Určitě, protože člověk tu práci dělá kvůli tomu, aby se na takové losování podíval. Málokterá sezona je taková, že to mužstvo nemá krizi. To měl naposledy možná Arsenal za Wengera, kdy za celou sezonu neprohráli. Během té dlouhodobé soutěže na vás přijde spíše několik krizí, ani nám se nevyhnula, byť jsme nakonec skončili čtvrtí, což beru za velký úspěch, protože v létě jsme se odhodlali k omlazení kádru. Rozloučili se s hráči, kteří odváděli dobré služby, přičemž jsme čekali, jestli ten tým dosáhne na nějaký vrchol a do Evropy se dostane. Dvakrát jsme tomu byli blízko. Od nové sezony se ruší nárok vítěze prostřední skupiny hrát o Evropu, s čímž souhlasím. O tomto se nemá rozhodovat v jednom zápase. Kdyby to platilo dřív, tak jsme v pohárech už třeba před šesti lety. Osobně bych nadstavbu zrušil, já sám jsem tehdy hlasoval proti jejímu zavedení, liga má být dlouhodobá soutěž. A na dosah pohárů jsme byli i pod Ondrou Smetanou.

Když jste se zúčastnil losu, byť pořád jen předkol, neřekl jste si, že i když byla celá sezona nahoru dolů, stálo to za to?

Ať už to bude Jerevan nebo Tallinn, věřím, že postoupíme, a zároveň to jsou destinace, které zrovna stojí za to vidět. Zároveň věřím, že postoupíme dál. Nedávno jsem se o tom bavil s Matějem Šturalou (šéfem marketingu), který před pár lety byl účasten výjezdu Plzně do Jerevanu a nedávno na Grémiu jsem o tom mluvil i s kluky z Plzně. Oni třeba Jerevan doporučovali, že to je jeden z nejlepších výjezdů. Město super, žádný problém není ani s logistikou. Jediným otazníkem může být v tom termínu velké teplo. Potkali jsme se i se zástupci Ružomberoku, kteří dostali kazašský Tobol Kostanaj. A řeknu vám, že ti se po losu celkem potili. Nezáviděl jsem jim to vzhledem k destinaci, vzdálenosti a vůbec náročnosti celé logistiky.

Fanouškům rozumím, bylo by to super kvůli dopravě, logistice, atmosféře… Na druhé straně, když jsme se ptali lidí z klubu, koho by si přáli, zdaleka to nebylo tak jednotné. Jednou věcí je sportovní pohled na soupeře, jinou pak atraktivnost pro fanoušky, partnery, složitost výjezdu, potažmo jeho náklady. A tam za sebe mohu říct, že jsem spokojený.

Když se člověk podíval pak na ty fotky, vypadá to, že jde o nějaké galapředstavení, ale ve finále samotný los je strašně rychlý a jednoduchý. Kdo se o něj zajímal, ví to. Největší smysl toho být tam – kromě toho, že jste ve společnosti u Ženevského jezera a říkáte, že ta UEFA je tak velká, bohatá a mocná organizace – byl, že máte ihned kontakt s ostatními týmy, se kterými se střetáváme. Díky tomu můžete vyřešit na místě logistické věci spojené s těmi zápasy, protože to není jednoduché. Zrovna nedávno nám přišlo nacenění charteru letadel, k tomu vám klub, kde víte, že budete hrát, nebo je to jedna z variant, dá základní informace k městu, logistice, stadionu, kapacitě, o hotelích. Kde by měli být hráči, kde vedení, či partneři.

Že třeba postavíme mužstvo, které by mělo větší výkonnost, ale nebylo by tak perspektivní. Výrazně jsme omladili, věřím, že z pohledu průměrného věku jsme byli v minulé sezoně v lize na medailových příčkách. To tady v minulosti nebylo. A v tom je budoucnost klubu. Může se stát, že odejde jeden dva hráči, že přijdou mimořádné nabídky. Slovo „mimořádná“ bych zdůraznil, ale máme kam sáhnout. Jiná mužstva čeká velká generační obměna čtyř a více hráčů, což ale není lehké realizovat. Sám to vím. Hráčský trh je malý, česká liga atypická, že moc nemůžeme napodobovat zahraničí. A koukat se do kvalitnějších lig je mimo naše ekonomické možnosti. Jsem nicméně rád, že Baník vypadá tak, jak vypadá, a je v pohárech. A tím, že mužstvo má potenciál, je to o to sladší.

close info Zdroj: Deník / Pavel Sonnek zoom_in Michal Bělák, výkonný ředitel fotbalového Baníku Ostrava.

Takže jste po tom průvanu v kádru nečekal čtvrtou příčku?

Upřímně? Nečekal. Jistě, jedna věc je umístění, druhá pak body, ale každá sezona je prostě jiná, stejně jako každé to mužstvo je v jiné fázi svého vývoje. Pravda je, že jsem to nečekal, zvlášť když jde o třetí nejlepší výsledek Baníku od mistrovské sezony. A k tomu postoupilo i béčko, čímž nás čeká ojedinělý ročník. Áčko v pohárech a B-tým ve druhé lize po 56 letech. To v Ostravě ještě nebylo. A když jsem zmínil béčko, jeho postup v rámci rozvoje klubu je velmi důležitý.

V čem?

Dneska jsou v Česku dva ekonomicky úplně odskočené kluby, které si hrají svou ligu. Pak je za nimi Plzeň, která také zbytku ligy utekla. Tyto kluby, jakmile se objeví hráč s potenciálem, ho koupí a spoléhají na to, že aspoň jeden z několika takových nákupů vyjde, prosadí se a prodají ho časem za větší peníze dál. A jsou v pohodě i s tím, že to neklapne. Mohou si to dovolit, případně ho využijí v rámci další výměny. Být v jejich pozici, dělám to také. Chci tím říct, že hráče někdy berou i jako jakousi komoditu.

Ale vraťme se k tomu béčku…

Pokud máme mít jádro týmu z hráčů z Česka, měli bychom oslovovat mladé a talentované kluky v širším regionu, řekněme až po Jihlavu. A posloužit by nám mělo právě to béčko, kde mohou hrát druhou ligu – stejně jako třeba v té Jihlavě – ale s vidinou posunu do ligy. A bude na nich, jestli, a jak rychle se to povede.

Není to tak dávno, kdy jste vy nebo Alois Grussmann byli v nelibosti fanoušků, na stadionu se ozývalo „Bělák ven“. Co to ve vás vyvolávalo a cítíte po úspěšné sezoně zadostiučinění?

Zadostiučinění ne. Že má někdo na mě nějaký názor – třeba negativní – je jeho svaté právo. Když jsem přicházel, věděl jsem, že to nebude jednoduché. Nepocházím odsud, předtím jsem nic s Baníkem společného neměl, ani nejsem bývalý hráč. Naopak jsem byl mladý, což jsou věci. Ale já si toho byl vědom. Navíc já tady nepřišel hrát soutěž oblíbenosti, protože logicky, když člověk chce v tom prostředí vyjít každému vstříc, je na všechny stejně milý, je zároveň neupřímný. Dělá zbytečně moc kompromisů. A v mé roli musíte dělat řadu rozhodnutí, která se vždy někomu nelíbí. Baník se v minulosti musel rozloučit s lidmi, kteří přišli za minulého vedení, anebo neodváděli dobrou práci. S nimi jsem se za Baník loučil já. Zadostiučinění to není, ale jsem rád, že Baník v Evropě je. Je to hlavně impulz pro fanoušky i majitele, kterému to vlilo energii do žil. Tak jako fanouškům, jejichž podpory a výjezdů ven, v čemž jsou v Česku nejlepší, si vážíme. Pro ně je to satisfakce, jelikož tomu obětují čas, energii i peníze. A rád jsem i za tým a Pavla Hapala.

Ten byl také pod vlnou kritiky…

Myslím si, že často byla až neadekvátní. Každý viděl mužstvo, kde přišli i hráči z druhé ligy, navíc po výroční sezoně, která byla propadákem. Nechtěli jsme být alibisté, ale byli jsme zvědaví, jak to bude vypadat. Nakonec se podařilo něco, co jsme sami nečekali. A myslím si, že ani fanoušci. Když si dají ruku na srdce, loni v létě by neřekli, že Baník skončí čtvrtý a bude hrát poháry.

Kdyby to bylo jen na vás, dokončil by Pavel Hapal sezonu?

V situaci, kdy se prohrává, nikoho to nenechává v klubu klidným a všichni za to cítíme zodpovědnost. O této věci jsme se bavili po každém klopýtnutí. S majitelem a Luďkem Mikloškem. A závěr byl vždy stejný. Je na trhu náhrada, která de facto okamžitě nastoupí a vyvede nás z toho mávnutím kouzelného proutku? Ve finále vždycky, když jsme možnosti zvážili, nikdo z nás ruku do ohně nedal, že jakékoliv jiné řešení, než Pavel Hapal, bude lepší. Možná pod vlivem toho, že jsme na začátku angažmá Pavla Vrby měli obrovská očekávání, kam nás ten krok posune, a jak to Baníku pomůže, tak jsme v tom teď trošku konzervativnější. Ne každá změna je nutně k lepšímu.

Ale téma to bylo?

To je v každém klubu, když se nedaří. A kdo říká, že ne, tak lže. Holt zvažujete všechny možnosti, abyste se zvedl. I sám majitel, který svůj pohled hodně přenáší na nás, ale vždycky říká, že aby se mohlo udělat „A“, musí být už „B“, o kterém jste přesvědčeni, že je lepší. Ale pokud „B“ nemáte, tak… Tím bych to téma uzavřel, ukázalo se, že podržet Pavla Hapala bylo správné, protože Baník pod ním skončil čtvrtý. Tečka. Ale ještě něco.

Povídejte…

Stojím si za tím, že pod Pavlem Hapalem se hráči, kteří přišli jako mladí a s potenciálem, zvedli na takovou úroveň, jakou jsme nečekali. Určitě ne tak rychle. Tomáš Rigo odehrál první ligovou sezonu, kde měl i slabší chvilky, ale to je v jeho věku normální a má na to právo. Stal se ale tahounem a z Baníku se vykopal za jednu sezonu z druhé ligy až na mistrovství Evropy. Matěj Šín, ročník 2004, zasáhl do 34 utkání. Nejvíce ze všech, chyběl jen jednou. To je něco, co podle mě není nikde moc na zřeteli a lidé na to zapomínají. Jsem přesvědčený, že u jiných trenérů by tato fakta byla medializována a glorifikována, u Pavla Hapala se na to zapomíná. Přitom jde o velký plus pro Baník. Máme mladé hráče, u nichž je velká šance, že se budou zlepšovat a posouvat. Pak cena jednotlivců i celého kádru jde nahoru. I v této sezoně vzrostla a myslím si, že je nejvyšší za dobu působení současného majitele. A to vzhledem ke generační obměně. Před nedávnou koupí Ewertona jsme měli jeden z nejmenších rozpočtů na kabinu A-týmu v lize za dobu majitele Václava Brabce, a to i přesto, že v posledních letech došlo ke obecnému zvýšení nákladů v celé lize.

Kdo má nejvyšší slovo v případě otázky trenéra, či posil? Vy, Luděk Mikloško, nebo vše musí posvětit majitel?

S Luďkem jsme v denním kontaktu, majitel věnuje klubu nejen hodně peněz, ale i času a energie. U zásadních rozhodnutí vždy je, ze své pozice má samozřejmě právo veta a jeho názor je tím určujícím. Ale odpovědnost u sportovních věcí, jestli přijde Franta, či Pepa, jestli bude trénovat Pavel nebo Karel, je na Luďkovi. On drtivou většinu idejí předkládá, ale neznamená to, že když mám na věc svůj názor, tak ho neřeknu. Samozřejmě, že ano. A říkám ho často, stejně jako majitel. Celkově je to nekončící diskuze.

O čem zejména?

Třeba o transferové politice. Zda se držet toho, že u finančně náročnějších příchodů budeme přivádět hráče jen do určitého věku, jestli se budeme držet určitého počtu zahraničních hráčů, případně víc, či méně. Kdo se ve fotbale pohybuje, ví, že to řešíte denně. Pořád, pořád a pořád. Pak z té debaty vzejde výstup, přičemž velké slovo má pak v případě příchodů i odchodů trenér. Kdo nakonec řekl, jestli do toho jít, či ne, byl vždy sportovní ředitel, přičemž poté do toho vstupují faktory financí, taktika jednání, aby z toho Baník vzešel co nejlépe sportovně i ekonomicky. A to je moje odpovědnost před majitelem.

Bylo to ale vždy, že rozhodoval trenér a sportovní ředitel?

Podívejte, když jsem přišel do Baníku, věděl jsem, že to nebude lehké. Nevadí mi kritika, když je faktická, ale když o sobě čtu něco, co je čistá lež, tak to ano. Beru to ale i tak, že podle mě nikdo, kdo je ve fotbale nebo obecně na očích, musí mít trochu ten práh posunutý. Kolikrát jsem si dělal srandu, že podle toho, co jsem četl nebo se doslýchal, dobré hráče vždy přivedl sportovní ředitel, či trenér, ty špatné pak Bělák. To byla prostě nepravda od A do Z.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Michal Bělák (vlevo) a majitel Baníku Václav Brabec.

Můžete být konkrétní?

Jako sportovní ředitele jsem tu půl roku zažil Dušana Vrťa, ale to bylo v době, kdy fungovala sportovní rada, která stála za příchody jako Fillo, Laštůvka, Procházka, Fleišman, díky nimž jsme se tehdy zachránili. Pak tu byl Marek Jankulovski. Pokud ho někdo zná, ví, že je to ten poslední člověk, který by se nechával někým ovlivňovat, nebo by dělal někomu stafáž. Absolutně vyloučeno. A pak tu byl Alois Grussmann, který měl s funkcí letité zkušenosti. Myšlenka, že by přišel na jednání, řekl, že chce tyto skvělé hráče a po nějaké době bychom odcházeli, že jsem si já prosadil tyto špatné a on nic neříkal… Absurdní.

Má se za to, že zejména v této době on byl ta stafáž, o které jste mluvil, a vy hybatelem všeho…

Jestli si to někdo myslí… Já nevím, kolik je Lojzovi let, ale že by ve svém věku měl zapotřebí něčemu jen přihlížet? Mám-li funkci, mám i odpovědnost i kompetence. Pochybuji, že kdyby se něco takového dělo, tak k majiteli, který má takový vztah k Baníku a je tady na každotýdenní bázi, by se nedostalo a nezasáhl by. Jestli někomu jde o Baník nejvíc, tak je to on. Nějaké nestandardní chování, nebo chování mimo nastavení klubu, kde každý má své kompetence a pravomoce, by určitě nedopustil.

Byl tlak takový, že jste měl chuť klub opustit?

Někdy v začátcích jsem si to říkal. Když jsem šel do Baníku, myslel jsem si, že se rychle dostaneme ze sestupových vod, ale nedařilo se to. Ještě jako člen sportovní rady jsem měl jako náplň práce spíše právní servis u transferů. Když pak bylo po nějakém zápase, který jsme prohráli a opravdu to vypadalo, že Baník míří do druhé ligy, majitel přišel s tím, že chce, abych se stal ředitelem, vzal jsem si to za své. I když období krize vám na náladě nepřidá, ale nechtěl jsem to tak nechat. Už jenom kvůli majiteli, protože já asi jako jediný z klubu vím, kolik opravdu do Baníku investuje prostředků, času a energie. Myslím si, že by bylo zbabělé, kdybych ho v tom nechal. Kdybych já byl ten slabý a někam utekl.

V jisté době byla vůči vám zloba ze strany některých fanoušků, jelikož se měnili trenéři i manažeři, výsledky se nelepšily a vy jste zůstával…

Jasně. Ale je kritika a kritika. Zaobírat se nějakými anonymními výpady kdesi v komentářích na internetu, je cesta do blázince. Nemám problém se osobně pobavit s kýmkoliv na nepříjemná a kritická témata. Je řada fanoušků, s nimiž jsem se seznámil osobně, a jsem přesvědčený, že vztah mezi námi je minimálně korektní.

Někteří jsou pohledu toho, že se jim vyhýbáte…

(kroutí hlavou) To je nesmysl. Když byly ty nejhorší chvíle a fanoušci přišli před nějakým zápasem k autobusu, tak já šel za nimi. Každý, kdo mě zná, ví, že tohle je blbost, že bych se měl někomu vyhýbat. Navíc pravidelně chodím na předsezonní setkání s fanoušky, nemám s tím problém. I v těžkých časech jsem nechyběl na žádné akci spojené s Baníkem. S lidmi, s nimiž se osobně znám, mám korektní vztah, se spoustou lidí komunikuji, případně sami se na mě s něčím obrací, když něco potřebují.

Máte čisté svědomí?

Samozřejmě, mám. Vždy jsem se snažil udělat to nejlepší pro klub. V řadě věcí jsem v kontaktu s mnoha fanoušky Baníku, o kterých vím, co pro Baník dělají a co pro ně Baník znamená. Že pak existují lidé nebo skupiny, které si řeknou, že když se něco nepodaří, může za to Bělák, tak je to možná pro ně zjednodušení situace, protože tím mají onoho viníka. Budu v Baníku sedmým rokem a musím říct, že si z toho velkou hlavu po té době nedělám. Spíše mě to mrzí vůči ostatním, než že bych já měl strkat hlavu do písku nebo kvůli tomu večer nespat.

A že jste v klubu zůstal?

Tady jde asi o povahu práce. Když byly sezony jako ta předchozí, která nevycházela od prvního kola a dopadla fiaskem, tak to holt odnášeli i trenéři. Nicméně když se podívám na kádr, který máme a srovnám ho s tím, který tu byl v době, kdy jsem přebíral větší zodpovědnost za celý klub, tak si troufnu říct, že změna je vidět. Víte, přestavba kádru se nerodí tak, že deset hráčů pošlete pryč, deset jich koupíte, mávnete kouzelným proutkem a ono to jde. Dneska mi ale dělá radost, když se mluví o tom, jakou má kádr Baníku hodnotu, jak jsme se za ta léta posunuli. Zvlášť, když to není tak, že by byly do hráčů investovány ty prostředky, o které ta hodnota narostla. Vše mě zajímá z pohledu sportovního a finančního. Je mi jedno, jestli přijde Franta nebo Pepa, jestli mu je devatenáct nebo dvacet, ale chci, aby ten přestup dával smysl pro Baník.

close info Zdroj: Deník / Pavel Sonnek zoom_in Michal Bělák na tiskové konferenci po boku Marka Jankulovského.

Do jaké míry vám dává smysl příchod například Roberta Miškoviče? Sice mu skončila smlouva, ale část veřejnosti dodnes nechápe angažování tohoto hráče. Je však přisuzováno vám.

Po celou dobu mého angažmá v Baníku má klub sportovního ředitele i trenéra, kterými je příchod vždy odsouhlasen. Ve výsledku musí souhlasit majitel, trenér, sportovní ředitel, nově i skaut a já. Jistě, liší se, kdo je na začátku celého procesu a dá to jméno do diskuse. Ano, párkrát se stalo, že jsem to byl já, ale to je normální. Nicméně jsem byl pro, aby svůj pohled dávalo více lidí. Já rozhodně nemám patent na pravdu. Proto to, že bych já přivedl Miškoviče, je čirý nesmysl.

Ale zaznamenal jste to?

Přiznám se, že ne. Víte, jak to bylo?

Mluvte…

Robert Miškovič byl jeden z případů, kdy informace na hráče byly poskládány od tolika lidí, kteří jsou stoprocentně kvalifikovaní. Když jsme ten transfer realizovali, absolutně jsem necítil, že by to mohl být neúspěch. Navíc zdaleka nestál tolik peněz, kolik jsme na začátku debaty očekávali a jak pak bylo prezentováno v médiích. Tehdy byl opravdu jednotný názor, že stojí za to Roberta přivést. On každý přestup je ale risk a ne každý transfer se vám povede.

Je nějaký příchod, na který jste opravdu hrdý?

Budu hrdý na každý příchod, když hráč později odejde z Baníku za velké peníze za lepším. To je z toho pohledu, za který jsem odpovědný. Budu rád, když daní hráči budou úspěšně pokračovat. Že je Baník dobře připraví, aby potom šli do klubu z TOP pěti lig. On Baník je hodně specifický klub.

To tvrdí každý…

Když bude hrát za většinu klubů české ligy třeba jedenáct zahraničních hráčů, bude to každému jedno. Tohle se v Baníku stát nemůže. To by tady neprošlo. U fanoušků určitě ne a my to cítíme stejně.

Když je řeč o fanoušcích, v uplynulé sezoně si do Vítkovic našlo cestu v průměru přes devět tisíc lidí na zápas. Jste spokojeni?

V rámci ligy je to dobré číslo. Jsme třetí. Pro nás to ale není žádné měřítko, protože Baník má na víc. I můj pocit z vítkovického stadionu je takový, že jsme jako na venkovním utkání. Nejsme tam doma, necítíme se tam tak, a když se tedy bavím s fanoušky, jak jste se mě ptal, tak spousta z nich mi říká: Kdybychom se vrátili zpátky na Bazaly, bude to plus deset bodů. Vítkovice jsou prostě zakleté. A je pravda, že tato sezona zakletá byla.

Z pohledu ztracených bodů to tak vypadalo…

Proto pokud se podaří nové Bazaly, návštěvnost bude výrazně vyšší. Vítkovice – kromě toho, že nejsou domovem Baníku – už nejsou ani uživatelsky komfortní. To, co je dneska standard na stadionech, prostě ve Vítkovicích nejde realizovat. V tom vidím v pohledu na návštěvnost Baníku prostor pro zlepšení.

V tom komfortu máte na mysli i marketingové akce?

Ano. Jsem moc rád, že tady máme Matěje Šturalu, který zde přišel poté, kdy měl výrazný podíl na projektu ke sto letům Baníku, a nabídli jsme mu, aby u nás působil dál. Klub do této oblasti hodně investoval a s prací Matěje i jeho týmu jsme spokojeni. Myslím si, že Baník udělal na poli marketingu a PR aktivit obrovský krok. Baník není pro region a město jen fotbalový klub, ale opravdový fenomén. To je něco, na čem dál chceme pracovat, protože jsme ušli dlouhou cestu. Věřím, že se ta práce bude promítat i do návštěv a atmosféry.