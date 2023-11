Brány otevřené hodinu a půl před výkopem, v areálu zábava pro děti, stánky s pivem, a hned vedle – u rozcvičovacího stadionu – velká Food zóna, která nenabízí jen obvyklou klobásku, ale i vybranější jídla. To byl doprovodný program atraktivního zápasu, který přilákal patnáct tisíc fanoušků. Jenže… „Problémem je, že možnosti stadionu nejsou koncipované na to, aby byl plný,“ přiznává pár desítek hodin po skončení duelu Matěj Šturala.

Asi každý si všiml namačkaného davu lidí bez ohledu na to, jestli člověk čeká u stánku, nebo chce zamířit na své místo. I podle Baníku má stadion sám o sobě nevyhovující bufety, malou obslužnost, málo prostoru pro lidi odejít z tribuny a zajít si na pivo, jídlo, či toaletu.

„Na to jsme reagovali doplněním těchto služeb, ale myslím si, že jsme ne na hranici, ale za hranicí možného. A to není ideální,“ myslí si Šturala.

„Aby bylo plno, a mohli jsme si dovolit další aktivity, tak jak to dělají jiné kluby, to prostě nejde. Nápadů by přitom bylo dost,“ pokračuje šéf marketingu ostravského klubu.

Baník proti Spartě nechal průchozí celý stadion. Prostor se snažil využít, nicméně jsou zde určitá omezení. Jde především o průchodnost ze sektorů D, do „céčka“. „Je to nekomfortní. Šířka cesty je tři a půl metru, když pak máte naplnit kapacitu asi osmi tisíc v sektorech B a C, tak je ta ulička ucpaná. Za patnáct minut přestávky nestihnete dojít tam a zpět. A to nemluvím o tom, že tam nepostavíte žádné stánky,“ vysvětluje Šturala.

To má i další důsledky. „Pak tedy narážíme na to, že stánkaři nechtějí svůj obchod dělat jen kvůli hodině a půl před zápasem. Je to krátká doba. A dřív otevřít Food zónu nešlo kvůli průjezdu autobusu hostů, protože jedou přes hlavní bránu, kde jsou davy lidí. Proto musíte doufat, že přijede včas,“ vypočítává Šturala.

DESET TISÍC? NESMYSL

Pomoci si pořadatelé nemohou ani přilehlými parkovišti. To nejbližší u pokladen je určeno hendikepovaným lidem a bezpečnostním složkám, které potřebují být v zásahové vzdálenosti. To na boku zase patří společnosti Ridera. „Byly by to nemalé náklady na pronájem, navíc by tím vznikl problém s parkováním pro partnery. Tohle není cesta,“ míní Matěj Šturala. „A nastavení vstupů, turniketů, a tak dál nám neumožňuje, aby lidé stadion opustili,“ vylučuje okamžitě.

Nápady klubu se příliš nepozdávají ani bezpečnostním složkám. Třeba zaplnění „náměstíčka“, tedy prostoru po vstupu hlavní branou, kde fanoušci konzumovali jídlo, nebo jen konverzovali. „Bohužel, v okolí je tolik staveb, že o rozšíření není možné se bavit. Celé to v podstatě nemá řešení,“ krčí rameny Šturala.

„Jedině, že bychom při takových zápasech, jako se Spartou, omezili kapacitu na deset tisíc. Což je nesmysl, protože kapacita 15 tisíc lidí je i tak nedostačující. Je super, že lidi přišli, skvěle se bavili a vytvořili výbornou atmosféru. Cítíme, že o Baník je zájem,“ líčí.

A to Baník jako jediný z nejvyšší soutěže hraje na atletickém stadionu, nikoli fotbalovém. „Panovaly obavy z určitých možných situací a dění, jako je přecházení mezi sektory, vynášení skla, přibližování ke sparťanskému kotli, ale vše se vyvrátilo. Žádný problém nebyl. Jenže když fanoušci chtěli před utkáním opustit Food zónu a jít na béčko, nebo céčko, tak je to v tom špalíru lidí zdlouhavé,“ připomíná Matěj Šturala.

Co se tedy dá dělat? „V nejbližší době se z bodu, kde jsme, asi nepohneme. Nový stadion hned tak nepostavíme, musíme se smířit s podmínkami, které máme. Budeme dál dělat maximum pro to, aby fanoušci byli spokojeni nejen s fotbalem, ale i děním okolo. I když narážíme na řadu problémů, na limity arény, díky kterým nelze realizovat řadu našich nápadů, jak nalákat na fotbal další lidi. Atletickou dráhu nevyjímaje,“ nastínil Matěj Šturala.

„Každopádně i přesto jsme městu vděční, že máme vůbec kde hrát, protože jiný stadion v Ostravě prostě není,“ uzavírá ředitel marketingu a PR.