zmínil několikrát. Kádr je široký, kvalitní, takže nezbývá, než tomu věřit. Vše se ukáže.