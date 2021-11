Nejprve inkasoval v 18. minutě z nohy Davida Tkáče, v závěru pak i po voleji Václava Procházky. „Já ani neviděl balon, jak padal. On to kopl zpoza hráče, reagoval jsem na poslední chvíli. Bohužel jsem na to nedosáhl,“ popsal situaci ze svého pohledu Budinský.

ZLÍN – BANÍK (2:2) podle Deníku: Většina "špatenka", i útok. Výborný Budinský

„Chybělo pět šest minut, abychom to ubránili a mohli si odnést tři body. To nás mrzí, chtěli jsme to uhrát, ale bohužel. Každý bod se počítá, ale chtěli jsme tři,“ měl brankář jasno, byť si byl vědom nepříliš dobrého výkonu celého mužstva.

Baník byl často pod tlakem Fastavu. „Byl tu těžký terén, hráli jsme jednoduše, protože fotbal se na tom provozovat moc nedal. Ale nechci se vymlouvat, soupeř měl stejné podmínky,“ uznal Budinský. „Asi úplně dobrý výkon to nebyl, ale vedli jsme 2:1 a měli jsme si to lépe pohlídat, abychom odjeli spokojenější,“ dodal.

Trenér Baníku Smetana po remíze: Musíme být k sobě kritičtí. Co řekl k VARu?

„Zlín hrál jednoduše, kopal dlouhé míče na Poznara, a my měli v nohou zápas před třemi dny. Ale opět se na to nechci vymlouvat. Máme dost silný kádr, abychom to zvládli. Dnes to Zlínu sedlo, hráli dlouhé míče, sbírali odražené a to jim vycházelo,“ vysledoval Viktor Budinský.

Raději za plotem než za monitorem. Baníkovci fandili ve Zlíně z kopce, podívejte

Na závěr pochválil fanoušky, kteří i přes nemožnost být na stadionu do Zlína přijeli a fandili ze sousedního kopce. „Za to jim patří velký dík. I když se na stadion nemůže, byli tam ve velkém počtu, stáli a podporovali. Klobouk dolů, hnal nás to dopředu,“ ocenil Viktor Budinský.