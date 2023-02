Lukeš: Jestli se tenhle Baník někomu líbil… Zajímá mě, co si Hapal opravdu myslí

V sestavě dostali šanci kluci, jimž se na začátku jara nevěřilo, teď ale po prohře s Jabloncem měli Baník tahat nahoru. Speciálně bych se zastavil u Fleišmana, k němuž se vyjadřuje řada lidí. Je jasné, že se konec kariéry blíží, ale v situaci, kdy Baník nepřivedl nikoho na levou obranu, je to nejlepší možnost na tento post.

Co si pamatuji, tak vyjma jednoho zápasu loni s Karvinou, nikdy nepropadl. Drží si svou výkonnost, v defenzivě spolehlivý, a umí zabrat i dopředu. Dobře zahranou standardkou, centrem, nebo sám skvělou střelou, či hlavičkou do gólu. Vždyť kdo nacentroval Šínovi na gól? Opět Fleišman. Nelíbí se mi jeho místy přehnaná kritika, kterou čtu, nebo poslouchám. V současnosti rozhodně nepatří na lavičku, i když i on má podíl na prohře v Brně.

Martin Lukeš (43 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

První gól po autu, několik prohraných soubojů, a problém. Hlavně ale stopeři nebyli schopní pokrýt jednoho útočníka. Řezníček má sto let, dostane se za ně a rozhodne. Nechápu…

Důkazem nepohody a nízkého sebevědomí byl pak druhý gól. Že sudí nepískal ruku, která možná byla, možná ne, s tím musí hráč hrát dál. Jenže místo zastavení akce si nechají soupeře utéct. Nerozumím Lischkovi, který s Hladíkem čtyřicet metrů běží, pak ze souboje uhne, a předá ho Pojeznému. Takhle se bránit nedá, to je nemyslitelné. Měl by to zvládnout bez faulu, ale i kdyby ho poslal k zemi, tak je klid. Jak je však možné tohle?

Mrzí mě to, protože Pojezný byl milé překvapení, ale teď mu to nejde a hlavně zkušenější Lischka mu nepomůže. Nehrají dobře, možná by to chtělo impulz, změnu, čímž ale ani jednoho nezatracuji. Občas to však pomůže nejen týmu, ale i hráči.

Trenér Hapal zmiňoval koncovku. Brno obecně nemívá mnoho šancí, ale když se přiblíží k šestnáctce, je znát obrovský důraz, hlad a chuť využít tu možnost. To vše dělá to, že míč do brány dotlačí. Je jedno jak, ale dotlačí. A Baník? Jako by si hráči říkali: „Možná to vyjde, třeba ne. Však uvidíme.“ Jdou tam napůl.

Mám pochybnosti, jestli by teď pomohl Almási. Jistě, může se stát, že nastoupí, a šance, které teď Baník měl v závěrečných třiceti minutách, dá. Rád bych tomu věřil. Celkově je to ovšem k zamyšlení. Baník nemůže prohrávat doma s Jabloncem, nebo v Brně, které… Nebo asi jo. Asi může. A prohrát může i s Hradcem.

Starý pardál Koubek už teď ví, co bude na Baník platit. Jen vymyslet, jak tomu čelit, přechytračit ho. To je ale úkol pro jiné.

Uzavřel bych to u Matěje Šína. Jen si představte, jaké frajer musí mít srdce, když mu přišli na rakovinu, on se ale za pár měsíců po operaci a ozařkách vrátil a teď – půl roku od nálezu – dal v lize gól. A na takovém srdci, odvaze, vůli a píli se Baník musí postavit. Kolem tohoto kluka. Na lídra má samozřejmě čas, ale je budoucností klubu, protože takový talent tu dlouho nebyl.