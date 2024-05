/ROZHOVOR/ Před lety při odchodu do Slavie opouštěl zdecimovaný klub, předloni se sice vrátil do Baníku v daleko lepší kondici, ale opět zažil jen boje o záchranu. Teď se může radovat z prvního ostravského úspěchu, v tradičním klubu zažije evropské poháry, byť je pamatuje už léta 2010. Fotbalový obránce Michal Frydrych neměl pod Pavlem Hapalem stabilní místo v sestavě, i po návratu ze zranění měl potíže dostat se na hřiště. Když ale bylo potřeba, nastoupil a předvedl spolehlivý výkon. Jako v neděli, kdy ve dvojici s Karlem Pojezným vymazali ofenzivu Slovácka (6:0). „Jsem rád, že se to povedlo. Hlavně kvůli lidem,“ oddechl si nejzkušenější člen kádru.

Do oslav se už na stadionu pustili nejen fanoušci, ale také majitel Václav Brabec. | Video: David Hekele

Konec dobrý, všechno dobré, lze to takto říct?

Jo. Věděli jsme, že to je na nás trochu naložené. Že jsme to mohli těmi domácími zápasy uklidnit už během sezony. Snažili jsme se zmobilizovat na poslední zápas, abychom lidem doručili to, co si zaslouží za to, jak nás podporovali. Jsme rádi, že jsme to zvládli a udělali si ten zápas jednodušší už od začátku.

Penalta a první vyloučení to asi hodně ovlivnilo, ale lepší jste byli od první minuty, souhlasíte?

Jo. Už ten Buchtič (Buchta) šel sám na branku, mohli jsme dát gól na jedna nula. Ta penalta nás uklidnila, hned nato jsme dali druhý gól a věděli jsme, že už to nepustíme.

Byl jste v kontaktu s kluky ze Slavie, aby porazili Mladou Boleslav a pomohli Baníku?

Musím říct, že ne. Věřil jsem, že to dotáhnou. Sice přišli o možnost získat titul, ale znám tamní mentalitu a oni jdou do každého zápasu vyhrát.

Jak si myslíte, že budete konkurenceschopní v Evropě?

To je druhá věc, na kterou se musíme připravit. Už jsem to zažil a můžu potvrdit, že to není jednoduché být nachystaný na ligu i na poháry. Je před námi hodně práce a myslím, že i na vedení, abychom měli ten tým co nejsilnější a začátek sezony se povedl co nejlépe. Stává se, že se kluby soustředí na pohár a liga jim trošku ujede. Musíme se připravit a nic nepodcenit.

Radost fotbalistů Baníku Ostrava.Zdroj: Deník/Petr Kotala

Po těch mnoha smutných letech jsou tyhle oslavy s fanoušky na ploše asi slušnou náplastí, co myslíte?

Nejen pro nás. I pro ně, že si zase mohli užít nějakou radost. Ale je to teď takové vyvrcholení sezony, teď si to užijí, ale je to čtvrté místo, není to ani žádná medaile. Před námi je spousta práce, není to nic, co bychom měli úplně oslavovat.

Máte volno, když v pátek už nehrajete?

Doufám. Měli jsme ještě plán na celý týden, kdyby to nedopadlo. Dneska to s kluky oslavíme a můžeme se uvolnit trošku. Pak máme tři týdny volno, začínáme 17. června.

Co vy? Nakopl vás závěr, kdy jste zase začal hrávat?

Ze svého pohledu se sezonou spokojen nejsem. Čekal jsem trošku něco jiného. Byl jsem po zranění připravený dobře, ale šanci dostávali jiní kluci. Když trenéři ukázali na mě, snažil jsem se potvrdit to, že bych na tom hřišti měl být, že tam patřím. Myslím si, že v těch posledních zápasech mi to vyšlo.

Baník hrál na tři i na čtyři obránce, jak se vám hrálo?

V dnešní době se na sebe týmy připravují hodně kvalitně, musíte mít více variant. Určitě je před námi cesta, abychom obě ty varianty zdokonalovali, a byli co nejsilnější i nejvariabilnější.