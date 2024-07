I tady to bylo díky Tijanimu. Měli jsme tak dobrou pozici. Hlavní trenér má rád technické a inteligentní fotbalisty a o něj moc stál. Myslím si, že se mu v Ostravě moc zalíbilo a i to, že se v zimě vrátil po tom, kdy si ho Slavia stáhla zpět, ukazuje, jaký má vztah ke klubu i s trenérem Hapalem. Ti dva se spolu baví španělsky, Pavel ji aspoň nezapomene. Trenér má velkou zásluhu, že tady Ewe je. A mohli bychom se bavit i o dalších hráčích, kteří se stali členy základní sestavy a mají velký podíl na úspěšné sezoně.

Brali jsme kluka, který sice měl nějaké starty za Slavii, ale jen po pár minutách a jinak byl ve druhé lize ve Vlašimi. Měli jsme nějaké reference, ale tady by to nešlo bez toho, že si Slavia vybrala Tijaniho. Tím jsme měli pro jednání eso v rukávu, že jsme si mohli klást podmínky. Jinak by se nám ho získat asi nepodařilo. Co bylo plus, Tomáš do Baníku chtěl. Myslím, že pro hráče ze Slovenska je Baník dobrá adresa. Historicky tomu tak bylo. A roli hrál i agent (Martin Štěpanovský), který ho zastupuje a v Baníku má vícero hráčů. Ve výsledku transfer zatím hodnotím na deset z deseti, avšak jsme společně teprve na začátku. Doufám, že i ta pozvánka na Euro pro něj bude impulz k tomu, aby se dále zlepšoval.

Mužstvo stárne, skončili jsme šestí, osmí a pátí, někteří hráči odešli, byli jsme na tom lépe i hůř, ale po minulé nepovedené sezoně už nastal čas. Řekli jsme si, že to zkusíme někam posunout, změnit směr, dát tomu impulz a rozloučit se s hráči jako Kuzma, Jarda Svozil, Lašty, Flaška. Bez řezu by to nešlo. Pak se snažíte sehnat hráče, kteří mají výkonnostní i věkový potenciál, což nebylo lehké. Třeba Lašty byl neohrozitelnou jedničkou, která šest let nevylezla z brány. Tohle ale byla Luďkova (Mikloškova) doména, vsadil na Jirku Letáčka, a když se časem objevila možnost získat Markoviče, tak jsme do toho šli. Spolu už chytali, je z Moravy, má potenciál a povedlo se. Oba navíc mají velký prostor se zlepšovat. Jen škoda, že Markýs toho času nedostal víc. Uvidíme, co v této sezoně, kdy věřím, že v pohárech budeme dlouho. A zmínit musím Tomáše Riga.

Před každou sezonou o kádru přemýšlíte a před dvěma lety jsme si říkali, že máme ideální kombinaci. Starší zkušené borce s mladšími jako Buchta, Boula, Kaloč, Klíma. Mysleli jsme si, že mužstvo čeká vrchol. Když se vrátím do minulosti, tak při mém příchodu do Baníku v zimě 2018, kdy byl tým na sestup, byla zřízena sportovní rada. Měla pomoci, aby do Baníku přišli hráči, kteří ho zachrání. Velkou roli tehdy hrál Zdeněk Nehoda. Když se pak zachráníte, potažmo další rok hrajete o Evropu a skončíte pátí, tak v sobě máte pocit, kdy čekáte, že teď přijde vrchol toho týmu.

Na první dobrou se zdá, že loňské léto bylo přestupově úspěšné. Tomáš Rigo se dostal z druhé ligy na Euro, prosadil se Abdullahi Tanko, Jiří Letáček se uchytil jako jednička, za sebou má silného Jakuba Markoviče, Ewerton je kapitola sama pro sebe, stopera Filipa Blažka jste prodali za víc, než koupili, a dalo by se pokračovat… Jak to vy vnímáte?

Ono to není tak jednoduché, jak to vypadá. Opci měly mezi sebou kluby, pan Tvrdík s panem Brabcem mají velmi korektní vztah. Takhle jsme se Slavií byli domluveni. Jde o to, že Ewerton už od příchodu do Baníku to bral tak, že je to pro něj šance, jak dokázat, že fotbal hrát umí a pokud by se měl někam v kariéře vydat dál, mělo by to být směrem, kterým zajistí svoji rodinu. Na ni je hodně vázaný, proto přemýšlí v těchto intencích. To víme od začátku, přičemž není reálné konkurovat Saúdské Arábii, případně Západu. To je možná v silách Sparty a Slavie, nikoli Baníku. Vše bylo jen o Ewertonovi a jeho rozhodnutí. Buď bude mít nabídku, že za ní půjde a Slavia dostane, co požaduje, nebo zůstane v Ostravě.

A ta opce?

Mít opci na hráče znamená, že kluby by už neměly jednat o ceně, protože ta je ujednána v opci. Ale to neznamená, že je hotovo, jelikož my neměli smlouvu s hráčem, která řeší, za jakých podmínek a jak dlouho bude po uplatnění opce u vás působit. Hostování Ewertona bylo v našich ekonomických silách. Pokud bychom ho měli na přestup, Slavia by nám neplatila část jeho platu, a my bychom museli překročit limity, které máme nastaveny.

O kolik?

Dvojnásobně. To jsme ale nikdy u žádného hráče neudělali. Až teď. Když jsme před sezonou Ewertona brali na hostování a bavili se o opci, odvalili jsme ten největší balvan, což je vždy jednání o přestupní částce mezi kluby. Ale věděli jsme, že hráč bude mít vyšší ambice. Že když bude hrát dobře, bude nad naše ekonomické síly. Skončit v sezoně desátí, o žádném uplatnění opce se nebavíme. Berme na vědomí, že loni jsme se zachránili, mužstvo omladili a měli možnost získat na hostování Ewertona, což pro nás bylo sportovně zajímavé a ekonomicky únosné. Tak jsme ho vzali. Ale neměli jsme dotažené všechny podmínky pro případ, že bychom opci uplatnili. Za prvé víte, nebo předpokládáte, že hráč to v té chvíli řešit nechce, a za druhé je to mimo vaše možnosti. Jen ještě něco vysvětlím.

close info Zdroj: FC Baník Ostrava zoom_in Michal Bělák, výkonný ředitel Baníku Ostrava.

Povídejte…

Máte klauzuli, v níž je, že se Slavia zavazuje v případě, že Baník oznámí do 15. května záměr uplatnit opci, hráče za smluvenou částku uvolnit. To je opce. Jenže vy potřebujete ještě podepsat od toho hráče smlouvu a přestupní lístek. A když hráč řekne ne, je vám opce k ničemu a nic se neuskuteční. Do toho si pak musíte domluvit podmínky i s agentem.

To děláte běžně?

Když bereme na hostování hráče, kteří jsou v našich silách, tak máme smlouvu s klubem i daným hráčem po dobu toho hostování. Rovnou jsou předjednány i podmínky, pokud se rozhodneme tu opci uplatnit, například dvouletá navazující smlouva. U Eweho to tak ale být nemohlo, protože přicházel před sezonou, kdy jsme skončili špatně a šel tu s tím, že bude rok hostovat, hrát a tím se může posunout dál. Tou opcí jsme vyřešili jen Slavii, reálně ale jeho setrvání bylo možné tak na pět procent. On sám nebyl vůbec nastavený, že by měl u nás jednat o podmínkách dalšího působení. Kdybychom proti Slovácku prohráli a skončili šestí, tak se o žádném uplatnění opce nemůže mluvit. Že jsme v pohárech a dopadly pozitivně i Bazaly, je impulz pro to, že se reálně bavíme o tom, že jsme schopní nabídnout Ewertonovi podmínky, aby přemýšlel nad setrváním v Baníku.

Ale jsou nadstandardní, je to tak?

Pro nás určitě. Konkrétní částku říct pochopitelně nemohu, ale je to nejdražší transfer za doby současného majitele. Bohužel, svět je takový, že pro kluby z některých zemí to jsou podmínky, které nemají problém výrazně překonat. Jsme ale rádi, že jsme se dohodli a on u nás zůstal, i když součástí dohody je to, že v případě ekonomicky zajímavé nabídky jej uvolníme. Na tom Ewe trval.

Baník je v pohárech, béčko ve druhé lize, liga vysoutěžila výrazně lépe televizní a marketingová práva. Jak moc to ovlivní rozpočet klubu pro příští sezonu?

Musím se přiznat, že vyčítám sobě i lidem v Baníku, že jsme v minulosti nekorigovali názory, že Baník je klub, který je rozpočtově snad srovnatelný s Plzní, nebo je hned za ní a s náskokem před ostatními. To není pravda. Mrzí mě to, protože to jsou informace, které si lidé i novináři mohou jednoduše vytáhnout. Rozpočet Baníku je velice podobný rozpočtům několika klubů v lize mimo top 3. A to je ještě negativně ovlivněný tím, že Baník nevlastní žádnou infrastrukturu pro profesionály, tedy áčko a béčko. Místo toho je v nájmu. Ať už na Bazalech, kde platí tržní nájemné, nebo na městském stadionu, kde ho nemalé prostředky stojí každé utkání. Mít jako jiné kluby infrastrukturu „zdarma“, dotovanou, nebo vlastní, byl by rozpočet ještě nižší. Kdyby se v tom chtěl někdo vrtat, jsme na úrovni klubů, které skončily okolo nás ve skupině o titul, případně v prostřední skupině. A co se týká rozpočtu na mužstvo, v minulé sezoně byl nižší, než u některých klubů, které hrály skupinu o záchranu.

To můžete narážet leda na Jablonec…

To nebudu specifikovat, ale když budeme měřit poměr cena/výkon, nemělo by to být jen čistě o rozpočtu. Každý klub má jinou infrastrukturu, jiné podmínky, za kterých funguje jeho provoz. Třeba co se týká PR, tak jsou kluby s větším týmem, ale i menším. My jsme klub s velkým fanouškovským zázemím a hlad po informacích je, tudíž se chceme nějak prezentovat a k tomu musíme nějak komunikovat. Proto máme více lidí, než jinde. Ale nevypovídá to nic o tom, jak dobře se dělá, nebo nedělá ten sport. Pro tohle by se měla zohledňovat efektivita nákladů na hráče A-týmu, realizační tým a nezbytný management.

Když budeme mluvit o klubovém rozpočtu, bavíme se o částce třeba 150 milionů korun?

V právě skončené sezoně jsme se pohybovali pod tímto číslem. V příští budeme výš, protože máme tady Ewertona a celkově jsme rozšířili kádr. Místo třiadvaceti hráčů jich máme šestadvacet.

Jak ho tedy ovlivní zvýšené příjmy a výdaje?

Na příjmové straně zažije od další sezony fotbal bezprecedentní nárůst toho, co kluby dostávaly za televizní práva. Spousta věcí se neříká, nebo říká málo. Za tohle se moc nepoděkovalo tomu, kdo celou tu diskuzi nad tím, za kolik se prodávala televizní práva, začal. To byl Jaroslav Tvrdík, který postupně na svou stranu získal Adolfa Šádka a našeho majitele. Byli jsme tady v době temna, kdy se to nějak dělalo, nikdo z nás tomu nerozuměl, protože nikdo z nás televizní práva nikdy neprodával. Obecně asi českému fotbalu občas stačí překopírovat to, co funguje v zahraničí, než abychom vymýšleli svoje řešení. Postupně se přidala i Sparta, která do té doby byla spíše zastáncem jiného přístupu. Ve výsledku všichni zástupci těchto čtyř klubů udělali fantastickou práci a podařil se zhruba trojnásobný nárůst. Beru jako začátek něčeho a ve většině rozpočtů se to projeví.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Michal Bělák (vlevo) a majitel Baníku Václav Brabec.

U Sparty, Slavie a Plzně asi méně…

Bude to pro ně plus, ale nic zásadního. Každopádně pro Baník to znamená, že nebude muset chtít další prostředky po majiteli na to, aby zvládl ufinancovat po postupu do druhé ligy dražší B-tým, a nebude muset dofinancovat kádr áčka, který jsme se snažili zkvalitnit, a jak jsem řekl, rozšířili jsme ho. Očekávám, že peníze za audiovizuální práva i způsob jejich rozdělení v kombinaci s tím, že UEFA představila změnu formátu soutěží, který by se měl v budoucnu promítnout do vyšších příjmů, bude mít za následek to, že nebude tlak, aby se příspěvek majitele Baníku do klubu zvětšoval.

Jaký je nyní?

Rozhodně je nejzásadnějším subjektem, kteří přispívá do příjmové stránky klubu. Největší partneři ani televizní práva zdaleka nedosahují toho, kolik dává majitel.

Znamenají vyšší příjmy i ochotu jít nahoru s platy, potažmo zvednout i limit pro přestupy směrem do klubu? Nebo jste si řekli číslo jako mantinel, a přes něj prostě nejdete?

Samozřejmě ta injekce, kterou český fotbal dostal, způsobila, že teď je to přestupové okno výrazně dražší, než ta předchozí. Pro všechny. Že některé kluby byly dřív vyloženě nuceny hráče prodávat, protože jim pak chyběl ten příjem v rozpočtu, tak dneska tam mají položku televizní práva s výrazně vyšší sumou. O to víc pak za hráče chtějí. A to samozřejmě vědí i agenti a hráči. Je to taková „inflace“ v českém fotbale. Já měl od začátku od majitele úkol držet se ve zdravém finančním limitu.

To asi znamená nějaký strop, je to tak?

Asi to řeknu blbě, ale člověka to osvobozuje v tom, že víme, co můžeme dělat. Ono totiž není rovnítko, že je hráč dvakrát tak drahý je dvakrát tak dobrý. Jen případná chybovost pak bolí výrazně více. Zároveň jsem velký zastánce toho, že v kabině by hierarchie odměňování měla být. Strašně nerad bych z hráčů, kteří tady jsou, dělal blbce v tom, že budou přicházet jiní a budou přicházet za lepší a hlavně neadekvátní podmínky vůči tomu, že si tady ti kluci něco vykopali a dosáhli na úspěch. To není dobrá cesta. Zvlášť, když česká společnost je nějak nastavená a jednou z prvních věcí, kterou hráčům obíjí o hlavu, jsou peníze. V tomto jsme v klubu celkem zajedno, že u nás si hráči vydělají zajímavé peníze hlavně díky bonusům. Když hrají pravidelně a vyhrávají.

Máte v klubu jasně nastavený strop, kolik jste ochotní za hráče dát? Z Česka i ze zahraničí?

Dobrá otázka, u které se vyplatí nelhat. (usmívá se) Doposud k nejdražším transferům patřili Laco Almási, David Lischka, Jirka Klíma a teď samozřejmě Ewe… My máme od začátku od majitele dané, že jsme ochotni zaplatit za hráče zajímavou částku, ale musí splňovat určitý věk a musí mít potenciál na to, aby se později prodal. Pak jsme ochotni zaplatit vyšší částku. Řekněme nad deset milionů korun. Stejně jako v situaci, kdy post potřebujeme vyřešit urgentně. A pak je skupina hráčů, u nichž vytáhneme zajímavou sumu – ovšem takovou, kterou je schopno dát dalších čtyři pět klubů v lize mimo tu elitní trojku – i když hráč nesplňuje věkové hledisko pro další prodej, ale je to prostě hráč, který přinese okamžitou kvalitu. Bude spíše do „spotřeby, než že by šlo o investici“. Tam je ta suma o něco nižší. A právě proto třeba někteří hráči v minulosti nepřišli.

Vy jste to už v jedné ze svých odpovědí zmínil, že lidé Baník vnímají finančně jako čtvrtého v pořadí za Spartou, Slavií a Plzní, přičemž té šlape na paty…

(skočí do řeči) Takhle to určitě není. Baník je díky majiteli finančně dobře stabilizovaný klub, což znamená, že nemáme problém plnit to, co slíbíme, což není v českém fotbale vždycky automatické. Někteří dlouhodobě slibovali více, než byli a jsou schopni splnit, a spoléhali na to, že se vše zalepí nadstandardním prodejem nebo úspěchem, který je spojený s nějakým příjmem do rozpočtu. Ani jedno ale nemusí přijít. A když nepřijde, pak jen ten rozpočtový balvan tlačí před sebou. Náš majitel ze svého podnikání a řízení množství firem ví, že tohle není cesta, kterou by Baník měl jít. My o tom, co slíbíme, víme, že to nepřevyšuje limity, na které máme, a které jsou dlouhodobě udržitelné. Zároveň víme, že vždycky budeme moci splnit vše bez toho, že bychom byli v nějakém prodlení s platbami hráčům, nebo klubům. A ještě jedna věc.

Jaká?

Když přijde nabídka, nejsme nuceni díky majiteli prodávat z ekonomických důvodů. Hráči z Baníku odcházeli vždy na základě toho, že fotbal je nějaký koloběh a chtějí se posouvat. Do lepších klubů, lepších lig, za výrazně lepšími penězi. Nikdy to nebylo proto, že by Baník potřeboval příjem z přestupů, aby zaplatil hráčům v dalším měsíci výplaty. To také není běžné. Holt – vyjma dvou klubů nebo pár hráčů v Plzni – česká liga je na odměnách stále pod limitem, který si může dovolit třeba lepší maďarský či polský klub. Ten si pak přijde pro hráče a těžko mu zabráníte, aby odešel.

Co říkáte na vlnu nástupu nových majitelů klubů do fotbalu?

Pozitivně, protože je to odraz toho, že fotbal v Česku jde nahoru. Máme spoustu problémů, jako každé odvětví, a drtivou většinu věcí lze dělat lépe, ale všechno chce svůj čas. Já vidím, jak se ty změny v klubech dějí, a myslím si, že by to tak mělo být. A to je i jinde, že velké kluby jsou tahouny určitých inovací. V přístupu k bezpečnosti, k fanouškům a práci s nimi, aby jich přitáhl víc a jiný typ diváků. Jsem rád, že se něco mění a do fotbalu se hrnou noví vlastníci. Českému fotbalu to pomůže, protože s nimi přichází lidé, kteří jsou úspěšní, mají peníze a evidentně je chtějí do sportu dát. Nic to ale nemění na tom, že být majitelem klubu v Česku znamená, že jste i jeho největší mecenáš, takže musíte být ztotožněn s tím, že vás to bude stát čas, energii a hodně peněz. V minulosti na tohle Baník doplatil a všichni víme jak to dopadlo.

A co soudíte o rétorice, s níž do všeho vletěl třeba liberecký majitel Ondřej Kania, který je hodně otevřený v rozhovorech i na sociálních sítích? Nebojí se říct, kolik investuje do posil a podobně. Nemáte obavy, že časem to vytvoří tlak i na vás, abyste – lidově řečeno – „přitlačili“?

Může to tak být a asi to tak i bude. Jak už jsem ale řekl, fotbal je krásný v tom, že neplatí dražší rovná se lepší. Kdyby to tak bylo, tak Ligu mistrů v posledních letech nevyhrál nikdo jiný než Paris Saint-Germain a v Německu by určitě neslavil Leverkusen. A to je na fotbale úžasné. Dělat vše dráž umí každý, ale efektivněji už málokdo. A to je cesta, kterou by Baník chtěl jít. I když veřejné mínění je takové, že Baníku je jedno, jestli něco stojí pět nebo deset korun. To nám hodně ubližovalo a ubližuje, ale nějak se s tím zvládáme rvát. Ale zpět k otázce. Myslím si, že k tomu dojde, že kluby, které dříve transferové částky nedávaly tak vysoké, se zapojí na úroveň, na jaké je dneska Baník. Což je pro nás výzva, protože bez konkurence se nikdo nikam neposune.

Který přestup za vašeho působení v Baníku byl nejtěžší?

Prvním velkým přestupem z Baníku ven byl Patrizio Stronati. To bylo složitě v několika rovinách. Patrizio je odchovanec, baníkovec se vším všudy, který by pro klub padl na barikádě. Byl extrémně důležitý. Jenže když přišla opravdu ta lukrativní nabídka, bylo vidět, jak ho zajímá. Věděli jsme, že nepustit ho, mělo by to vliv na jeho výkonnost, vztah k Baníku a i k nám všem v klubu.

close info Zdroj: Deník/Vladimír Pryček zoom_in Zleva: Alois Grussmann, Luděk Mikloško a Michal Bělák.

První nabídku z Lechu Poznaň jste ale odmítli, že?

Ano. Byla zajímavá, ale ještě jsme to zvládli shodit a ubránit se. Ale řekli jsme Patriziovi a jeho agentovi Vaškovi Svěrkošovi, že pokud někdo přijde a dá určitou sumu, bránit mu nebudeme. A opravdu se ten tým našel – nebo spíš jej agent našel – a Puskás tu sumu dal. Obecně však nejde jen o jednu částku za přestup, ale je to o struktuře dalších bonusů, procentech z eventuálního přestupu dál, nebo umístění daného klubu, z čehož mohou plynout další finance. Chvíli jsme se s nimi šermovali, ale šlo o transfer, který byl v éře současného majitele prvním větším a znamenal i výrazný a zajímavý příjem. Ukázali jsme si, že umíme prodat hráče ven.

Vyprávět by se dalo i o Sorovi do Slavie, viďte?

Tam byla i Sparta, oba kluby měly zájem. Myslím si, že přestup Sora byl tím začátkem korektních vztahů mezi našim majitelem a Jaroslavem Tvrdíkem. To nebývá moc časté, protože fotbalové prostředí je specifické, nevraživost plynoucí ze soutěživosti je mezi řadou klubů i funkcionářů obrovská. Slavia měla o Sora zájem a ten transfer byl pro nás velmi výhodný. Až jsem si říkal, že by bylo fajn mít každý rok jeden takový, protože majitel nám zároveň sdělil, že prostředky získané takovými přestupy můžeme dál do kádru investovat. Troufám si říct, že u peněz za Sora i Tijaniho se nám je podařilo investovat velmi dobře. Příjem z nich se ještě znásobil tím, že hráči, které jsme přivedli za ty prostředky, mají dnes výrazně větší cenu, než kdybychom ty peníze nechali ležet na nějakém termínovaném vkladu. (usmívá se)

A co David Lischka a povánoční anabáze se Spartou? Byl to šok?

Šok ne. Člověk ve fotbale většinou počítá s tím nejhorším a pak je příjemně překvapen, když to dopadne aspoň o trošku líp. My jsme čekali, že se David stane nějakou kartou, se kterou Sparta bude hrát v rámci svého zájmu o Sora. Neřekl bych, že to byla podpásovka. Dneska už to je tak, že Sparta, Slavia i Plzeň – stejně jako další kluby – se v rámci vztahů chovají solidně, i když je to prostředí, kde neprobíhá vše v rukavičkách. O podpásovkách bych ale nemluvil.

Letos máte vidinu něčeho podobného? Nabízí se třeba Tomáš Rigo. Nebo byste byli radši, kdyby opory zůstaly?

Jak jsem říkal, Baník neprodává z důvodu, aby zaplatil výplaty. A obecně, majitel nerad prodává. Ostatně jako všichni, protože to vždycky znamená oslabení kádru. Na druhé straně to mnohdy znamená šanci pro jiného hráče a člověk nikdy neví, jestli ten nový hráč náhodou za půl roku, za rok, nebude ještě lepší a nebude mít ještě větší hodnotu, než ten, který zrovna odchází. Nicméně my zatím na žádného hráče konkrétní nabídku nemáme. Naopak, hned na začátku přípravy jsme měli nové kluky, další přišli vzápětí, podepsal se Ewerton, a třeba se ještě podaří něco udělat. Pokud bychom měli někoho pouštět, musela by to být mimořádná nabídka. A to ve smyslu, že se to těžko odmítá, něco, co do Baníku ještě nedorazilo. A samozřejmě lákat to musí i hráče.

Prostor pro zlepšení bude určitě i na hřišti. Zejména v té mezeře, která vás dělí od třetí Plzně. Co myslíte?

Já to beru tak, že byly sezony, kdy Baník měl víc bodů a skončil hůř. Bohudík se pořadí tvoří podle aktuálního zisku. Kdybychom neměli tu černou sérii doma, kdy jsme poztráceli body se všelijakými soupeři, byl by ten bodový rozestup menší. Náš cíl je samozřejmě takový, aby ten rozestup menší byl. Výrazně. Jinak odskočení všech tří klubů prostě reflektuje ekonomické možnosti jednotlivých celků. Spíše by bylo divné, kdyby tam ten odstup nebyl.

Vy jste si nikdy v Baníku neřekli, že byste zkusili jít do určitých finančních závodů s vedoucím triem?

Majitel to asi nikdy neřekl naplno, ale on se snaží Baník mít nastavený tak, že to nezpůsobí žádné těžkosti v případě, že by nám vypadl nějaký klíčový zdroj financování. Pak byste byl pod tlakem prodávat hráče, čímž by zase kvalita kádru šla dolů. My se ten rozpočet opravdu snažíme mít tak, aby nepřekračoval limity, které jsme si řekli. Tak je to po celou dobu a všichni jsou s tím ztotožněni. Zároveň kolikrát příchod hráče nebyl o nás, že bychom ho nebyli schopni přivést, ale rozhodlo to, že do Baníku nechtěl. Pokud ale budeme úspěšní, budeme pro hráče lákavější adresou.

Baník je v pohárech, blíže Bazalům, má mladý kádr. Blýská se lepší zítřky?

Majitel má filozofii toho, jak by měl Baník vypadat. My jsme s ní ztotožnění. Proto se poslední roky snažíme pracovat pořád stejně. Dneska stojíme na pevných základech. Klub je ekonomicky, sportovně i lidsky stabilizovaný, což byl hlavní úkol, který jsem od majitele při nástupu dostal. Máme mladý, perspektivní kádr, kdy hráči budou lepší a lepší. A i v případě dobré nabídky zvládneme daného hráče nahradit. Já doufám, že zítřky světlé budou. Na druhou stranu je to pořád sport, který ovlivňuje spousta aspektů. A u kolektivního je to ještě složitější, než u individuálního. Konkurence je díky novým vlastníkům větší a větší. Ale já věřím, že Baník stojí na silných nohou, majitel postavil špičkovou infrastrukturu pro mládež, což v minulosti Baník svazovalo a hráči tehdy odcházeli jinam, kde podmínky byly lepší. Akademie bude vychovávat lepší a lepší hráče pro áčko. A co může být zlom, jako v jiných klubech v Česku i v zahraničí, je vlastní stadion. Takže zpátky na Bazaly!