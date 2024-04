Dobrá zpráva pro fanoušky! Baník se dohodl s odchovancem, Šín prodloužil smlouvu

Čekání je u konce, fotbalový záložník Matěj Šín bude oblékat dres Baníku Ostrava i v následujících letech. Český reprezentant do 21 let, jehož dosavadní smlouva končila příští rok v létě, podepsal ve středu na Bazalech kontrakt do konce června 2027.